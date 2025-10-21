BE:FIRSTメンバーがJ-WAVEを1DAYジャック！ 初のベストアルバム『BE:ST』リリース記念、豪華プレゼント企画も。10/28（火）オンエア
BE:FIRST
ラジオ局J-WAVE(81.3FM)では、J-WAVEでナビゲーターを務めるBE:FIRSTの初となるベストアルバム『BE:ST』リリースを記念して、特別コラボレーション企画「J-WAVE × BE:FIRST SPECIAL COLLABORATION DAY」を10/28（火）に実施いたします。
2022年よりJ-WAVEでレギュラー番組を担当し、2年連続でJ-WAVEの都市型フェス「J-WAVE INSPIRE TOKYO」にも出演するなど、ナビゲーターとしても活躍中のBE:FIRST。そんな彼らのデビュー4周年を記念したベストアルバムのリリースを、J-WAVEの番組が一丸となって盛り上げます。
▼特設サイト
https://www.j-wave.co.jp/special/bco2025/index.html
【BE:FIRSTがJ-WAVEを1DAYジャック！ 「MY BE:ST」についてトーク】
10月28日（火）はJ-WAVEの各番組にメンバーが登場し、「MY BE:ST」をテーマにトーク。
ベストアルバムに関するトークはもちろん、「最近ハマっていること」や「自分にとってのBESTな瞬間」など、メンバーそれぞれに迫るトークをお届け。
▼出演番組／メンバー
・8:35～8:50頃 ／ ゲスト：MANATO
『J-WAVE TOKYO MORNING RADIO』内のワンコーナー「MORNING INSIGHT」
MANATO
・12:30～12:45頃 ／ ゲスト：SHUNTO、RYUHEI
『STEP ONE』内のワンコーナー「MUSIC＋1」
SHUNTO
RYUHEI
・14:00～14:15頃 ／ ゲスト：SOTA
『MIDDAY LOUNGE』内のワンコーナー「MUSIC EXPLORER」
SOTA
・17:30～17:45頃 ／ ゲスト：JUNON
『GRAND MARQUEE』
JUNON
・21:30～22:00 ／ ゲスト：LEO（対談ゲスト：俳優・黒崎煌代）
『Sanrio SMILEY SMILE』
LEO
【抽選でサイン入りポスターをプレゼント！】
10月28日（火）にBE:FIRSTが出演した番組内で発表したキーワードをチェックして応募すると、BE:FIRSTメンバーのサイン入りポスターが当たるチャンス！ ぜひオンエアを聴いて、奮ってご応募ください。
※画像はイメージです
▼参加方法
１.J-WAVE公式Xアカウント（＠jwave813fm）をフォロー
２.BE:FIRSTがオンエアで発表したキーワードと #jwave をつけて、#BEFIRST813 のついたキャンペーン対象投稿を引用リポスト
３.抽選で6名様に直筆サイン入りポスターをプレゼントします。さらに、キャンペーン全5投稿をすべてリポストすると、当選確率アップ！
▼応募詳細はコチラ
https://www.j-wave.co.jp/special/bco2025/howto.html
【レギュラーラジオ番組内でも、最新アルバムトーク！】
BE:FIRSTがナビゲーターを務める番組『MILLION BILLION』（毎週土曜 24:00-25:00）でも、最新アルバムについて語り尽くし！
10月18日（土）のオンエアでは、SHUNTOとLEOがアルバムのDISC1「Mood」に収録された楽曲を全曲解説。
デビュー曲「Shining One」から最新曲まで、これまでの歩みと音楽的進化を、SHUNTOとLEOが振り返りました。さらに、BE:FIRSTにゆかりのある方からのサプライズコメントも！
そして、今週10月25日（土）のオンエアでは、アルバムDISC2「Banger」にフォーカス。
楽曲制作の裏側やライブでの思い出、メンバーそれぞれのエピソードなど、ここでしか聴けないトークをお届けします。
▼radikoで聴く
10月18日（土） https://radiko.jp/share/?sid=FMJ&t=20251019000000(https://radiko.jp/share/?sid=FMJ&t=20251019000000)
10月25日（土） https://radiko.jp/share/?sid=FMJ&t=20251026000000(https://radiko.jp/share/?sid=FMJ&t=20251026000000)
※radikoタイムフリー機能で、オンエア開始後から一週間聴取可能です。
【番組情報】
放送局：J-WAVE（81.3FM）
番組名： MILLION BILLION
放送日時：毎週土曜 24:00～25:00
ナビゲーター：BE:FIRST
番組サイト：https://www.j-wave.co.jp/original/millionbillion/
番組X(旧Twitter)：https://x.com/MILLIBILLI813
【作品情報】
タイトル：BE:ST
2025年10月29日(水)発売
特設サイト：https://befirst-sp.com/BEST/