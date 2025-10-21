あの本人による完全書き下ろしの哲学書『哲学なんていらない哲学』の書影を公開！SPトークイベントには芥川賞作家・ピース又吉直樹氏のゲスト登壇が決定！

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO 夏野剛）は、2025年12月24日(水)発売予定の、アーティスト・あのによる“あの流哲学書”『哲学なんていらない哲学』(2,420円/10％税込)の書影を公開。また、発売同日に実施されるあの登壇の刊行記念トークイベントに、お笑い芸人で芥川賞作家のピース・又吉直樹氏のゲスト出演が決まりました。

デビュー5周年を迎えた今、ミュージシャン・タレント・俳優として多彩な表現を重ねてきたあの。

本書は、自らの軌跡と真摯に向き合い、新たな決意を綴った、これまでにない“あの流哲学書”です。

前例やルールに縛られず、自由な表現で構成された言葉の数々には、彼女が歩んできた道のりと、今後への覚悟が込められています。

本日公開された書影の帯に掲載された写真は、本作のキービジュアル同様、長年あのと数々の作品を生み出してきたフォトグラファー・松岡一哲氏が撮影したもの。松岡氏がとらえた、美しくも儚い自然体のあのの素顔が印象的で、作品全体に静かな深みを添えています。

そして、発売日である2025年12月24日(水)に開催される刊行記念トークイベントに、お笑い芸人で芥川賞作家のピース・又吉直樹氏のゲスト出演が決定。あの自身、かねてより又吉氏の作品を愛読しており、今回のゲスト出演は彼女の強い希望によって実現しました。ジャンルを越えて創作の第一線で活躍するあのと又吉氏の貴重な対談では、互いの言葉がどのように響き合うのか、その化学反応に大きな期待が集まります。

刊行記念トークイベントは、2025年12月24日(水)都内某所にて開催予定。期間内にご応募された方の中から、抽選で100名様を会場にご招待します。抽選に外れてもオンラインにてイベントを観覧できます。ご予約は11月2日（日）23:59まで。書籍とともに、ぜひこの特別な対話の場をお楽しみください！

ゲストプロフィール

又吉直樹（またよし・なおき）：1980年、大阪府生まれ。吉本興業所属。2003年、綾部祐二とお笑いコンビ「ピース」を結成。10年には『キングオブコント2010』で準優勝、『M︲1グランプリ』で4位に入賞した。15年、『火花』で第153回芥川龍之介賞を受賞。著書に『東京百景』『人間』『月と散文』など。

▶︎X：https://x.com/matayoshi0

▶︎Instagram：https://www.instagram.com/matayoshi_staff/

▶︎YouTube：https://www.youtube.com/@matayoshiuzu

著者プロフィール

あの：TOY'S FACTORY所属。歌手、女優、モデル。若い世代の女性を中心に国民的人気を誇る。2020年9月より「ano」名義でのソロ音楽活動を開始。2022年4月TOY’S FACTORYよりメジャーデビュー。同年10月TVアニメ『チェンソーマン』エンディング・テーマ「ちゅ、多様性。」が大ヒット。2025年9月に自身初の日本武道館公演を開催。

▶︎X：https://x.com/aNo2mass

▶︎Instagram：https://www.instagram.com/a_n_o2mass/

▶︎YouTube：https://youtube.com/@anoofficialchannel

刊行記念トークイベント詳細

本書の発売を記念して、あの本人が登壇するトークイベントを発売日の12月24日(水)に東京某所にて開催します。トークイベントには、芥川賞受賞作家でお笑い芸人のピース又吉直樹氏が登壇します！

期間内にご応募された方の中から抽選で100名様をご招待いたします。抽選に外れた場合でも、書籍をご購入いただいた方は全員オンラインにて視聴できます。11月2日（日）23:59まで応募受付中です。

※参加方法など詳しい情報は下記、もしくは書店のHPをご覧ください。

開催日・開催場所：

2025年12月24日(水)18:00開演予定＠都内某所

URL：https://www.hmv.co.jp/news/article/250828121/

お渡し会、販路別特典も引き続き予約受付中！

お渡し会詳細はこちら：11月2日（日）23:59まで

〈東京〉開催日・開催場所：2026年1月17日(土) 13:00～＠都内某所

URL：https://www.hmv.co.jp/news/article/250828122/

〈大阪〉開催日・開催場所：2026年1月18日(日)16:00～＠梅田蔦屋書店

URL：https://store.tsite.jp/umeda/event/shop/49382-1304200823.html

※期間内にご応募された方から抽選で300名様をご招待。抽選の当落にかかわらず、ランダムポストカード（各3種ずつ）をプレゼントいたします。

特典付き限定版の購入はこちら：数量限定

Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/B0FNRFF2QJ

楽天ブックス：https://books.rakuten.co.jp/rb/18359905/

※特製ポラロイド風カード（1枚）付きです。特典の絵柄は、ストアごとに異なります。

※本書やイベントに関する情報はあの公式SNSなどで随時お知らせします。

書誌データ

書名：哲学なんていらない哲学

定価：2,420円（10％税込）

発売：2025年12月24日(水）

仕様：A5判／1C+4C

発売・発行：株式会社KADOKAWA

写真：松岡一哲