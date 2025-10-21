【甘い宝石】石川県の素材で彩るひとくち羊羹が加賀市ふるさと納税返礼品に採用。各ECサイトで一般発売もスタート！

石川県の特産品を原材料に使用

株式会社菓匠三和ひとくち羊羹『甘い宝石』全5種類

『甘い宝石』は能登塩や五郎島金時など、石川県を代表する特産品を使用した5種類の味を展開。

まるで宝石のような美しい見た目と、上品な甘さが特徴のひとくち羊羹です。

5種10個入のほか、気軽にお試しいただける3種5個入もご用意しております。

上品なパッケージで贈答用にも最適です。

ふるさと納税返礼品に採用

高島屋選定品

高島屋が全国から厳選した地域の特産品を、ふるさと納税の返礼品として採用。百貨店品質の贈り物を特別な体験としてお届けします。

https://www.furusato-tax.jp/product/detail/17206/6751004

三越伊勢丹ふるさと納税

大手百貨店の「三越伊勢丹ホールディングス」が運営するふるさと納税サイト。

バイヤーの目利きと百貨店ならではの配送品質で全国へ発信。

https://mifurusato.jp/item/ITM17206500052.html

加賀市ふるさと納税

加賀市のふるさと納税ポータルサイトにて、お申し込みが可能です。

https://lit.link/citykaga

＜サイトの一例＞

ふるさとチョイス・楽天ふるさと納税・ふるなび・ANAのふるさと納税・JALふるさと納税など

『甘い宝石』は百貨店バイヤーによる選定や、VIP会員向けガイドブック掲載など、上質な贈り物としての価値も高く評価されており石川県加賀市のふるさと納税返礼品として「ふるさとチョイス」「楽天ふるさと納税」「ふるなび」「ANAのふるさと納税」「JALふるさと納税」「JRE MALLふるさと納税」「マイナビふるさと納税」「ふるさと納税百選」「Amazonふるさと納税」のWebサイトからお申込みいただけます。

各ECサイトにて販売開始

菓匠三和公式オンラインショップ

「世界へ羽ばたくWAGASHIを創る」

菓匠三和では石川県の魅力を詰め込んだ特産品とこだわりの素材を使用し、新たな発想で誰もが楽しめる和菓子を開発しています。

https://kasho-sanwa.com/

COREZO

「みんなでつくる、北陸のモノ・コト発掘サイト」がコンセプトの参加・共創型のECサイトです。掲載商品数は約3,500点。

https://shopping.corezo.co.jp/kashosanwa/products/detail.php?product_id=15208

じのもんギフトバコ

「じのもんギフトバコ」は、石川の人や石川を離れた人がFurusatoの「旅ごころ」とともに、家族や友人に故郷の味を届けることのできる新しいカタログギフトサービスです。

「南加賀エリア」6,000円コース（常温）

「南加賀エリア」8,000円コース（常温）

https://jinomon-gift.com/

（11月上旬 発売予定）

『甘い宝石』は、菓匠三和公式オンラインショップをはじめ、「COREZO」「じのもんギフトバコ」などのECサイトにて販売開始。サイトによっては、熨斗・包装も可能。季節のご挨拶やお祝い、お中元、お歳暮など幅広い用途にご利用いただけます。

商品概要

商品名 ：甘い宝石（羊羹）

内容量 ：5個入／10個入

フレーバー：能登塩・金沢さつまいも・極み・金沢棒茶・しょうゆくるみ

販売価格 ：各サイトに準ずる

販売場所 ：菓匠三和公式オンラインショップ、COREZO、じのもんギフトバコ 他

関連リンク

菓匠三和公式オンラインショップ

https://kasho-sanwa.com/

石川県加賀市のふるさと納税に関する詳細情報は以下を参照してください。

石川県加賀市公式Webサイト

https://www.city.kaga.ishikawa.jp/kurashi/furusato/index.html

石川県の魅力を詰め込んだ『甘い宝石』は、地元の味を全国へ届ける新たな架け橋となります。テレビや紙面などのメディア関係者様に置かれましては、ぜひご取材・ご掲載をご検討ください。

＊画像素材・商品詳細・取材申し込みは、菓匠三和までメールにてご連絡ください。