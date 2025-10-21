さぼてんの特別なごちそうをご自宅にお届け！「とろける旨み”SaboRED”ローストポーク」を公式オンラインショップ限定で10月21日（火）から販売開始

株式会社グリーンハウスフーズ

株式会社グリーンハウスフーズが展開する「とんかつ新宿さぼてん」は、冷蔵庫で解凍するだけで専門店こだわりの味が手軽に楽しめる「とろける旨み”SaboRED”ローストポーク」を、10月21日（火）からオンラインショップ限定で販売開始いたします。

■さぼてんのブランドポーク「SaboRED」をじっくりロースト。贈り物や特別な日にもおすすめな「ローストポーク」が初登場

ご自宅でいつでも専門店の味が楽しめる「とんかつ新宿さぼてん」の冷凍シリーズから、さぼてんで大人気の「SaboRED」を使用した「ローストポーク」が初登場します。「SaboRED」は、生ハム用のポークとして流通している希少なスペイン産純粋デュロックポーク。脂が溶ける融点が32度と低く、”とろける旨み”と深いコクが特徴のブランドポークです。今回登場するのは「SaboRED」を塩麹に漬け込み、じっくりとローストした、クリスマスや年末年始のごちそうにもぴったりな逸品。お召し上がりの前日に冷蔵庫で解凍し、お好みの厚さにスライスするだけで、前菜としてもメインディッシュとしてもお楽しみいただけます。

「とろける旨み”SaboRED”ローストポーク」

※オンラインショップにて限定販売

◇セット内容：ローストポーク500g／ハニーバルサミコソース×１

◇発売日：2025年10月21日（火）

◇販売価格：税込価格5,490円

＜商品情報はこちら＞

https://www.tonkatsu-saboten.com/view/item/000000000070

※写真はイメージです

※商品の数に限りがございますので、売り切れの際はご容赦ください

■「とんかつ新宿さぼてん」

1966年創業の「とんかつ新宿さぼてん」は、国内外に約500店を展開するとんかつ専門店。高品質な生ハム用ポークを使用したプレミアムポーク「SaboRED」をはじめ、低温の油でじっくりと仕上げた素材本来の味を引き立てるメニューの数々は、日本をはじめアジア各国で広く親しまれています。

また、デリカ店舗では定番かつの人気メニューを中心に、季節に合わせた惣菜やお弁当、かつサンドなど幅広いメニューをご用意。専門店のおいしさをご家庭でもお楽しみいただけます。

◇公式HP：https://shinjuku-saboten.com/(https://shinjuku-saboten.com/)

◇公式Instagram：https://instagram.com/shinjukusaboten(https://instagram.com/shinjukusaboten)

◇公式X：https://x.com/shinjukusaboten(https://x.com/shinjukusaboten)

「とんかつ新宿さぼてん」公式オンラインショップでは、レンジで温めるだけでいつでも専門店の味が楽しめる「揚げたて冷凍かつ」シリーズなどを展開。揚げたてサクサクの状態で急速凍結した、さぼてんの技術とこだわりが詰まった逸品です。揚げる手間がかからず、トレーのままレンジで簡単に温められるため、ご自宅用にはもちろん、日頃の感謝を込めたギフトにもぴったりです。

◇公式オンラインショップ：https://www.tonkatsu-saboten.com/(https://www.tonkatsu-saboten.com/)