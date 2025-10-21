DKB¡¢9th¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡ÖIrony¡×MV¥Æ¥£¥¶ー¸ø³«
È´·²¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹ÎÏ¤Ç¥°¥íー¥Ð¥ëK-POP¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·¤Æ¤¤¤ë8¿ÍÁÈ¥Üー¥¤¥º¥°¥ëー¥×DKB¡Ê¥Àー¥¯¥Óー¡Ë¤¬¡¢10·î23Æü¡ÊÌÚ¡Ë¥ê¥êー¥¹Í½Äê¤Î9th¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØEmotion¡Ù¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡ØIrony¡Ù¤Î¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¥Æ¥£¥¶ー¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
½êÂ°»öÌ³½êBrave Entertainment¤Ï10·î21Æü(²Ð)¸áÁ°0»þ¡¢DKB¤Î¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ª¤è¤ÓSNS¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢9th¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØEmotion¡Ù¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡ØIrony¡Ù¤Î¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¥Æ¥£¥¶ー¤ò¸ø³«¡£¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤òÌÜÁ°¤Ë¹µ¤¨¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î´üÂÔ¤ò°ìµ¤¤Ë¹â¤á¤¿¡£
¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥Æ¥£¥¶ー±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢Çò¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿¥¹¥¿¥¸¥ª¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¼«Í³¤Ç¥¨¥Í¥ë¥®¥Ã¥·¥å¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ÎÃæ¤Ç¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¥á¥ó¥Ðー¤¿¤Á¤Î»Ñ¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥É¥é¥à¤ä¥¨¥ì¥¥®¥¿ー¡¢¥ー¥Üー¥É¤Ê¤É¤Î¥Ð¥ó¥É¥»¥Ã¥È¤ò°Ï¤ß¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¤Î¤è¤¦¤ËÇ÷ÎÏ¤¢¤ë±éÁÕ¤ÈÆ°¤¤Ç»ëÀþ¤òÅ£ÉÕ¤±¤Ë¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Ç¥Ë¥à¡¢¥Á¥§¥Ã¥¯¥·¥ã¥Ä¡¢¥À¥áー¥¸¥È¥Ã¥×¥¹¡¢¥ì¥¶ー¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ê¤É¡¢¥ô¥£¥ó¥Æー¥¸¤«¤Ä¥Õ¥¡¥ó¥ー¤Ê¥Æ¥¤¥¹¥È¤Î¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇÅÐ¾ì¡£¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡ØIrony¡Ù¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥¸¥ã¥ó¥×¤·¤¿¤ê¡¢¿ÈÂÎ¤òÄã¤¯¤·¤Æ¥Ýー¥º¤ò¼è¤ë¤Ê¤É¡¢¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤ÊÉ½¸½¤Ç³Ú¶Ê¤Î»ý¤Ä¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ò±ÇÁü¤ÇÂÎ¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¸Ä¿Í¤ª¤è¤Ó¥°¥ëー¥×¤Ç¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¥·ー¥ó¤Ç¤Ï¡¢¼«Í³¤µ¤ÎÃæ¤Ë¤â´°àú¤Ê¥·¥ó¥¯¥í¤ò¸«¤»¡¢¡È¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¿¦¿Í¡É¤Î°ÛÌ¾¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤°ì»åÍð¤ì¤Ì·²Éñ¤òÈäÏª¡£º£²ó¤Î¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤Ç¤è¤ê¿Ê²½¤·¤¿²»³ÚÀ¤È¥¹¥Æー¥¸¥ó¥°¤òÍ½´¶¤µ¤»¤¿¡£
9th¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØEmotion¡Ù¤Ï¡¢¥¢¥¤¥í¥Ëー¤Ê¤È¤¤á¤¡¢¹³¤¨¤Ê¤¤Í¶ÏÇ¡¢¼«Í³¤È²òÊü¡¢¾ðÇ®Åª¤Ê¥í¥Þ¥ó¥¹¡¢¤½¤·¤ÆÊÌ¤ì¤È»Ï¤Þ¤ê¨¡¨¡ ¡È°¦¡É¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿ÍÍ¡¹¤Ê´¶¾ð¤ò¡¢DKB¤é¤·¤¤²»³Ú¤ÇÉÁ¤½Ð¤·¤¿ºîÉÊ¡£¥á¥ó¥Ðー¼«¤é¤¬ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡¦¿¶ÉÕ¤Ë»²²Ã¤·¡¢¤è¤ê¿¼¤¯¿¿Ùõ¤Ê´¶¾ð¤ò¹þ¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡ØIrony¡Ù¤Ï¡¢ÃæÆÇÀ¤Î¤¢¤ë¥®¥¿ー¥ê¥Õ¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¥Ý¥Ã¥×¥í¥Ã¥¯¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î¥Ê¥ó¥Ðー¡£Îø¿Í¤Î¹ÔÆ°¤¬¡Ö°¦¤Ê¤Î¤«¡¢¾éÃÌ¤Ê¤Î¤«¡×Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡ÈÛ£Ëæ¤Ê½Ö´Ö¡É¤òÉÁ¤¡¢´Å¤¯¤âº®Íð¤¹¤ë´¶¾ð¤ò¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤ËÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£DKB¤Î¿·¤¿¤Ê°ìÌÌ¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë³Ú¶Ê¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Ï¢Æü¥Æ¥£ー¥¸¥ó¥°¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¸ø³«¤·¤Ê¤¬¤é¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤ËÇï¼Ö¤ò¤«¤±¤ëDKB¤Î9th¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØEmotion¡Ù¤Ï¡¢10·î23Æü(ÌÚ)¸á¸å6»þ¤Ë³Æ¼ï²»³ÚÇÛ¿®¥µ¥¤¥È¤ª¤è¤Ó¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¤òÄÌ¤¸¤ÆÀµ¼°¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤ë¡£
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=wM9ZBKR9HR8 ]
DKBÆüËÜ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö https://dkb.jp/(https://dkb.jp/)
DKB JAPAN OFFICIAL X https://twitter.com/DKB_japan(https://twitter.com/DKB_japan)
DKB JAPAN OFFICIAL YouTube https://www.youtube.com/c/DKBJAPANOFFICIAL(https://www.youtube.com/c/DKBJAPANOFFICIAL)
DKB(JP) OFFICIAL LINE https://page.line.me/dkbjapan(https://page.line.me/dkbjapan)