日立建機ロジテック株式会社が『i‑Rental 点検』を導入ペーパーレス化と情報一元管理で業務効率化を推進し、サービス体制を強化

SORABITO株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：博多一晃、以下「SORABITO」）が建設機械レンタル会社向けに開発・提供する、各種建機の点検表ペーパーレス化SaaS型サービス「i-Rental 点検」を、日立建機ロジテック株式会社（本社：茨城県土浦市、︎代表取締役：中村和之、以下「日立建機ロジテック」）が導入したことを発表します。

日立建機ロジテックにおける「i-Rental 点検」導入の背景

- 紙で行っている運用をデジタル化し、効率的でミスの少ない点検業務を実現- 「機械情報」「点検の実施日」などバラバラに管理されていた情報を一元化し、管理体制を強化- 将来的には、月次の点検結果と現場での使用前点検の結果を比較・検討し、顧客へのサービス向上に役立てる

こうした背景から、日立建機ロジテックでは「点検業務の効率化」と「情報管理体制の強化」を重点課題と捉えており、今回の導入を通じて、現場の作業負担軽減や正確な情報共有、さらに顧客サービスの質的向上といった効果を期待しています。

SORABITOは、今後も建機レンタル会社の安全性および生産性の向上を支援しながら、業界全体の人手不足や業務の省力化といった課題に対応すべく、機能開発と技術提供を継続してまいります。

日立建機ロジテック株式会社について

社名：日立建機ロジテック株式会社

代表者：取締役社長 中村 和之

本社所在地：茨城県土浦市神立町650番地

設立：1999年10月

URL：https://www.hitachicm.com/logistics/ja/

「i-Rental 点検」とは

「i-Rental 点検」は、建設機械をはじめとした各種車両の点検表をペーパーレス化するSaaS型サービスです。本サービスでは、1台の建設機械・車両に対して複数の点検結果、修理結果と写真を一括管理できるほか、点検種類（出庫点検、入庫点検、簡易点検、定期点検など）を任意にカスタマイズできるため、建機レンタル事業における点検業務の実態に即した運用が実現できます。スマートフォンやタブレット、パソコンなど、マルチデバイス対応となっており、整備士だけでなく、点検業務の管理者や貸出業務を担当するフロント担当などの内勤スタッフによる利用、営業担当による外部からのアクセスを可能にするなど、車両レンタル事業に関わるすべての方に使いやすい環境を提供しています。点検結果の登録作業の効率化、点検履歴検索の効率化のほか、点検・修理情報のリアルタイム共有などに寄与します。

「i-Rental 点検」3つの特徴

SORABITOの提供する「i-Rental 点検」は、レンタル会社が抱える上記のような課題を解決するために開発されたサービスであり、具体的には以下の3つの機能で点検・修理情報の一元管理及び蓄積を実現します。

１.スマートフォンで点検表・修理伝票をペーパーレス化

・紙の点検表をチェックするのと同じように、スマートフォンにて点検・修理情報の登録が可能

・スマートフォンで撮影した写真は「i-Rental 点検」にそのままアップロード

・機械ごとに点検・修理情報を管理するため、過去の点検・修理履歴へのアクセスが容易となり、機材管理状況の適時適切なモニタリングを実現

２.点検・修理情報をリアルタイムで共有

・登録した点検結果や機械の最新状況は、i-Rental 点検ユーザーであれば誰でもどこでも確認可能

・これまでメール、FAXなど様々な媒体を通じて提供されていた点検・修理情報の管理を効率化

３.有償修理の請求の円滑化

・画像データを含む正確な修理情報が共有されるため、有償修理発生時のパートナー企業からの請求に関するコミュニケーションを円滑化

・修理情報のナレッジベースが存在するため、修理内容及び費用に関する判断の属人化を解消

SORABITOについて

SORABITOは、「はたらく機械のエコシステムを共創する」をビジョンに掲げ、建設現場に必要な資機材の調達・稼働管理を最適化するサービスを開発・提供しています。建設機械レンタル業界の営業DXを支援するSaaS「i-Rentalシリーズ」は、建設会社からのレンタル注文をオンライン化する「i-Rental 注文」、建設機械の点検業務をペーパーレス化する「i-Rental点検」があります。また、建設会社向けのサービスとして提供する「GENBAx点検」は、建設機械の始業前点検のほか、設備や足場の点検、安全点検などあらゆる点検表をペーパーレス化します。規模や地域に関わらず様々な建設会社様での導入が進んでいます。

社名：SORABITO株式会社

代表者：代表取締役社長 博多 一晃

所在地：東京都中央区日本橋茅場町1丁目9番2号 第一稲村ビル8階

設立：2014年5月12日

URL：https://www.sorabito.com/

