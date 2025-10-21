ワーナー ブラザース スタジオツアー東京-メイキング・オブ・ハリー・ポッター、特別企画「ホグワーツ・イン・ザ・スノー」 まもなく開催　魔法の“冬”を彩る、スペシャルメニューがラインナップ

ワーナー ブラザース スタジオ ジャパン合同会社Warner Bros. Studio Tour Tokyo - The Making of Harry Potter.

世界中で愛される、映画「ハリー・ポッター」や「ファンタスティック・ビースト」シリーズの制作の舞台裏を体験できる、ワーナー ブラザース スタジオツアー東京 - メイキング・オブ・ハリー・ポッター（以下、スタジオツアー東京）は、昨年日本初開催し、好評を博したクリスマスシーズン限定の特別企画「ホグワーツ・イン・ザ・スノー」を2025年11月8日（土）から2026年1月12日（月・祝）までの期間限定で開催します。

「ホグワーツ・イン・ザ・スノー」は、ハリーがホグワーツで体験したクリスマスをテーマとした特別企画です。華やかに装飾された大広間や、雪に覆われたホグワーツ城の模型など、クリスマスのぬくもりに満ちた演出でロンドン、東京のスタジオツアーで高い人気を誇ります。ホグワーツの象徴ともいえる大広間には、煌めくオーナメントで装飾された高さ5mを超えるツリーに加え、テーブルにはクリスマスのご馳走やプレゼントが並びます。さらに今年は、映画「ハリー・ポッター」シリーズにたびたび登場したあの印象的な光景を再現。大広間いっぱいに400本を超えるキャンドルが宙に浮かび、ハリーが初めて大広間に足を踏み入れた瞬間のような、驚きと感動のシーンを体験いただけます。

―「ホグワーツ・イン・ザ・スノー」開催期間限定 スペシャルメニューが登場- ■キャンドル煌めく大広間からインスパイアされた「クリスマスアフタヌーンティー」“ホグワーツの雪”モチーフの限定メニューも

そんなクリスマスシーズンを彩る特別メニューが、「ホグワーツ・イン・ザ・スノー」開催にあわせて登場します。人気メニューのアフタヌーンティーは、この期間限定でクリスマス仕様にドレスアップ。キャンドルが浮遊する大広間とグリフィンドールの談話室をテーマに、キャンドルが描かれたアイシングクッキーや林檎のコンポートを使ったクリームブリュレ、ラズベリームースのケーキといったスイーツや、赤と緑のクリスマスカラーを取り入れたサンドウィッチやパイなどが並びます。

ホグワーツに降る“雪”をモチーフにしたメニューも続々とお目見え。クリスマスシーズン限定の「クリスマスバックロットバーガー」は、雪をイメージしたホワイトバンズにたっぷりのフィリングを重ねたボリューム満点の一品。映画『ハリー・ポッターと炎のゴブレット』に登場するクリスマス・ダンスパーティ（＝ユールボール）をモチーフにした「ユールボールパンケーキ」や「ユールボールミルクシェイク」も登場。いずれもホイップクリームやホワイトチョコレートで、雪が降り積もったような美しい仕上がりに。見た目と味わいで、冬の魔法を感じられるメニューです。

今回の特別企画「ホグワーツ・イン・ザ・スノー」で、ダイアゴン横丁のセットが雪化粧に包まれることにちなみ、キュートな「ダイアゴン横丁デザートプレート」も登場。ダイアゴン横丁の賑やかで活気あふれる街並みをカラフルなスイーツで表現し、セット同様、雪に足あとが残された遊びごころのあるデザインになっています。さらには、ツリー型のトッピングにカラフルな飾りをあしらった「クリスマスツリータルト」、ボリュームたっぷりのトッピングが楽しめるピザや、チキンローストとフライドチキンのセットプレートなど、クリスマスのご馳走にぴったりなフードをお楽しみいただけます。

また、この度「ホグワーツ・イン・ザ・スノー」の開催にあわせて、アフタヌーンティーと入場チケットがセットになったアフタヌーンティーパッケージの販売が開始になります。数量限定の「アフタヌーンティー」を事前に予約でき、ツアーをゆったり巡りながら、ティータイムをお楽しみいただけます。事前のオンライン購入者特典として、スパークリングワインまたはモクテルをお一人につき1杯プレゼント。「ホグワーツ・イン・ザ・スノー」開催期間は、クリスマスアフタヌーンティーを提供いたします。ツアーをより特別な体験にする、「アフタヌーンティーパッケージ」をどうぞご利用ください。

無数のキャンドルが灯る大広間、雪に包まれたホグワーツ城、心躍るクリスマスのきらめきと温もりに包まれたスタジオツアー東京で、この冬、“魔法”のようなひとときをお過ごしください。

■フードメニュー＆価格

＜バックロットカフェ＞

クリスマスアフタヌーンティー 7,500円（税込）

ホリデーシーズンを華やかに彩るクリスマスアフタヌーンティーが登場。キャンドルが浮遊する大広間とグリフィンドールの男子寮をテーマに、キャンドルが描かれたアイシングクッキー、クリスマスツリーをモチーフにしたタルトなど、心ときめくスイーツとセイボリーが並びます。

全体の色合いは、談話室のタペストリーや家具の色味を参考に、温かみのあるトーンで表現しています。

【クリスマスアフタヌーンティー メニュー内容】

＜上段＞

・大広間のキャンドルクッキー

大広間に浮かぶキャンドル演出をモチーフに、アイシングクッキーに仕上げました。

・クリスマスツリータルト

ピスタチオ風味のホイップクリームをクリスマスツリーのように絞り、カラーシュガーを散りばめ、トップに星型のチョコレートオーナメントを飾っています。

＜中段＞

・アップルコンポートクレームブリュレ

季節のリンゴを使ったクレームブリュレ。リンゴ風味のゼリー、アップルコンポート、ジンジャークランブル、カスタードクリームを重ね、最後にグラニュー糖でキャラメリゼしています。

・あまおうマカロン

あまおうを使った小さなマカロン。全体のテーマにあわせたカラーで、クリスマスの雰囲気を一層盛り上げています。

・ノエルフランボワーズムースケーキ

クリスマスらしいノエルケーキをフランボワーズベースにしてピンクのケーキに仕上げました。トップはチョコレートを使って柊と赤スグリをイメージしています。

・チェスクッキー

大広間でハリーとロンがチェスをするシーンをクッキーとチョコレートで表現しました。ランダムで提供されるチェスの駒をお楽しみに。

＜下段＞

・クリスマスサンドウィッチセレクション

談話室のソファーの色をイメージした赤色のパンを使ったサンドウィッチセレクション。定番のコロネーションチキンサンドと海老とアボカドのサンドをご用意します。

・サーモンクリビヤック

クリスマスカラーをイメージしたパイ料理です。緑色の部分はほうれん草のフィリング、赤色の部分にはサーモンを使用しています。

・ローストビーフグリーンコーン

ハーブを練り込んだグリーンコーンに豆乳マヨネーズソースを入れ、ローストビーフを花びらに見えるように盛り付けています。

・クラムチャウダー

寒い冬にぴったりの温かいクラムチャウダーです。

※「クリスマスアフタヌーンティー」販売期間中、アンブリッジのアフタヌーンティーは発売休止となります。

【クリスマスメニュー内容】

＜フードホール＞

クリスマスバックロットバーガー 2,500円（税込）

雪をイメージしたホワイトバンズにフィリングを重ねて、トップにヒイラギのオーナメントを飾っています。付け合わせのチップスにはトリュフパウダーをふりかけ、お好みでトリュフマヨネーズソースをチップスやバーガーに付けてお楽しみいただけます。

ダイアゴン横丁デザートプレート 1,800円（税込）

冬の魔法界に合わせて雪化粧が施されたダイアゴン横丁を、皿盛りデザートで表現しました。ダイアゴン横丁の賑やかで活気あふれるイメージを２種類のムースケーキ、シュークリーム、マカロン、ジェリービーンズなどで再現。左側には粉糖とブラックココアでスタジオセットにも施される足跡を表現しています。

クリスマスフィーストピザ 2,800円（税込）

ご馳走感のある食材をたっぷり使ったピザです。生地に赤ワインソースを塗り、チーズ、ビーフパティ、グラフォア、グリルマッシュルーム、クランベリーをのせて焼き上げています。仕上げにバルサミコクリームとトリュフマヨネーズソースをかけて、リッチな味わいに。赤、白、緑のクリスマスカラーも表現しています。

クリスマスチキンプレート 1,800円（税込）

クリスマスシーズンにぴったりな、チキンプレート。鶏もも肉のフライドチキンとローストしたチキンドラムスティックに、チップスを盛り合わせ。味のアクセントに、さっぱりとした酸味のあるレッドキャベツとセミドライトマトを添えています。

ユールボールパンケーキ 1,500円（税込）

人気のパンケーキをユールボール風に仕上げました。クリームチーズソースやホイップクリームで上品に仕上げ、アラザンや雪の結晶のオーナメントで冬の彩りを添えました。

＜フロッグカフェ＞

ユールボールミルクシェイク 950円（税込）

ヨーグルトや乳酸菌シロップで爽やかな酸味をきかせたミルクシェイク。

ホイップやホワイトチョコ、雪の結晶のオーナメントをあしらい、冬らしい華やかさを添えています。

クリスマスツリータルト 750円（税込）

見た目にも可愛らしいクリスマスツリータルトです。ココアクッキータルトにチョコレートクリームを入れ、中央に苺を丸ごと１個盛り、ホワイトチョコレートクリームをツリーに見立てて絞っています。

クリスマスホットワイン（ノンアルコール） 750円（税込）

寒い冬の時期にぴったりなホットワインをノンアルコールタイプで提供します。オレンジスライス、ストロベリー、ラズベリー、ブルーベリーを入れて温める事で、フルーティーな香りが赤ワインに移り、華やかな味わいになります。

【アフタヌーンティーパッケージ】

チケットとアフタヌーンティーがセットになった数量限定のパッケージです。

オンライン購入者には、スパークリングワイン、またはモクテルを1名につき1杯無料提供。

午後のご入場に限り、数量限定での発売となります。

※午後のご来場＝毎日12:30~14:30のツアーが販売対象です。

※ツアークローズの3時間前までにバックロットカフェでアフタヌーンティーをご利用いただく必要があります。

※特別企画「ホグワーツ・イン・ザスノー」開催期間中は、クリスマスアフタヌーンティーの提供となります。

実施期間：11月8日（土）より

発売：11月5日（水）午前10:00予定

価格：大人14,400円、中人13,200円、小人11,600円（税込み）

詳しくは、スタジオツアー公式サイト チケット購入ページでご確認ください。

https://www.wbstudiotour.jp/tickets/

■ワーナー ブラザース スタジオツアー東京 - メイキング・オブ・ハリー・ポッターとは

ワーナー ブラザース スタジオツアー東京は、2023年6月16日(金)にとしまえん跡地に開業しました。ここスタジオツアー東京では、ホグワーツ魔法魔術学校の象徴的な大広間、ダイアゴン横丁、禁じられた森をはじめとする息を呑むような映画のセットにファンを誘い、映画制作の裏側を学びながら、魔法動物に遭遇したり、豪華な衣装を目にしたりすることができます。またほうきに乗ったり、爽やかなバタービールを飲んだり、ホグワーツの廊下で動く肖像画になってみたり、クィディッチの試合の観衆に加わったり、スタジオツアー東京限定のグッズのショッピングなど、たくさんの楽しいアクティビティを満喫できます。

さらに、ここスタジオツアー東京には、13のテーマに分かれた世界最大のハリー・ポッターのショップがあります。店内は特別に作られた1,500を超える小道具で装飾されており、ハニーデュークス、 オリバンダーの店、フローリシュ・アンド・ブロッツ書店をはじめとするダイアゴン横丁の数々のお店のエレメントからインスピレーションを得た美しいデザインが施されています。ここでしか手に入らない限定アイテムも数多く販売されます。またレストランやカフェでは、フィッシュ・アンド・チップス、ローストビーフ、イングリッシュ・ブレックファースト、アフタヌーンティーなど英国の伝統料理をお楽しみいただけます。

アジアでは初のオープンとなり、「ハリー・ポッター」の屋内型施設としては世界最大規模の大きさを誇るこの施設をまわるのには、４時間ほど要します。2012年のオープン以来、ご好評をいただいているワーナー ブラザース スタジオツアーロンドン - メイキング・オブ・ハリー・ポッターの成功に続き、ワーナー ブラザース スタジオツアー東京では、東京でしか見られないセットも用意されており、他では味わえない体験をすることができます。

【ワーナー ブラザース スタジオツアー東京】

・公式ウェブサイト：https://www.wbstudiotour.jp/

▼スタジオツアー東京の最新情報入手のためのメルマガ登録はこちら

お客様登録URL：https://www.wbstudiotour.jp/newsletter/

・公式X ：https://twitter.com/wbtourtokyo (@wbtourtokyo)

・公式Instagram ：https://www.instagram.com/wbtourtokyo/

・公式TikTok ：https://www.tiktok.com/@wbtourtokyo

・公式YouTube ：https://www.youtube.com/@wbtourtokyo

▼ワーナー ブラザース スタジオツアー東京のチケットは公式ホームページにて、

事前に購入する必要があります https://www.wbstudiotour.jp/

チケット料金は公式ウェブサイトのチケットページでご確認いただけます。

■「ハリー・ポッター」フランチャイズについて

11歳のハリー・ポッターがホグワーツ魔法魔術学校の鍵と領地の番人、ルビウス・ハグリッドに出会った瞬間から年月は流れ、ハリーが体験した数々の冒険は広く知れ渡ることとなり、人々の心に他に類をみない“痕跡”を残しました。「ハリー・ポッター」は社会現象化し、25年以上の月日が流れた今、歴史上最も成功し最も愛されているエンターテインメント作品の一つとなりました。

J.K.ローリングのベストセラー小説「ハリー・ポッター」は、1つの世界観のなかで、様々なプロジェクトが影響し合い進化し続けながら命を吹き込まれ、世界中の何百万人ものファンに愛されて続けています。8作もの大ヒット映画『ハリー・ポッター』と壮大な3作の映画『ファンタスティック・ビースト』はスクリーンで魅惑的なアクションを繰り広げ、『ハリー・ポッターと呪いの子』は舞台で人々を魅了し、ポートキー・ゲームズが提供する最先端のビデオゲームやモバイルゲームでは、かつてない魔法界を体験することができます。またファンは、革新的なコンシューマープロダクツを通じて作品への情熱を披露し、世界5カ所のユニバーサル・スタジオのテーマパークを含む、壮大なロケーションベースの体験に胸を躍らせることができます。

このような広がりを見せるワーナーブラザース・ディスカバリーの「ハリー・ポッター」「ファンタスティック・ビースト」ポートフォリオには、ファンが特別な瞬間と場所を楽しむために開発された画期的なツアー体験やイベント、リテールショップ「プラットフォーム 9 3/4」、アイコニックな旗艦店「ハリー・ポッター ニューヨーク」も含まれます。更に、「ワーナー ブラザース スタジオツアーロンドン ‐メイキング・オブ・ハリー・ポッター」、「ワーナー ブラザース スタジオツアー東京 ‐メイキング・オブ・ハリー・ポッター」では、映画の舞台裏の秘密を体験し、魔法使いもマグルも同じように新しい発見をすることができます。

そして「ハリー・ポッター」原作を忠実に描くHBOオリジナルの新ドラマシリーズが始動しこの世界をさらにひろげてくれるように、グローバル・コミュニティを魅了する、新鮮でエキサイティングなコンテンツを提供し続けます。世界中のファンを、これから何世代にもわたって、魔法を探求し新しい発見ができる魅力的な世界に魅惑し続けます。

フランチャイズの最新ニュースと特集は公式サイトをご覧ください。

https://warnerbros.co.jp/franchise/wizardingworld/

■ワーナーブラザース・ディスカバリーについて

ワーナーブラザース・ディスカバリー（Nasdaq:WBD）は、テレビ、映画、ストリーミングなどあらゆるポートフォリオを埋めるたくさんの作品とユニークなブランドを持つ、世界をリードするメディアでありエンターテイメントを提供する企業です。我々が制作し配給する番組やサービスは 220 以上の国や地域、50 以上の言語に対応しており、代表的なブランド、ネットワークを通じて世界中の皆さまに情報やインスピレーションを与え、笑いと感動を提供しています。ワーナーブラザース・ディスカバリー傘下の主なブランド、ネットワークは以下の通りです。 ディスカバリーチャンネル、discovery+、CNN、DC、TNT Sports、Eurosport、HBO、Max、HGTV、Food Network、OWN、Investigation Discovery、TLC、Magnolia Network、TNT、TBS、truTV、アニマルプラネット、Science Channel、ワーナーブラザース映画、ワーナー・ブラザーステレビジョン、ワーナー・ブラザースアニメーション、ワーナー・ブラザースゲームス、ニュー・ライン・シネマ、カートゥーン ネットワーク、MONDO TV、旅チャンネル、ムービープラス、LaLa TV、Adult Swim、ターナークラシック映画、Discovery en Español、Hogar de HGTV 他 詳細については、www.wbd.com をご覧ください。