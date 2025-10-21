ドキドキいっぱいの英語イベントのマジックショー！11/24開催『Happy Chappy’s MAGIC SHOW』【愛知県名古屋市：アライブイングリッシュスクール熱田本校主催】

株式会社アライブ（愛知県名古屋市、代表取締役：三井博美）が運営するアライブイングリッシュスクール熱田本校では、2025年11月24日（月・祝）に、園児・小学生を対象とした英語のイベント「Happy Chappy’s MAGIC SHOW」を開催いたします。



本イベントは、英語を“学ぶ”のではなく、“体験を通して感じる”ことを目的としています。英語をすでに習っているお子さまはもちろん、初めて英語に触れるお子さまも、マジックの世界を楽しみながら自然に英語の音や表現に親しめる内容です。在籍生以外の一般の方もご参加いただけます。




イベント概要


イベント名：「Happy Chappy’s MAGIC SHOW」


内容：マジックテーマのクラフト作成、マジカルチャレンジゲームの実施、Happy Chappyさんのマジックショーの観覧！


日時：2025年11月24日（月・祝）10:00-12:00


場所：アライブイングリッシュスクール熱田本校


所在地：名古屋市熱田区田中町301番地


対象：園児・小学生（アライブ在籍生・一般の方）


参加費：1名 1,500円（税込）


定員：先着順25名（※定員に達し次第、受付終了）


申込：11月3日（月）13:00より受付開始


▼申し込みフォーム(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdBG9Aq78_43g2-AFM70VH0myaYVlrtT3oslfLhGWT44AKuCQ/closedform)



主催：アライブイングリッシュスクール熱田本校について


■英語を「好き」になるきっかけを ！


アライブでは、英語を単なる教科としてではなく、自分の世界を広げるためのツールとしてとらえています。今回のイベントを通じて、「英語を使って人とつながる、一緒に楽しむ」という経験を重ねることで、子どもたちの「英語っておもしろい！」という気持ちを育てることを目指しています。



■イベント企画者よりメッセージ


本イベントは、楽しみながら学べるアライブ熱田本校の特別イベントです！


本イベントを通じ、「マジック×英語」で “ふしぎ体験” を味わっていただけます。


子どもたちの表現力や想像力を引き出し、英語をもっと身近に感じてもらうことを目指しています。
英語がはじめてのお子さまも大歓迎♪


みなさまに、アライブを通して「英語っておもしろい！」と感じていただける時間をお届けします。


（イベント企画者：水野 歌厘）



株式会社アライブについて　


会社概要


本部所在地：〒461-0001 愛知県名古屋市東区泉1丁目21-12号 いずみ21ビル 1F


設立：2001年1月18日


資本金：2,200万円


代表取締役 三井博美


▼校長ブログ(https://alive-co.com/blog/index.html)



主なサービス内容


インターナショナルスクール（英語の保育園）、イングリッシュスクール（英語・英会話スクール）、STEMスクール（理科系・理工系のスクール）、ドリームスクール（学童プログラム）、キャリア教育（名古屋市や愛知県のNPOと連携）、幼稚園・保育園への外国人講師派遣、小学校のアフタースクール事業請負、外国人講師とのマッチングアプリの提供など。 英語教育を基軸にSDGs、STEM、リーダーシップ、起業家育成など多岐にわたるプログラムを展開中。



株式会社アライブは、「Inspire the world ～教育で、未来に豊かさを～」をミッションとし、「生きる力、未来を切り拓く力を持つ、世界のリーダー”の育成」をビジョンに掲げ、子ども向け英会話をはじめ、英語を活用した多彩なレッスンを提供。これまでに、ハーバード大学のリーダーシップチームやシリコンバレーの教育者と連携して、革新的なリーダーシップや起業家育成、SDGs などのプログラムを数多く実施。



