大阪・関西万博のレガシーを継承する医療・ヘルスケア展 「WHX Osaka」　2026 年7月2日（木）～4日（土）に日程変更して開催

世界最大級の医療・ヘルスケア展「WHX Dubai（旧称：Arab Health）」の姉妹展「WHX Osaka」が、2026年7 月 2 日（木）～4日（土）、インテックス大阪にて開催されます。本展は、国内外の医療機関マネジメント層、医療従事者、医療機器メーカー、スタートアップ、研究機関、投資機関、行政機関など、あらゆるヘルスケアの専門機関・関係者が集結し、日本が誇る技術やサービスを世界に発信することで、産業の活性化・国際競争力の向上・イノベーションの創出を目指すものです。今年6月に日本初開催となった「Japan Health」から「WHX Osaka」へと名称を改めての開催となります。「Japan Health」は、EXPO 2025 大阪・関西万博「健康とウェルビーイングウィーク」のテーマウィークコネクトとして開催されましたが、来年も、「いのち」をテーマにした大阪・関西万博のレガシーを承継するものとして再び大阪で開催されます。

会期中、APAC地域保健大臣／保健行政を担う政府高官・医療系企業CXOが集結する国際リーダーズサミット「WHX Leaders Osaka」も同時開催いたします。

今年6月に開催された「Japan Health」の様子

■ 「WHX（World Health Expo）」への名称変更とともに開催日を木～土に変更

今年6月に開催された「Japan Health」は、約20ヵ国425の企業・団体が出展し、約10,000名が来場しました。各国の最新医療技術やヘルスケアソリューションが一堂に会し、国内外のヘルスケア業界オピニオンリーダーによる最新の医療技術や業界動向をテーマにしたカンファレンス、出展者によるプレゼンテーションなど多彩なプログラムが催されました。

「Japan Health」最終日、2026年に名称を「WHX Osaka」に変更し、再び大阪で6月に開催されることが発表されましたが、このたび、より幅広い業種の方にご来場いただけるよう、開催曜日を木～土とすることを決定いたしました。これにともない、2026年の開催日程は7月2日（木）～4日（土）に変更となりました。

※名称変更は姉妹展である世界最大級の医療・ヘルスケア展示会「Arab Health」が今年開催50周年を迎えたことを機に、世界の全ての関連展示会の名称をWHX（World Health Expo）としたことに伴うものです。

■ 公式ホームページの刷新について

今回の開催発表にあわせて、公式ホームページ 「worldhealthexpo.com/osaka(https://www.worldhealthexpo.com/events/healthcare/japan/jp/home.html)」 を全面改定しました。新サイトでは、情報をより分かりやすく整理し、WHX Osakaの特長を直感的に把握できる構成にしています。また、英語・日本語の両言語でグローバルな情報発信を行います。

■ 「いのち」をテーマにしたEXPO 2025 大阪・関西万博のレガシーを継承

大阪は、400年前から「くすりの町」として栄え、医療、ライフサイエンスの先端研究機関が多く集積し、世界をリードする国際医療拠点となっています。今年開催された「Japan Health」は、EXPO 2025 大阪・関西万博のテーマウィークコネクトとして「健康とウェルビーイングウィーク」とも連動し、注目を集めました。

「WHX Osaka」は、「いのち」をテーマにしたEXPO 2025 大阪・関西万博のレガシーを継承するグローバルな医療・ヘルスケア展示会として、再び大阪で開催されます。

■ APEC地域の医療系政府関係者・企業経営層が集結する「WHX Leaders Osaka」同時開催

会期中、同会場において、APAC地域の保険大臣をはじめとする保健行政を担う政府高官や、医療関連企業のCXOが集結する完全招待制 国際リーダーズサミット『WHX Leaders Osaka』も同時開催いたします。当サミットは、アジア共通の医療課題に対し、民間主導で具体的なソリューションを提示するものです。

医療費の増加、高齢化、生活習慣病などの課題に対し、医療DX、スマートホスピタル、自由診療、医療ツーリズムなどを通じて、未来の医療のあり方を議論します。医療機関にとどまらず、住環境・食・ウェルネスなどを含む包括的な視点で構成され、AIや保険制度の変革、APAC地域の規制調和など、国際連携とルール整備における日本の役割にも焦点を当てます。

【対象者（完全招待制）】

医療政策関係者、病院経営層、企業の経営幹部（C-suite：CEO、COO、CMO、CIOなど）、研究者、国際機関など

【開催概要】

展示会名：WHX Osaka 2026

同時開催：WHX Leaders Osaka

日 時：2026年7月2日（木）-4日（土） 10:00-17:00

場 所：インテックス大阪（大阪府大阪市住之江区南港北1-5-102）

主 催：WHX Osaka 実行委員会

出展企業：国内外の医療・ヘルスケアメーカー、スタートアップ、研究機関など

来 場 者：国内外の医療・ヘルスケアプロフェッショナルの方々

ホームページ: worldhealthexpo.com/osaka

展示会に関する問合せ窓口：WHX Osaka実行委員会

Tel： 03-5296-1034 E-mail：whxosaka-jp@informa.com