【moz(モズ)から冬の相棒バッグが新登場】今年の冬は上品な温もりを纏うショルダーバッグで決まり！ ふんわりとしたボンディング生地が、冬の街に優しく映える。あなたのスタイルを心地よく彩る。

株式会社ティ・ツウ・オー【moz(モズ)】冬の装いを格上げする、上品な温もりを纏うショルダーバッグで決まり

バッグの企画・製造・販売メーカーの株式会社ティ・ツウ・オーから、軽さと上品な佇まいを両立させた新感覚のボンディング生地のショルダーバッグ『ZLQK-01』を発売します。

本商品は、軽量なボンディング生地を採用することで、快適な移動をサポートします。ダウンジャケットなど厚手の衣類を着込む冬シーズンにおいて、肩への負担を軽減し、身軽な移動をサポートします。

さらに、手触りの良い素材には軽撥水加工を施し、雪や雨の時でも安心してお使いになられます。また、夜間の安心を支えるリフレクトチャームも付属。機能性と安心感を兼ね備えつつ、金糸刺繍のロゴワッペンがアクセントとなる"大人カジュアル"なデザインで、毎日の外出を快適かつ上品にアップデートします。この機会に、mozが贈る新しい冬の相棒をぜひお試しください。

moz(モズ)の新商品はこちら :https://www.ttwoo.jp/c/moz/zlqk-01

冬の装いを軽やかに。軽さと上品さを両立したふんわりとしたショルダーバッグ

ボンディング加工を施したナイロン素材は、驚くほど軽くてしなやか。きちんと感がありながら、カジュアルにも合わせやすいデザイン。外ポケットはデザインになじむよう控えめに仕上げ、上品な印象 に。無駄をそぎ落としたシンプルさが、大人のスタイルを引き立て ます。

指先から感じる、スマートな心地よさ。

指をかけてスムーズに開閉しやすいリングタイプのファスナー引き手は、刻印されたmozのロゴがさりげなく輝き、使うたびにセンスを感じさせます。

上品に光る、レトロなロゴワッペン

金糸で刺繍されたロゴワッペンが、クラシカルなアクセントとして上質な存在感を放ちます。

エルクのリフレクトチャーム付き。おしゃれに、安全に。

ボンディング生地が生み出すやわらかで安心感のあるフォルム

ふんわりとしたボンディング生地が生み出す、やさしい丸みのあるシルエット。ナチュラルで上品な佇まいは、コーデにほんのりフェミニンな彩りを添えます。

やさしく守る、うれしい 軽撥水。

手触りのよいボンディングナイロンに軽撥水加工をプラス。水滴や雨をはじき、汚れも付きにくく、中 の荷物を守ります。

ふんわりとした質感のショルダーストラップ

ショルダーストラップにも本体と同じボンディング生地を採用。肩にかけたときの馴染みも心地よい仕上がりです。

日常に寄り添う、4つのカラー。あなたのスタイルを軽やかに彩る。

商品情報

■サイズ：約W31.5/27×H18×D9cm

■ショルダー長さ：約62～120cm（調整可能）

■ショルダー高さ：約38～69cm

■重 量：約190g

■容 量：約3.5L

■素 材：ナイロン（ボンディング生地/軽撥水加工）

■付 属：エルクのリフレクトチャーム

■ブランド：moz モズ



ポケット

■外 側：

・ファスナーポケット×1

・サイドポケット×2



■内 側：

・オープンメッシュポケット×2

・ファスナーポケット×1



■価格：6,930円(税込)

※画像撮影・加工の際、実物の色に近づくように調整しておりますが、

お使いのパソコンやモニター環境により色合いや風合いに違いが出ることがございます。

予めご了承下さい。）

驚きの軽さはそのままに、使いやすい7.5Lサイズも新登場。

その他、【moz(モズ)】の当店だけのWEB限定リュックやショルダーバッグ、トートバッグなど日常使いにもビジネスシーンにも大活躍な商品を多く取り揃えています

●moz(モズ)について



"moz(モズ)"は、アンダース・ビリンが1996年にスウェーデンで誕生させたアニマルコンセプトのブランドです。「エルク（ヘラジカ）」のモチーフが印象的で、かわいくておしゃれな商品が多数揃います。北欧らしいスタイリッシュさがありながら、身近に感じられるエルクは世界各国で愛されています。

moz(モズ)はこちら :https://www.ttwoo.jp/c/moz/

■会社概要

商号 ： 株式会社ティ・ツウ・オー

代表者 ： 代表取締役社長 佐藤 公祐

所在地 ： 〒111-0051 東京都台東区蔵前4-7-5 AKビル

設立 ： 1987年5月

事業内容： 鞄・バッグの企画・製造・販売

資本金 ： 10,000,000円

URL ： https://www.ttwoo.jp/