焼酎業界に新風を吹き込む「濱田酒造」とリカマン、新コラボ。希少品種「タマアカネ」を使用した、紅茶のように香る本格芋焼酎「内緒」2025年11月1日(土)、解禁。
全国に199店舗を展開する酒の専門店、株式会社リカーマウンテン(本社：京都市)は、革新を続ける焼酎メーカー、濱田酒造(本社：鹿児島県)と新たなコラボレーションによる本格芋焼酎『内緒～NAISHO～』を、本格焼酎の日、紅茶の日である2025年11月1日(土)より発売いたします。
■濱田酒造、「タマアカネ」で新たな味わいを提案
原料のさつまいもには、華やかな香り成分を多く含む品種「タマアカネ」を全量使用。なぜこの原料を選んだのか、その理由は──内緒。ただひとつ言えるのは、グラスに注いだ瞬間、秋をまとった紅茶のような香りがふわりと立ちのぼるということ。味わいは軽やかで甘く、まるで綿菓子のようにやさしい口当たり。炭酸で割れば香りがいっそう華やかに広がり、上品な余韻を残します。
「この美味しさを誰かに伝えたい。でも、内緒にしておきたい。」そんな矛盾すらも愉しみに変える、思わず秘密にしたくなる一本。これまでにない味わいとの出会いが、ここから始まります。
■商品情報
商品名 ：内緒 ～NAISHO～
品名 ：本格芋焼酎
原材料名 ：さつまいも(鹿児島県産)
米麴(国産米)
アルコール分 ：25度
内容量 ：1800ml
販売価格 ：2,500円(税込2,750円)
販売開始 ：2025年11月1日(土)
販売方法 ：全国のリカーマウンテン
※一部店舗除く
■濱田酒造株式会社
鹿児島県いちき串木野市に本社を構える濱田酒造株式会社は、明治元年創業の歴史ある酒造メーカー。「伝兵衛蔵」「傳藏院蔵」「金山蔵」という三つの蔵を有し、それぞれが「伝統」「革新」「継承」という焼酎づくりの理念を体現しています。中でも、芋焼酎の新たな可能性を切り開いた「だいやめ～DAIYAME～」は国内外で高く評価されています。同社は「本格焼酎を真の國酒へ、更には世界に冠たる酒へ」という事業テーマのもと、焼酎の持つあらゆる可能性を追求し続けています。
【会社概要】
会社名：株式会社リカーマウンテン
代表者：代表取締役 伊藤 啓
所在地：京都市下京区四条通高倉西入立売西町82 京都恒和ビル4Ｆ
TEL ：075-213-8200
FAX ：075-213-8250
URL ：https://www.likaman.co.jp/
【本件に関するお問合わせ先】
担当者：今井 祥午
TEL ：075-251-2555
E-Mail：imai@likaman.co.jp