グルメの秋到来！イタリアンはもちろん、ジャパニーズモダン料理にも！イタリア シチリア州産＜鼻腔を吹き抜ける鮮烈な果実の香り＞地中海の瑞風エキストラバージンオリーブオイル」数量限定新発売!!

日本オリーブ株式会社

日本オリーブ株式会社（所在地：岡山県瀬戸内市牛窓町、取締役社長：服部芳郎）は、イタリア国シチリア州エンナ県ピアッツア・アルメリーナ産のビアンコリッラ種とノチェラーラ・エトネア種を50％ずつブレンドした有機栽培オイル「地中海の瑞風 エキストラバージンオリーブオイル」を2025年10月21日（火）に数量限定発売いたします。

地中海の瑞風エキストラバージンオリーブオイル 180gイワシ料理イメージ画像シチリア産オイルは

シチリア料理にはイワシ、カジキマグロ、アサリ、タコ等の魚貝類やトマト、茄子、レモンがよく使われます。

シチリア産オイルは、シチリア風の料理はもちろん、いつものマルゲリータ、魚のグリル、パスタ、焼きトマト等に使って、フレッシュ＆さわやかにお楽しみいただけます。

ビアンコリッラ種品種特性ビアンコリッラ種

香り：フルーティーで繊細。アーモンド、ハーブ、青トマト、青リンゴの香りが漂います。

味わい：苦み・辛み・甘みの三拍子が揃っていて、軽やかでバランスが良くデリケートな仕上がり。バランスのとれた風味から、サラダや魚介類に特によく合い、ドレッシング用オイルとして使えます。

ノチェラーラ・エトネア種品種特性ノチェラーラ・エトネア種

香り：中程度のフルーティさ。青草、青トマト、アーティチョーク、ハーブ（特にバジルやオレガノ）を思わせる爽やかで清涼感のある香り。

味わい：苦みは中程度で上品な印象。辛みはやや強めでピリッとした辛さが口の中に残り、アーモンドや青リンゴも感じられます。爽やかな苦みと心地よい辛みがバランスよく長く続きます。

有機栽培生産者のテヌタ・アレナ社生産者テヌタ・アレナ社

このオイルはシチリア州のエンナ県の県都エンナのピアッツア・アルメリーナにあるTENUTA ARENA S.S. AGRICOLA社で生産されたオーガニックのエキストラバージンオリーブオイルです。

ピアッツア・アルメリーナ郊外にある古代ローマの別荘ヴィッラ・ロマーナ・デル・カサーレにはローマ時代に描かれたモザイク絵画が数多く残っており、1997 年に、UNESCOの世界遺産に登録されました。

TENUTA ARENA S.S. AGRICOLA社のオリーブの畑では50ヘクタールに25,000 本のオリーブの木が栽培されています。

オリーブオイルイメージ画像本製品の味のバランス

フルーティ ★★★★☆

苦 み ★★☆☆☆

辛 み ★★★☆☆

地中海の瑞風エキストラバージンオリーブオイル 450g

【商品情報】

品名 地中海の瑞風(ずいふう) エキストラバージンオリーブオイル

容量・税込価格 450g 1個箱入5,184円／180g1個箱入2,592円

生産本数 約3,000本

販路 日本オリーブ株式会社公式HP 商品詳細ページはこちら

https://www.nippon-olive.co.jp/fs/ushimado/c/Sicilia

全国のパートナーシップ店でもお取り扱いがあります。

【企業情報】

第二次世界大戦中、岡山県有数の商家の第11代当主 服部和一郎は「食料確保のため、山を芋畑に」と軍部から要請され、「芋畑にすると、瀬戸内の素晴らしい景観が損なわれる。オリーブは薬用になり、食用になり、灯火にもなる」と考え、1942年4月19日、開墾した阿弥陀山中に、平和の象徴オリーブを植樹しました。

1949年6月1日、日本オリーブ株式会社を設立と同時に、第一号商品「オリーブマノン バージンオイル」（オリーブ油100％の純粋化粧用油）を発売。

日本でのオリーブオイル需要増に対応するため、1992年には世界一のオリーブ生産国スペイン トルトサにも自社オリーブ園を開設し、現在、牛窓オリーブ園で10ha、約2,000本、トルトサオリーブ園で45ha、約3,100本の栽培・収穫・加工を生産者として行いながら、オリーブのオイルのみならず果汁・葉エキスなどの基礎研究・医薬部外品や化粧品の商品開発、販売を行っています。

https://bit.ly/3rgNwrk

【会社概要】

社名：日本オリーブ株式会社

代表取締役社長：服部芳郎

住所：岡山県瀬戸内市牛窓町牛窓3911-10

牛窓オリーブ園の風景

【牛窓オリーブ園情報】

1942年、創業者服部和一郎（現社長の曽祖父）は百年先の牛窓の景観を保つため、また、「オリーブは薬用になり、食用になり、灯火にもなる」と考えて阿弥陀山を開墾してオリーブ園を開園しました。現在、約10haに約2,000本の規模で栽培を行いながら、年間約９万人（2018年度）が訪れる岡山県南有数の観光スポットとなっています。年中無休・入場無料

https://nippon-olive.info/archives/12527/