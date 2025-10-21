BRUNO、大人の黒。累計販売数110万台突破※1の「マルチスティックブレンダー2」＆話題のキッチン家電「ガラスエアフライヤー」に秋冬限定〈キャストブラック〉新登場！

BRUNO株式会社

インテリア雑貨およびライフスタイル商品の企画／開発／販売を行うBRUNO株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：塩田徹）は、大人を愉しむライフスタイルブランド「BRUNO（ブルーノ）」より、2025年の秋冬を彩る限定カラー〈キャストブラック〉の「ガラスエアフライヤー」と「マルチスティックブレンダー２」を2025年11月4日（火）に発売いたします。

また、発売に先駆けてBRUNO直営ECサイトにて、2025年10月21日（火）より先行予約を受付開始いたします。

特設LP：https://bruno-onlineshop.com/category/SH_BR_FE_CASTBLACK/?g=n(https://bruno-onlineshop.com/category/SH_BR_FE_CASTBLACK/?g=n)

累計販売数110万台※1を突破した人気の「マルチスティックブレンダー2」や、今年6月の発売以来ご好評をいただいている「ガラスエアフライヤー」など、話題のキッチン家電シリーズに、上質な新カラーが加わります。

※1 2025年8月末時点

上質なキャストブラックで叶えるトータルコーディネート

2025年秋冬限定カラー〈キャストブラック〉に、「ガラスエアフライヤー」と「マルチスティックブレンダー2」が新登場！マットブラックの質感とゴールドのアクセントが特徴のシックなデザインは、キッチンだけでなくダイニングやリビングにも映え、毎日の食卓をより上質な大人の空間へと演出します。

コンパクトホットプレートやセラミックコート鍋と同色で揃えれば、キッチンや食卓のトータルコーディネートも愉しめます。「ミニマル」「ホテルライク」など、さまざまなインテリアになじみやすいカラーリングで、より幅広いお客様にお愉しみいただけます。

「ガラスエアフライヤー」は、少ない油でヘルシーに調理できるうえ、ガラスバスケットだから調理中の様子が見える愉しさも。揚げ物はもちろん、お肉やお魚、スイーツまで、毎日手軽に幅広く活躍します。

「マルチスティックブレンダー2」は、みじん切りやペーストづくりが数秒でかんたんに。おもてなし料理もスピーディーに仕上がり、付属の電子レンジ対応パーツ※2で加熱調理まで対応します。

ホリデーシーズンの食卓やホームパーティーも、上品で大人っぽい雰囲気に演出します。

※2 電子レンジ対応パーツ：チョッパーボトル、ブレンダーカップ （チョッパーのブレード、チョッパー内フタ、滑り止め/フタ、ボトルカバーはレンジ使用前に必ず外してください）

ヘルシーも、ほったらかしも、お店クオリティも！今欲しい機能で選ぶ秋冬レシピ

秋冬限定カラー〈キャストブラック〉のアイテムとともに、ホリデーシーズンをより華やかで上質に。

“ヘルシー調理”“ほったらかし調理”“お店クオリティ”など、それぞれのキッチン家電の特長を活かしたレシピで、食卓を華やかに彩ります。

限定カラーのアイテムとともに、ワンランク上のごちそう時間をお愉しみください。

【ガラスエアフライヤー×ヘルシー調理！】チキンとごろっと野菜のグリル ～長ネギタルタルソース添え～

骨付きチキンとたっぷり野菜を、漬け込みダレで香ばしく焼き上げるボリューム満点のグリルレシピ。

ガラスエアフライヤーなら、余分な油を落としつつ、外はパリッと中はジューシーな仕上がりに。焼き上がったチキンと野菜に、さっぱりとした長ネギタルタルソースを添えれば、見た目も栄養バランスも満点！ちょっとしたおもてなしにもおすすめの一品です。

【ガラスエアフライヤー×ほったらかし調理！】チーズポップオーバー

カリッとした表面と、ふわっと空洞の中身がクセになるポップオーバー。

ホットケーキミックスで手軽に作れるうえ、ガラスエアフライヤーなら、調理中にふんわり膨らむ様子も愉しめます。

シュレッドチーズの香ばしい風味が広がるシンプルな味わいは、朝食やブランチ、ティータイムにぴったり。

メープルシロップをかければ、甘じょっぱいおやつにも大変身します。

【マルチスティックブレンダー２×なめらかお店クオリティ！】芋とシナモンの濃厚ムース

旬のさつまいものやさしい甘みと香り高いシナモンを組み合わせた、秋にぴったりのなめらか濃厚ムース。

マルチスティックブレンダー2を使えば、さつまいもがクリーミーな食感に仕上がり、まるでお店のような本格的なデザートがご家庭でも愉しめます。

ふんわりやさしい口当たりと上品な甘さで、食後のデザートやおもてなしの一皿としてもおすすめです。

「ガラスエアフライヤー」「マルチスティックブレンダー２」でつくるレシピは、BRUNOオンラインショップ レシピページで公開中！

【BRUNO公式レシピ】 https://bruno-onlineshop.com/ext/recipe/recipe.html(https://bruno-onlineshop.com/ext/recipe/recipe.html)

商品概要

【10/21～先行予約開始！10%ポイント還元キャンペーン実施（～11/4 11:59まで）】

【商品名】 ガラスエアフライヤー

【価格】 13,200円（税込）

【カラー】 キャストブラック

【発売日】 2025年11月4日（火）

【先行予約】 2025年10月21日（火）～BRUNO直営ECサイト

※2025/10/21（火）12:00～11/4(水)11:59の期間中、BRUNO直営ECサイトでのご予約で10%ポイント還元します。

※ポイント獲得には、BPS（ブルーノポイントサービス）会員登録が必要となります。

※ポイントは、1ポイント＝1円としてBRUNO直営ECサイト及びBRUNO直営店舗にて利用可能です。

【サイズ】 W240×H308×D282[mm]

【重量】 約3kg

【材質】 本体、本体土台： ポリプロピレン、ステンレス、シリコーンゴム

ガラスバスケット：耐熱ガラス（オーブン用/ 耐熱温度差150℃）、 ステンレス、

ポリプロピレン、PET

網プレート： アルミニウム合金（ふっ素樹脂塗膜加工）、シリコーンゴム

【スペック】 消費電力：1,000W、容量：3.5L

【機能】 プリセットメニュー機能：12メニュー（ノンフライ/から揚げ/冷凍食品/肉/魚

エビ/野菜/焼き芋/グラタン/リベイク/スイーツ/セミドライフルーツ）、

温度調節：60-200℃、時間調節：1-60分

【コード長】 約1.3m

【URL】 https://bruno-onlineshop.com/item/07761205.html

【商品名】 マルチスティックブレンダー２

【価格】 7,700円（税込）

【カラー】 キャストブラック

【発売日】 2025年11月4日（火）

【先行予約】 2025年10月21日（火）～BRUNO直営ECサイト

※2025/10/21（火）12:00～11/4(水)11:59の期間中、BRUNO直営ECサイトでのご予約で10%ポイント還元します。

※ポイント獲得には、BPS（ブルーノポイントサービス）会員登録が必要となります。

※ポイントは、1ポイント＝1円としてBRUNO直営ECサイト及びBRUNO直営店舗にて利用可能です。

【サイズ】 約W62×H384×D74[mm]

【重量】 約590g ※ブレンダースティック装着時

【材質】 本体：ABS樹脂、ブレンダースティック：ABS樹脂/ステンレス鋼

ホイッパー：ABS樹脂/ステンレス鋼

チョッパー：ポリプロピレン/ABS樹脂/

POM樹脂(チョッパーボトルのみ 耐熱：140℃/耐冷：-20℃）

チョッパー用ブレード：POM樹脂/ステンレス鋼（チタニウムコーティング）

ブレンダーカップ：ポリプロピレン(耐熱：140℃/耐冷：-20℃)

【スペック】 消費電力：200W

【機能】 ブレンダー（つぶす・混ぜる）、チョッパー（刻む・砕く）、

ホイッパー（泡立てる）、2段階速度調節

【付属品】 ブレンダーカップ（600ml）、クリーニングブラシ

【コード長】 約1.5m

【URL】 https://bruno-onlineshop.com/item/07761204.html

【他にも揃う！キャストブラックアイテム】

【商品名】 コンパクトホットプレート

【価格】 12,100円（税込）

【カラー】 キャストブラック

【発売日】 2025年10月8日（水）

【サイズ】 W375×H140×D235[mm]

【重量】 約2.3kg

【材質】 本体：スチール/フェノール樹脂、

プレート：アルミニウム合金（内面ふっ素樹脂塗膜加工）

【スペック】 定格消費電力：1,200W

【機能】 プレート取り替え式、温度調節

【付属品】 平面プレート、たこ焼きプレート、木べら、マグネット式脱着電源コード

【コード長】 約1.8m

【URL】 https://bruno-onlineshop.com/item/07761202.html

【商品名】 コンパクトホットプレート用セラミックコート鍋

【価格】 4,400円（税込）

【カラー】 ブラック

【発売日】 2025年10月8日（水）

【サイズ】 W405×H70×D242 [mm]

【重量】 約840g

【材質】 アルミニウム合金（内面セラミックコート）/フェノール樹脂/ステンレススチール

【URL】 https://bruno-onlineshop.com/item/07761203.html

BRUNO（ブルーノ）について

BRUNO（ブルーノ）

愉しみ上手な大人が集い、生まれた、ライフスタイルブランド

たとえば、ビーチサイドを仕事場に、いつもの食卓をパーティに変え、ファッションを愉しむようにインテリアを選ぶ。

“変幻自在”で“愉しさ重視”のライフスタイルがBRUNO流。

BRUNOは、人生を愉しむための遊び心に満ちたライフスタイルをお届けします。

【BRUNO オンラインショップ】 https://bruno-onlineshop.com/BRUNO/

【BRUNO Instagram】＠bruno_enjoy（https://www.instagram.com/bruno_enjoy/）

【BRUNO X】@bruno_enjoy（https://twitter.com/bruno_enjoy）

BRUNO株式会社のプレスリリース一覧

https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/90148

＜本リリースに関するお問い合わせ先＞

BRUNO株式会社 広報グループ ideapress@bruno-inc.com