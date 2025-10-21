第77回日本ハンドボール選手権大会 大会概要発表
公益財団法人日本ハンドボール協会
日本ハンドボール界の頂点を決める「第77回日本ハンドボール選手権大会」が、広島県内4会場で開催されます。
2025年12月17日（水）～12月21日（日）
コジマホールディングス中区スポーツセンター（全日程）
男子（26チーム）
2024年度第76回日本選手権より (C)JHA
全国から男子26チーム、女子24チームが集結し、国内最高峰のタイトルを懸けて激闘を繰り広げます。男女同時開催は2017年の第69回大会（大阪）以来、8年ぶりの実現となります。
ぜひ会場で、日本トップレベルの熱戦をご観戦ください。
開催日程
第1日 12/17(水）：1回戦（男子10試合・女子8試合）
第2日 12/18(木）：2回戦（男女各8試合）
第3日 12/19(金）：3回戦（男女各4試合）
第4日 12/20(土）：準決勝（男女各2試合）
第5日 12/21(日）：決勝（男女各1試合）
会場
マエダハウジング東区スポーツセンター（1日目～3日目）
佐伯区スポーツセンター（1日目・2日目）
広島サンプラザホール（1日目・2日目）
出場枠
リーグＨ（2024-25シーズン）：14チーム
2025年度全日本学生ハンドボール選手権大会：2チーム
2025年度ジャパンオープン：1チーム
各ブロック代表：9チーム（全9ブロック×各1枠）
女子（24チーム）
リーグＨ（2024-25シーズン）：11チーム
2025年度全日本学生ハンドボール選手権大会：2チーム
2025年度ジャパンオープン：1チーム
各ブロック代表：10チーム
関東：2枠
北海道・東北・北信越・東海・近畿・中国・四国・九州：各1枠
出場チーム紹介、チケット情報、会場アクセス、配信情報などの詳細を、今後順次発信していきます。
2024年度第76回日本選手権より (C)JHA