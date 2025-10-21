大谷翔平「THE GREATEST SHO EVER」─ドジャースをワールドシリーズへ導いた伝説の一夜を刻むTシャツ登場！

株式会社JAMSHOPPINGGreatest Sho Ever / RotoWear（ブランド） / Tシャツ

株式会社JAMSHOPPING（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：遠藤祐一）が運営する、日本最大級のスポーツ・音楽・映画・ドラマ・アニメ他公式グッズ・ストア「PGS」（https://www.pgs.ne.jp）は、2025年10月17日――大谷翔平選手が前人未到の“二刀流伝説”を打ち立て、チームをワールドシリーズ進出へ導いたその瞬間を完全モチーフ化した、RotoWear製・MLB選手会公式ライセンスTシャツ「THE GREATEST SHO EVER」を、どこよりも早く、2025年10月20日（月）よりPGSサイトにて予約受付を開始します。

本商品は、米国の人気アパレルブランド「RotoWear（ロトウェア）」が、MLB選手会（MLBPA）公認ライセンスのもと制作した正式な公式Tシャツです。

■ 伝説を着る。ファンの誇りを胸に。

試合後、世界中のメディアが「THE GREATEST SHO EVER」と称賛したあの日。

その言葉を象徴的にデザインしたTシャツは、プレミアムなアスレチックフィットで仕立てられています。

柔らかく伸びのあるリングスパンコットン／ポリエステル混紡素材を採用し、日常でも観戦でも快適な着心地を実現。

鮮やかなドジャーブルーのボディに、誇り高いメッセージが胸に輝く一枚です。

■ 商品情報

商品名： Greatest Sho Ever RotoWear（ブランド） Tシャツ

価格：5,800円（税込）

サイズ：S / M / L / XL

ブランド：RotoWear（ロトウェア）

カラー：ドジャーブルー

素材：リングスパンコットン／ポリエステル混紡

ライセンス：MLB選手会（Major League Baseball Players Association）公式ライセンス商品

発売予定：2025年11月下旬

販売サイト：https://www.pgs.ne.jp/

■ PGSについて

PGSは、スポーツ・音楽・映画・アニメなど、世界のエンターテインメント公式グッズを扱う日本最大級の公式ストアです。

MLBなどのスポーツ関連商品から、THE BEATLESやOASISなどのロックグッズまで、国内外の公式ライセンスアイテムを展開しています。