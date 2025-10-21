【流山からＪリーグへ】株式会社タイミーとサポートパートナー締結のお知らせ

株式会社流山FC

NAGAREYAMA F.C.を運営する株式会社流山FC（千葉県流山市、代表取締役 安芸 銀治）は、スキマバイトサービス「タイミー」を提供する株式会社タイミー（東京都港区、代表取締役 小川 嶺）とサポートパートナー契約を締結したことを発表いたします。

株式会社タイミー 代表取締役 小川 嶺より

この度、株式会社タイミーは、千葉県流山市をホームタウンとするNAGAREYAMA F.C.様とスポンサーシップ契約を締結させていただく運びとなりました。

NAGAREYAMA F.C.様が掲げる理念「『わたしも頑張ろう！』そのエネルギーをあなたに届ける」は、「『はたらく』を通じて人生の可能性を広げるインフラをつくる。」という弊社のミッションや想いと深く共鳴するものです。

このスポンサーシップを通じて、タイミーはNAGAREYAMA F.C.様の挑戦を支え、ファン・サポーターの皆様や地域の皆様と一緒に、クラブの成長を後押ししてまいります。

NAGAREYAMA F.C.様の更なる飛躍、そして「流山からJリーグへ」という夢の実現に向け、ともに歩んでいけることを楽しみにしております。

株式会社タイミー 公式サイト

https://corp.timee.co.jp/

契約締結の背景

【「わたしもがんばろう！」そのエネルギーをあなたへ届ける】というビジョンのもと、【10年以内のＪリーグ参入】【地域密着型のクラブとして街の活性化に貢献する】というミッションを掲げて活動するNAGAREYAMA F.C.の想いや方向性に共感して頂き、今回このような締結に至りました。

株式会社流山FC 代表取締役 安芸 銀治より

この度、株式会社タイミー様とパートナー締結できたことを本当に嬉しく思います。新しい働き方で人の人生を豊かにしたいという理念は「サッカーを通じて人を豊かにしたい」という私たちの理念とも共通する部分を感じました。創業7年で上場されたタイミー様の勢いもお借りし、改めて10年でJリーグ入りを目指して戦います。企業や地域の皆様のお力をお借りして、これからも夢と感動を届けられるクラブを目指してまいります。

NAGAREYAMA F.C.とは

【流山からJリーグへ】創設時からJリーグ参入を目標に掲げ千葉県流山市をホームタウンとし、2022年に始動した社会人サッカークラブ。2022シーズン、千葉県3部リーグに初参入で全勝優勝。2023シーズン、リーグ無敗同士の最終節を制し、2年連続の全勝優勝。千葉県1部リーグにて関東昇格を目指す。

NAGAREYAMA F.C. 公式サイト

https://nagareyamafc.co.jp/