ニュージーランド航空　新シートを搭載したボーイング787-9機を成田路線に導入

写真拡大 (全7枚)

ニュージーランド航空 日本地区


ニュージーランド航空は、成田‐オークランド間の2026年度夏期（3月下旬～10月下旬）の運航スケジュールにおいて、5月17日～10月24日の間、機内を全面改修した新内装ボーイング787-9 ドリームライナーを日本路線に導入することを決定しました。



新しい機内プロダクトの導入は、787-9ドリームライナーを全面的に改修する、史上初の試みです。この機体は18ヶ月にわたる研究と2,500時間の顧客テスト、さらにシンガポールでの184日間の検証を経て完成しました。



全客室で新しい座席と最新の機内エンターテインメントシステムを採用。より大きなスクリーンや便利な収納スペース、上級クラスでのさらなるプライバシー確保など、機体全体にわたってアップグレードされた空間で、ご搭乗されるすべてのお客様に、より快適でニュージーランドらしさにあふれた全く新しい機内体験をお届けします。


新しい客室のご紹介

ビジネス・プレミア・ラックス (Business Premier Luxe)


機内最前列に設置された、たった4席の特別な空間「ビジネス・プレミア・ラックス」で最上級のくつろぎを。
ビジネス・プレミアのご予約時に追加料金でお選びいただけます。


ビジネス・プレミアの上質な機能に加えて、次の新しい特長を備えています：


・完全密閉型ドアでプライバシーを高め、ベッド幅を拡大。2名で食事を楽しめるゆとりの空間





プライバシー感のあるゆとりの空間


ビジネス・プレミア (Business Premier)


ビジネス・プレミアのシートは、角度とレイアウトを一新し、これまで以上のプライバシーとスペースを実現しました。


・スライド式のプライバシースクリーン、ワイヤレス充電機能、24インチの機内エンターテインメントスクリーン


・中央席のスライド式仕切りで、ご同行者との時間もより快適に


・フルフラットになるリクライニングシートと、映画鑑賞や読書に便利なヘッドレストリフト機能





スライド式スクリーンで会話もスムーズ


プレミアム・エコノミー (Premium Economy)


新たなプレミアム・エコノミーは、より高いプライバシー感と使いやすい収納スペースで、お客様の空間を快適に演出します。


・固定式のシェル型デザインシートで、後ろを気にせず、より快適にリクライニング


・サイドウィングで、より高いプライバシーを実現


・必要なものをすぐ手の届く場所に置ける、ゆとりの収納スペース






後部座席を気にせずリクライニング

エコノミークラス (Economy)


エコノミーでも未来を感じられる空の旅をお楽しみください。


・従来比50％大型化した機内エンターテインメントスクリーン、便利なスナックトレイ、さらに「エコノミー・ストレッチ」のオプションで足元もリラックス


・スマートな収納スペースには、スナックやスマートフォンを置ける小型トレイ、パスポートや書類を入れられる伸縮式ホルダーを装備





足元が広めのエコノミー・ストレッチ


デジタル・イノベーション & 機内エンターテインメント


すべての客室で最新のデジタル・イノベーションを体感いただけます。


・4K高解像度スクリーンとBluetoothオーディオ接続


・スマートフォンをリモコンのように使える仕様で、映画などのお気に入り登録やフライト確認、映像を見ながらの同時操作も自由に





操作性の高い大型スクリーン

新内装のボーイング787-9 V4型機についての詳しい情報はこちらをご覧ください：


https://www.airnewzealand.jp/new787-9-experience


※多様なシートの画像は、ニュージーランド航空マーケティング部までお問合せください。



＼ニュージーランド期間限定セール実施中／

ニュージーランド航空では、10月27日まで期間限定セールを実施中です。客室レイアウトを全面改修し、5月17日から日本路線に導入されるボーイング787-9 ドリームライナー。新しい客室体験ができる座席予約は、お得なセール運賃で。


■期間限定セール概要


対象区間：成田-オークランド往復


セール運賃：


エコノミー \100,500～


プレミアム・エコノミー \204,500～


ビジネス・プレミア \355,500～


※いずれも燃油サーチャージ・諸税込み総額運賃


販売期間： 2025 年 10 月 27 日（月）23:59 まで


旅行対象期間：2025 年 10 月 18 日（土）～2026 年 7 月 9 日（木）


URL：https://www.airnewzealand.jp/special-deal-oct-2025-oct-jun-jv


※販売する座席数には限りがあります。出発日によっては、運賃の設定がない場合があります。


販売方法：ニュージーランド航空公式サイト（airnewzealand.jp）及びお近くの旅行代理店*


*販売価格が旅行代理店により異なる場合がございます。詳細は各旅行代理店までお問い合わせください。


※2025 年 10 月 30 日から 2026 年 3 月 29 日の成田-オークランド路線の一部のフライトは、ワモス・エアのエアバ ス A330-300 と客室乗務員による運航となります。


- ワモス・エアについてはこちら： https://www.airnewzealand.jp/wamos-air-experience
- 詳しい運航スケジュールはこちら： https://www.airnewzealand.jp/nrt-akl-flights-information


【ニュージーランド航空について】


ニュージーランド航空は、スターアライアンスに加盟する国際航空会社で、ニュージーランドと日本を含む アジア、オセアニア、北米、南太平洋諸国間を運航。日本からニュージーランド間は直行便を運航する唯一の航空会社で、成田／オークランドを毎日 1 便運航しています。さらに南半球の夏シーズン （2025年12 月～2026年3 月末）は増便により最大週 10 便の運航を予定。空の玄関口、オークランドからは充実したフライトネットワークでニュージーランド国内 19 都市への乗り継ぎが可能です。


2023年、安全性と製品の格付けウェブサイトAirlineRatings.comにて7度目となるエアライン・オブ・ザ・イヤーを受賞。さらに2024年は、同サイトの世界で最も安全な航空会社1位を獲得。乗った瞬間からニュージーランドの自由さ、あたたかさを感じていただけるニュージーランド流のフレンドリーなおもてなしにご好評をいただいております。


公式サイト： https://www.airnewzealand.jp


Facebook： https://www.facebook.com/AirNZJP


X： https://twitter.com/AirNZJP


Instagram： https://www.instagram.com/airnzjp/