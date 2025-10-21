医療機関専用サプリメントの冬季限定キャンペーンを開催！　冬に欠かせないビタミンＣ、ビタミンＤ、オリーブ葉抽出物をまとめ買いするチャンス！

株式会社MSS

医療機関専用サプリメントの開発・製造・卸販売のほか、医療機関におけるオーソモレキュラー栄養療法の導入・実践をトータルサポートする株式会社ＭＳＳでは、2025年11月4日（火）13:00～2026年1月30日（金）13:00まで、「ウインター・キャンペーン 2025」を開催いたします。

【開催概要】

・名称 ：ウインター・キャンペーン2025

・対象製品：ＭＳＳ ＤＵＯ(R)『Ｄ５０００ ミセル』、『オリーブＸ』（60粒）、『Ｃ１０００+Ｂ』

・対象者 ：ＭＳＳにご登録済みの医師／歯科医師、ＭＳＳダイレクトをご利用中の患者さま

・実施場所：ＭＳＳの販売ウェブサイト内

・内容 ：一度の注文内で対象製品のいずれかを5個注文するごとに、同製品をプラス1個無料で同梱

例）一度の注文で『Ｄ５０００ ミセル』10個注文→プラス2個を無料で同梱

例）一度の注文で『Ｄ５０００ ミセル』50個注文→プラス10個を無料で同梱

※『Ｄ５０００ ミセル』２個＋『オリーブＸ』（60粒）2個＋『Ｃ１０００+Ｂ』1個＝5個など、製品を組み合わせての5個は、キャンペーンの対象外です。

※『オリーブＸ』（30粒）はキャンペーンの対象外です。

【対象製品 概要】

■『Ｄ５０００ ミセル』

MSSDUO『Ｄ５０００ ミセル』現代人の摂取不足が報告されている「ビタミンＤ」を高濃度に配合

ビタミンＤには、日光を浴びることによって皮膚で産生される経路と、食事で摂取する経路の２つの供給源があります。ですが、現代の日本人は「主な供給源である魚の摂取量の減少」「ビタミンD強化食品の少なさ」などの要因に加え、「過度の紫外線対策」によるビタミンD不足が懸念されています。

ＭＳＳの『Ｄ５０００ ミセル』は、利用効率の高いビタミンＤ₃を高容量で配合。1粒で145.0µg（5,800IU）のビタミンＤを摂取いただけます。

「ミセル加工」により吸収効率が優れている

『Ｄ５０００ ミセル』に配合されている脂溶性ビタミンは、ミセル加工を施しているため、水になじみやすく、おなかへの負担が少ない設計です。お子さまやご高齢の方、油ものが苦手な方にもおすすめです。

MSSDUOブランドの油性分サプリメントはミセル加工を行っています内容物を保護する成分や副原料にもこだわり

さらに、成分を保護する成分には天然のトコフェロールを採用。副原料にもこだわり、リコピンやココナッツオイルを配合しています。

■『オリーブＸ』（60粒）

MSSDUO『オリーブＸ』オリーブ葉由来の「オーレユーロペン」や「オレアノール酸」＆ オリーブ果実から抽出された健康成分「ヒドロキシチロソル」を配合

オリーブは古くより地中海沿岸を中心に栽培され、実を搾ったオイルだけでなく、葉の抽出物も健康成分として注目されています。

『オリーブＸ』はオリーブに含まれる健康成分であるオーレユーロペン、オレアノール酸、ヒドロキシチロソルを高濃度に配合。共にはたらく天然の植物成分、エキナセア、緑茶、ニンニク、オレガノの抽出物も組み合わせています。

重要なのは「ポリフェノール」 オイル170ml分が１粒に

健康オイルの代表格とも言えるオリーブオイルですが、重要なのは油脂成分ではなくポリフェノールであると報告されています※。油の組成が同じでポリフェノールの含有量が異なる3つのオリーブオイルを比較したその結果は、ポリフェノールを多く含んだオリーブオイルを摂取したほうが身体によいというものでした。

※Annals of Internal Medicineの2006年9月5日号（2006; 145:333-341）に発表された論文

ポリフェノールが多く含まれるエキストラバージンオリーブオイルでも、その含有量は平均1kg（1,098ml）あたり 330 mg程度。ＭＳＳの『オリーブＸ』1カプセルに含まれるポリフェノールは、オーレユーロペンとヒドロキシチロソル合わせて51.2 mg。オリーブオイル170 ml、大さじで約11杯分にもなります。

ポリフェノールの含有量

■『Ｃ１０００+Ｂ』

MSSDUO『Ｃ１０００＋Ｂ』隠れた不足栄養素「ビタミンＣ」を1本に1,000 mg配合

ビタミンＣの摂取量は近年減少しており、男性では20～60代、女性では20～50代で摂取基準量を満たしていません。また、ビタミンＣはストレスや紫外線、生活習慣などで損なわれやすく、加熱など調理の過程で減損していることを考えると、数値以上に不足しているということも考えられます。

ビタミンＣ摂取量の充足率

ＭＳＳの『Ｃ１０００+Ｂ』は、キウイフルーツ（黄肉種）約11個分のビタミンＣ＝「1,000mg」が1本に。さらに、ビタミンＣと共にはたらくビタミンＰ群の「ルチン」と「ヘスペリジン」も配合されています。

MSSDUO『Ｃ１０００＋Ｂ』1本あたりのビタミンＣ

6種類の「ビタミンＢ群」も配合

ビタミンＢ群はエネルギー代謝や疲労回復に欠かせない栄養素。そのため、ＭＳＳの『Ｃ１０００+Ｂ』には、6種類のビタミンＢ群（ビタミンＢ₁、ビタミンＢ2、ビタミンＢ₆、葉酸、パントテン酸、ナイアシン）も配合しました。

ビタミンＣだけでなく、不足しがちなビタミンＢ群も摂取いただけます。

ビタミンＢ群が不足する主な原因砂糖不使用！ 酸味が控えめで飲みやすく、苦くないから続けられる

「ビタミンＣのサプリメントは酸っぱくて苦手」、「苦くて毎日飲み続けるのは難しい…」などといった経験をおもちの方にも、ＭＳＳの『Ｃ１０００+Ｂ』は「酸味が少なくて飲みやすい！」、「苦くないから毎日続けられる」と好評をいただいています。

さらに、砂糖は不使用。糖質が心配な方も、気にせず召し上がっていただけます。

サプリメントの形状も、さっと飲める顆粒タイプ。封を切って顆粒を口に含み、必要な場合は水と一緒に飲み込むだけなので、持ち運びにも便利です。

さっと飲める顆粒タイプ

医療機関専用サプリメントのリーディングカンパニー「株式会社ＭＳＳ」

株式会社ＭＳＳは、2025年8月で創設23年目を迎えた、医療機関専用サプリメントのリーディングカンパニーです。自社開発を行う医療機関専用サプリメントは、栄養療法の臨床データを随一に有するトップランナー医師が監修し、40以上の製品をラインナップ。6,500を超える医師・医療機関が導入しています。

医療機関専用サプリメントのお求め方法

■医師・歯科医師の方

株式会社ＭＳＳに無料登録いただくことで、１個単位から卸価格にてお求めいただけます。

（無料のご登録はこちらから）

無料ご登録 | 株式会社MSS 医師向けサイト(https://www.mssco.jp/register/)

■一般の方（医師・歯科医師以外の方）

株式会社ＭＳＳ製品をお取り扱いの医療機関さまにお問い合わせください。

（お取り扱い医療機関さまはこちらから）

医療機関一覧 | 株式会社MSS 医師向けサイト(https://www.mssco.jp/hospitallist/?pagetype=consumer)

※医療機関さまによっては、お取り扱いサプリメントが異なる場合や、ご受診が必要な場合がございます。予めご了承ください。

会社概要

会社名：株式会社ＭＳＳ

所在地：東京都新宿区新宿二丁目1番12号 PMO新宿御苑前6階

設立：2003年8月1日

事業内容：

・医療機関専用サプリメントの開発・製造・卸

・医療機関でのオーソモレキュラー栄養医療導入支援

・医療機関でのオーソモレキュラー栄養医療運営支援

ＵＲＬ：https://corporate.mssco.jp/

お問い合わせ：https://corporate.mssco.jp/contact/

お客さまから／本リリースに関する報道関連のお問い合わせ先

株式会社ＭＳＳ

電話：03-5366-0208（平日9:00～11:30、12:30～17:00）

メール：info@mssco.jp