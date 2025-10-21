yutoriが展開するコスメブランド「minum」が10/22(水)より大阪・HEP FIVEにてPOPUPを開催

株式会社yutori

複数のアパレルブランドを展開する株式会社yutori（本社 : 東京都世田谷区 / 代表取締役社長 : 片石 貴展 / 東証グロース市場：証券コード5892 / 以下 yutori）が展開するミニサイズコスメブランド「minum（ミニュム）」は、2025年秋の新作コレクション発売を記念し、全国POPUPツアーを開催いたします。

10月3日（金）に開催した新作発表会では、ブランドイメージモデルの齊藤なぎささんが登壇し、50名以上のインフルエンサーに来場いただきました。

■ 開催概要

開催場所：大阪HEP FIVE 4F POPUP区画

開催日程：10/22(水)～10/26(日)

営業時間：11:00-21:00

URL：https://www.hepfive.jp/

■ イベント内容

今回のPOP UPでは、「minum house」をテーマにした空間演出を展開。

どこか懐かしくて愛おしい“平成感”を漂わせるフォトジェニックなインテリアの中で、ブランドの世界観を体感いただけます。

人気の「コスメ詰め放題」イベントを関西初開催

・Mサイズ：3,000円（税込）

・Lサイズ：5,000円（税込）

会場限定ノベルティ配布（数量限定）

※ノベルティ・詰め放題アイテムはいずれも数量限定、なくなり次第終了となります。

新作ラインナップの先行販売＆展示

新商品ラインナップ

AIラブポーショングロス 全７色 770円（税込）

01ベビー / 02ラブミルク / 03シュガー / 04チュー / 05チャイミルク / 06ピオニームーン / 07ロゼムーン

愛らしいむっちり唇を叶える「AIラブポーションリップ」。

AI級の“うるちゅる”立体感で、ぷるんとボリューム感のある仕上がりに(※1)。

光を反射するツヤ膜がふっくらとした印象を与え、透け感のある発色が自然な血色感をプラスします。

※1 メイクアップ効果による

ヒアルロン酸やホホバオイルなどの美容成分(※2)を配合し、ツヤとうるおいを与えながらみずみずしい唇へ。カラーはSNSで話題の今っぽバズカラーを中心に、日常使いしやすい粘膜系から華やかなラメ入りまでラインナップ。

※2 ヒアルロン酸Na,ホホバ種子油（全て保湿成分）

さらに、アイドルメイクの神として知られるヘアメイクアップアーティスト・夢月さんとの限定コラボラメ入りカラー（06,07）も登場し、特別なきらめきをプラスします。

ヘアメイクアップアーティスト 夢月

ナチュラルなのに作り込まれている、繊細でちょっぴりドーリーなメイクを得意とする。

SNS『#夢月メイク』 で紹介されたアイテムは店頭で売り切れることが多々あり10代～20代の若者から支持が厚い次世代ヘアメイクアーティスト。

SNSの総フォロワー数は20万越え。

instagram：https://www.instagram.com/dreamoon_hm/

X（Twitter）：https://x.com/_dreaMoon__

ぷにゅグリップライナー 全５色 880円（税込）

01ピュアブラック / 02シアーブラック / 03グレージュ / 04イエベブラウン / 05ブルベブラウン

史上初(※3)のグリップ付きアイライナー

ミニュムの大人気アイライナーが、さらに描きやすく進化！

※3 国内一般消費者向けに販売されているアイライナーとしては史上初のグリップ付きボールペン風形状

1.ぷにゅっとグリップで安定感UP

ボールペン型容器にグリップを備えたことで、持ちやすく手ブレしにくい仕様にリニューアル。初心者でも安定した極細ラインが描けます。

2.新色が仲間入り

定番人気のピュアブラック＆グレージュに加え、新たに透け感のシアーブラックと、肌タイプに合わせやすいイエベブラウンが登場。さらに、既存の03ブラウンは「ブルベブラウン」として生まれ変わり、より選びやすいカラーバリエーションにリニューアルしました。

3.カスタマイズできるチャームホール付き

チャームを取り付けて、自分らしくアレンジできる遊び心あるデザインに。

4.高発色＆落ちにくさはそのまま

ウォータープルーフ処方、0.1mm極細毛、ムラのない発色。泣いても笑ってもとにかく落ちにくい(※4)仕上がりをキープします。

※4 メイクアップ効果による

ブラッシュクリームライナー 全５色 880円（税込）

01ピュアブラック / 02グレージュ / 03ブラウン / 04ドーリーピンク / 05ハニーピンク

描いて、ぼかして、ニュアンス自在。

1.1本で2役の2in1仕様

極細1mmの扁平芯でなめらかに描け、片側にはぼかし用ブラシを搭載。自然な陰影をつくるプロ級仕上げがこれ1本で。

2.ぼかしブラシで立体感UP

斜めカットの細筆ブラシでラインをぼかすだけ。目元に奥行きと抜け感を演出できます。涙袋メイクや三角ゾーンにも活躍。

3.高発色＆落ちにくい処方

するんと描けるクリーミーな描き心地で濃密に発色。擦れやにじみに強く、美しいラインを長時間キープ(※5)。

※5 メイクアップ効果による

4.選べる5色バリエーション

定番ブラックやブラウンから、粘膜使いしやすいグレージュ・ハニーピンク、愛らしいドーリーピンクまでラインナップ。シーンや気分に合わせて使い分け可能。

まるごとぷくパレットアイズ 全４色 825円（税込）

01はちみつバター / 02あんずジャム / 03いちごラテ / 04ベリーミルク

粉質を一新し、高発色と高密着を両立したデパコス級アイシャドウ。

微細パウダーがまぶたにムラなくフィットし、美しい仕上がりを長時間キープします。

涙袋やアイホール、まぶた全体に使えるマルチユース設計で、これひとつで“目元まるごと完成”。

さらに美容成分(※6)を配合し、しっとりとした質感で粉飛びを防ぎながらなじみよく仕上がります。

※6 スクワラン、アルガニアスピノサ核油（全て保湿成分）

カラーは甘めベージュの「はちみつバター」、幸福感あふれる「あんずジャム」、大人かわいい「いちごラテ」、透明感のある「ベリーミルク」の4色展開。肌タイプやシーンに合わせて、自分らしい目元を楽しめます。

新作発売日について

2025年11月8日（土）より、全国のドラッグストア・バラエティショップにて順次展開予定。

※店舗によって入荷時期が異なるため、お取り扱い状況は各店舗にてご確認ください。

■ minum

「品質 × かわいい × 価格 すべて欲張りたい」をコンセプトに、新ミニサイズコスメブランドとして2024年3月にデビュー。

全商品が手のひらサイズのミニサイズとなっており、ほとんどの商品がワンコインというリーズナブルな価格でありながら、高品質・高発色の充実したアイテムで、リップ、グリッター、アイシャドウ、アイライナー、ファンデーション、といったフルラインナップを展開。

Z世代を中心に支持を集める人気女優の齊藤なぎさをイメージモデルとして起用。

X : https://twitter.com/minum_cosme

instagram : https://www.instagram.com/minum_cosme/

■ 株式会社yutori

2018年4月 創業。臆病な秀才の最初のきっかけを創ることを掲げ、古着コミュニティ『古着女子』を形成。後にアパレルD2Cブランドを立ち上げ、2020年7月 ZOZOグループ入りを発表。『9090』『centimeter』『My Sugar Babe』など複数のファッションブランドを展開、Instagramの累計フォロワー数は281万人（2025年9月時点）を超える。2022年4月にブランド『F-LAGSTUF-F』、8月には株式会社A.Z.Rがyutoriグループへ参画。その後2024年8月には、『Her lip to』等のブランドを運営し、元AKB48の小嶋陽菜氏がCCOを務める株式会社heart relationを子会社化。自社ECサイト『YZ STORE』の展開のみならず、実店舗も全国で31店舗（2024年11月時点）を展開中。2023年12月に東京証券取引所グロース市場へ上場、アパレル企業史上最短・最年少上場（IPO）記録を更新。

yutori web：https://yutori.tokyo/

YZ STORE：https://yz-store.com/

【本件に関するお問い合わせ先】

yutori PRESS E-mail：pr@yutori.tokyo