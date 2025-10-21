インスタ自動化ツール「エルグラム」通知機能で即時対応が可能に
株式会社ミショナ（本社：福岡県福岡市、代表：鈴木隆宏）は、2025年9月25日（木）にエルグラムのアップデートを実施しました。
新たに「通知機能」を搭載し、Instagramアカウントに対するコメント、DM、予約、投稿配信などに対してリアルタイムで通知が届くようになりました。通知先を選択できる柔軟性と、各機能ごとに通知内容をカスタマイズできるようになり、運用の柔軟性と対応のスピードを向上させます。
■通知機能を搭載し、リアルタイム把握を可能に
新たに「通知機能」が実装され、Instagramアカウント上でのコメントやDM、予約、投稿配信、フォーム送信、商品販売といった多様なアクションをリアルタイムで把握できるようになりました。
これにより、外部での作業中や別画面操作時でも、ユーザーとのやり取りを見逃すことなく、迅速な対応が可能となります。
通知先は複数から選択でき、さらに通知タイミングを個別に制御することも可能です。具体的には、以下３つの通知先を設定できます。
・エルグラムアプリ
・ChatWork
・PCデスクトップ
運用スタイルやチームの作業環境に応じて、通知先を柔軟に組み合わせることで、リアルタイムでのレスポンス体制を整えやすくなっています。
また、通知を受け取れる機能も次の通り拡充されました。
・1:1チャット（コメント／DM）
・メッセージ配信
・ダイレクトアクション
・フォーム送信
・商品販売（単品／サブスク）
・予約管理（レッスン予約／サロン予約）
・システム通知
各機能ごとに通知項目をカスタマイズできるので、必要な情報だけを確実にキャッチできます。
エルグラムは、今後もユーザーの利便性を高めるため、継続的な機能改善・アップデートを進めてまいります。
エルグラムについて
エルグラムは、Meta社公式APIを使用したInstagramの自動化ツールです。
2025年9月時点で導入実績20,000件を突破し、個人事業主から大手企業まで幅広い事業者様にご利用いただいております。
▼主な機能
・投稿、ライブ配信へのコメント自動応答
・DMの自動返信、一括配信
・アンケートの作成、実施
・商品の販売～決済
お問い合わせ方法
システムの詳細や導入方法については「エルグラム使い方マニュアルサイト」にてご案内しております。
お手数をおかけしますが、以下のリンク内のご案内に沿ってお問い合わせいただけますと幸いです。
https://lgram.jp/manual/contact/
エルグラム公式HP
エルグラムは、以下のリンクからご利用いただけます。
https://lgram.jp/?prtimes