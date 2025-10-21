あやかし好きの妹分を守る女用心棒が江戸時代を舞台に大立ち回り！ホラー活劇『女用心棒　あやかし討怪録』発売！

株式会社マイナビ出版

株式会社マイナビ出版（本社：東京都千代田区、代表取締役 社長執行役員：角竹輝紀）はこのたび、マイナビ出版ファン文庫から『女用心棒 あやかし討怪録』を2025年10月21日に発売します。

■あらすじ

江戸に構える唐物屋「唐来堂」。その奉公人として仕えるおさえ。彼女は自身を"ねえや"と慕う、おりんの用心棒をしていた。

ある日、岡っ引きの新太郎から娘の水死体が上がったことを聞く。それも三人目で、新太郎はあやかしの仕業だと怪しんでいるとのこと。特殊な能力を持つおりんの耳には入れたくないとあしらうも、おりんの友人がその毒牙にかかってしまい――。

さまざまなあやかし事件に巻き込まれる連作ホラー活劇開幕！

■著者情報

猫屋ちゃき

「第2回お仕事小説コン」にて『こんこん、いなり不動産』で特別賞受賞。

乙女系小説とライト文芸を中心に活動中。著作に「こんこん、いなり不動産」シリーズ、『拝み屋つづら怪奇録』シリーズ、『お疲れ女子、訳あり神様に娶られました』『古道具屋蔦之庵の夫婦事情』（いずれもマイナビ出版）などがある。

■書誌情報

書名：女用心棒 あやかし討怪録

著作者名：猫屋ちゃき、 Minoru

書籍：792円

電子版：792円

文庫：256ページ

ISBN：978-4-8399-88517

発売日：2025年10月21日

シリーズ名：マイナビ出版ファン文庫

マイナビブックス：https://book.mynavi.jp/ec/products/detail/id=148574

Amazon： https://www.amazon.co.jp/dp/483998851X