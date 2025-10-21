ニュージーランド航空　新シートを搭載したボーイング787-9機を成田路線に導入

ニュージーランド航空 日本地区

ニュージーランド航空は、成田‐オークランド間の2026年度夏期（3月下旬～10月下旬）の運航スケジュールにおいて、5月17日～10月24日の間、機内を全面改修した新内装ボーイング787-9 ドリームライナーを日本路線に導入することを決定しました。

新しい機内プロダクトの導入は、787-9ドリームライナーを全面的に改修する、史上初の試みです。この機体は18ヶ月にわたる研究と2,500時間の顧客テスト、さらにシンガポールでの184日間の検証を経て完成しました。

全客室で新しい座席と最新の機内エンターテインメントシステムを採用。より大きなスクリーンや便利な収納スペース、上級クラスでのさらなるプライバシー確保など、機体全体にわたってアップグレードされた空間で、ご搭乗されるすべてのお客様に、より快適でニュージーランドらしさにあふれた全く新しい機内体験をお届けします。

新しい客室のご紹介

ビジネス・プレミア・ラックス (Business Premier Luxe)

機内最前列に設置された、たった4席の特別な空間「ビジネス・プレミア・ラックス」で最上級のくつろぎを。

ビジネス・プレミアのご予約時に追加料金でお選びいただけます。

ビジネス・プレミアの上質な機能に加えて、次の新しい特長を備えています：

・完全密閉型ドアでプライバシーを高め、ベッド幅を拡大。2名で食事を楽しめるゆとりの空間

プライバシー感のあるゆとりの空間

ビジネス・プレミア (Business Premier)

ビジネス・プレミアのシートは、角度とレイアウトを一新し、これまで以上のプライバシーとスペースを実現しました。

・スライド式のプライバシースクリーン、ワイヤレス充電機能、24インチの機内エンターテインメントスクリーン

・中央席のスライド式仕切りで、ご同行者との時間もより快適に

・フルフラットになるリクライニングシートと、映画鑑賞や読書に便利なヘッドレストリフト機能

スライド式スクリーンで会話もスムーズ

プレミアム・エコノミー (Premium Economy)

新たなプレミアム・エコノミーは、より高いプライバシー感と使いやすい収納スペースで、お客様の空間を快適に演出します。

・固定式のシェル型デザインシートで、後ろを気にせず、より快適にリクライニング

・サイドウィングで、より高いプライバシーを実現

・必要なものをすぐ手の届く場所に置ける、ゆとりの収納スペース

後部座席を気にせずリクライニング

エコノミークラス (Economy)

エコノミーでも未来を感じられる空の旅をお楽しみください。

・従来比50％大型化した機内エンターテインメントスクリーン、便利なスナックトレイ、さらに「エコノミー・ストレッチ」のオプションで足元もリラックス

・スマートな収納スペースには、スナックやスマートフォンを置ける小型トレイ、パスポートや書類を入れられる伸縮式ホルダーを装備

足元が広めのエコノミー・ストレッチ

デジタル・イノベーション & 機内エンターテインメント

すべての客室で最新のデジタル・イノベーションを体感いただけます。

・4K高解像度スクリーンとBluetoothオーディオ接続

・スマートフォンをリモコンのように使える仕様で、映画などのお気に入り登録やフライト確認、映像を見ながらの同時操作も自由に

操作性の高い大型スクリーン

新内装のボーイング787-9 V4型機についての詳しい情報はこちらをご覧ください：

https://www.airnewzealand.jp/new787-9-experience

※多様なシートの画像は、ニュージーランド航空マーケティング部までお問合せください。

＼ニュージーランド期間限定セール実施中／

ニュージーランド航空では、10月27日まで期間限定セールを実施中です。客室レイアウトを全面改修し、5月17日から日本路線に導入されるボーイング787-9 ドリームライナー。新しい客室体験ができる座席予約は、お得なセール運賃で。

■期間限定セール概要

対象区間：成田-オークランド往復

セール運賃：

エコノミー \100,500～

プレミアム・エコノミー \204,500～

ビジネス・プレミア \355,500～

※いずれも燃油サーチャージ・諸税込み総額運賃

販売期間： 2025 年 10 月 27 日（月）23:59 まで

旅行対象期間：2025 年 10 月 18 日（土）～2026 年 7 月 9 日（木）

URL：https://www.airnewzealand.jp/special-deal-oct-2025-oct-jun-jv

※販売する座席数には限りがあります。出発日によっては、運賃の設定がない場合があります。

販売方法：ニュージーランド航空公式サイト（airnewzealand.jp）及びお近くの旅行代理店*

*販売価格が旅行代理店により異なる場合がございます。詳細は各旅行代理店までお問い合わせください。

※2025 年 10 月 30 日から 2026 年 3 月 29 日の成田-オークランド路線の一部のフライトは、ワモス・エアのエアバ ス A330-300 と客室乗務員による運航となります。

- ワモス・エアについてはこちら： https://www.airnewzealand.jp/wamos-air-experience- 詳しい運航スケジュールはこちら： https://www.airnewzealand.jp/nrt-akl-flights-information

【ニュージーランド航空について】

ニュージーランド航空は、スターアライアンスに加盟する国際航空会社で、ニュージーランドと日本を含む アジア、オセアニア、北米、南太平洋諸国間を運航。日本からニュージーランド間は直行便を運航する唯一の航空会社で、成田／オークランドを毎日 1 便運航しています。さらに南半球の夏シーズン （2025年12 月～2026年3 月末）は増便により最大週 10 便の運航を予定。空の玄関口、オークランドからは充実したフライトネットワークでニュージーランド国内 19 都市への乗り継ぎが可能です。

2023年、安全性と製品の格付けウェブサイトAirlineRatings.comにて7度目となるエアライン・オブ・ザ・イヤーを受賞。さらに2024年は、同サイトの世界で最も安全な航空会社1位を獲得。乗った瞬間からニュージーランドの自由さ、あたたかさを感じていただけるニュージーランド流のフレンドリーなおもてなしにご好評をいただいております。

公式サイト： https://www.airnewzealand.jp

Facebook： https://www.facebook.com/AirNZJP

X： https://twitter.com/AirNZJP

Instagram： https://www.instagram.com/airnzjp/