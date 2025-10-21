持ち運び自由な四角柱型LED【ポータブルビジョン】が新発売！充電式でどこでも設置可能、4方向に映像訴求

株式会社インターコスモス

この度、株式会社インターコスモスは、新商品【ポータブルビジョン】を発売いたしました。

【ポータブルビジョン】は、四角柱型のボディに取っ手を備え、4方向同時に映像を発信できるポータブルLEDビジョンです。持ち運びや設置が容易で、従来のLEDビジョンに比べて圧倒的な自由度を実現。イベントやプロモーションの現場において、新しい集客・演出ツールとしてご利用いただけます。

【ポータブルビジョン】の特長

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=VhfywDLUzWE ]360度へ映像を発信

四角柱型の形状を活かし、前後左右の4面すべてに映像を表示できます。従来の平面型ディスプレイと異なり、どの方向から見ても情報を届けられるため、来場者の動線が多い展示会やイベント空間で大きな効果を発揮します。

軽量設計で持ち運びも簡単

本体はわずか5.5kgと軽量で、取っ手が付いているため片手で持ち運べます。機材の搬入出が多いイベント現場でも負担が少なく、設置場所を柔軟に変更できるため、演出の幅を広げます。

充電式でコードレス

約10時間（※コンテンツ内容により異なります）の連続点灯が可能な充電式バッテリーを搭載。コンセントの位置に縛られることなく、自由な場所に設置できます。煩雑な配線を気にせず、すっきりとした見せ方ができるのも大きな魅力です。電源確保が難しい野外イベントやポップアップストアでも活躍します。

多彩な設置スタイルに対応

そのまま床や台に置くだけでも存在感を放ちますが、専用スタンドを使用することで高さを出した演出も可能です。来場者の視線を自然に集められるため、商品告知やブランド訴求など、多様な演出に適しています。

活用例

展示会や販促イベントでのアイキャッチ商業施設や店舗の集客ディスプレイショールームや受付の演出アイテムキャンペーンや期間限定プロモーションの訴求製品情報[表: https://prtimes.jp/data/corp/109825/table/103_1_8d1d43b408bca721b7f5160fc1af4b5b.jpg?v=202510221257 ]

商品の詳細や使用イメージは、商品ページでもご覧いただけます。

商品ページ :https://www.inter-shop.jp/shopdetail/000000001028

【ポータブルビジョン】は、持ち運びやすさと映像演出力を両立させた、新しいスタイルのサイネージです。従来の固定型ディスプレイでは難しかった柔軟な使い方を可能にし、プロモーション現場の可能性を大きく広げます。

商品についての詳細はぜひお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせはこちら :https://www.inter-cosmos.co.jp/contact.html株式会社インターコスモス

所在地 ：大阪市北区紅梅町3-16 インターコスモスビル

設立 ：1983年10月8日

代表取締役社長 ：作道 洋介

事業内容 ：店舗装飾、店舗演出、商品PR、イベントの企画などのデザイン、製作、ディスプレイ販売

URL ：https://www.inter-cosmos.co.jp/

これからもインターコスモスは迅速かつ高品質なものづくりを目指し、社員一同業務に励んでいきますので、今後とも変わらぬお引き立てを賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。

