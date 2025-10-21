BE:FIRSTメンバーがJ-WAVEを1DAYジャック！　初のベストアルバム『BE:ST』リリース記念、豪華プレゼント企画も。10/28（火）オンエア

株式会社J-WAVE

ラジオ局J-WAVE(81.3FM)では、J-WAVEでナビゲーターを務めるBE:FIRSTの初となるベストアルバム『BE:ST』リリースを記念して、特別コラボレーション企画「J-WAVE × BE:FIRST SPECIAL COLLABORATION DAY」を10/28（火）に実施いたします。

2022年よりJ-WAVEでレギュラー番組を担当し、2年連続でJ-WAVEの都市型フェス「J-WAVE INSPIRE TOKYO」にも出演するなど、ナビゲーターとしても活躍中のBE:FIRST。そんな彼らのデビュー4周年を記念したベストアルバムのリリースを、J-WAVEの番組が一丸となって盛り上げます。

▼特設サイト

https://www.j-wave.co.jp/special/bco2025/index.html

【BE:FIRSTがJ-WAVEを1DAYジャック！ 「MY BE:ST」についてトーク】

10月28日（火）はJ-WAVEの各番組にメンバーが登場し、「MY BE:ST」をテーマにトーク。

ベストアルバムに関するトークはもちろん、「最近ハマっていること」や「自分にとってのBESTな瞬間」など、メンバーそれぞれに迫るトークをお届け。

▼出演番組／メンバー

・8:35～8:50頃 ／ ゲスト：MANATO

『J-WAVE TOKYO MORNING RADIO』内のワンコーナー「MORNING INSIGHT」

・12:30～12:45頃 ／ ゲスト：SHUNTO、RYUHEI

『STEP ONE』内のワンコーナー「MUSIC＋1」

・14:00～14:15頃 ／ ゲスト：SOTA

『MIDDAY LOUNGE』内のワンコーナー「MUSIC EXPLORER」

・17:30～17:45頃 ／ ゲスト：JUNON

『GRAND MARQUEE』

・21:30～22:00 ／ ゲスト：LEO（対談ゲスト：俳優・黒崎煌代）

『Sanrio SMILEY SMILE』

【抽選でサイン入りポスターをプレゼント！】

10月28日（火）にBE:FIRSTが出演した番組内で発表したキーワードをチェックして応募すると、BE:FIRSTメンバーのサイン入りポスターが当たるチャンス！ ぜひオンエアを聴いて、奮ってご応募ください。

▼参加方法

１.J-WAVE公式Xアカウント（＠jwave813fm）をフォロー

２.BE:FIRSTがオンエアで発表したキーワードと #jwave をつけて、#BEFIRST813 のついたキャンペーン対象投稿を引用リポスト

３.抽選で6名様に直筆サイン入りポスターをプレゼントします。さらに、キャンペーン全5投稿をすべてリポストすると、当選確率アップ！

▼応募詳細はコチラ

https://www.j-wave.co.jp/special/bco2025/howto.html

【レギュラーラジオ番組内でも、最新アルバムトーク！】

BE:FIRSTがナビゲーターを務める番組『MILLION BILLION』（毎週土曜 24:00-25:00）でも、最新アルバムについて語り尽くし！

10月18日（土）のオンエアでは、SHUNTOとLEOがアルバムのDISC1「Mood」に収録された楽曲を全曲解説。

デビュー曲「Shining One」から最新曲まで、これまでの歩みと音楽的進化を、SHUNTOとLEOが振り返りました。さらに、BE:FIRSTにゆかりのある方からのサプライズコメントも！

そして、今週10月25日（土）のオンエアでは、アルバムDISC2「Banger」にフォーカス。

楽曲制作の裏側やライブでの思い出、メンバーそれぞれのエピソードなど、ここでしか聴けないトークをお届けします。

▼radikoで聴く

10月18日（土） https://radiko.jp/share/?sid=FMJ&t=20251019000000(https://radiko.jp/share/?sid=FMJ&t=20251019000000)

10月25日（土） https://radiko.jp/share/?sid=FMJ&t=20251026000000(https://radiko.jp/share/?sid=FMJ&t=20251026000000)

※radikoタイムフリー機能で、オンエア開始後から一週間聴取可能です。

【番組情報】

放送局：J-WAVE（81.3FM）

番組名： MILLION BILLION

放送日時：毎週土曜 24:00～25:00

ナビゲーター：BE:FIRST

番組サイト：https://www.j-wave.co.jp/original/millionbillion/

番組X(旧Twitter)：https://x.com/MILLIBILLI813

【作品情報】

タイトル：BE:ST

2025年10月29日(水)発売

特設サイト：https://befirst-sp.com/BEST/