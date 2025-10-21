TVアニメ『陰陽廻天 Re:バース』より新商品がイーディスオンラインにて販売決定！

写真拡大 (全10枚)

株式会社イーディス

イベント事業・グッズ事業を手掛ける株式会社イーディス（本社：東京都豊島区、代表取締役：森俊平、以下イーディス）は、TVアニメ『陰陽廻天 Re:バース』のオリジナルグッズをイーディスオンラインにて販売開始いたします。

◆販売サイト(イーディスオンライン)
URL: https://edith-online.com/shops/OnmyoKaiten?token=T9adSS9zBHqBf0Gf



◆販売期間


2025年10月21日(火)12:00～











商品名：アクリルスタンド


販売価格：各1,430円(税込)


本体サイズ：約H140×W100×mm内


素材：アクリル


ラインナップ：業平 猛/ツキミヤ/安倍晴明［全3種］








商品名：トレーディングアクリルキーホルダー


単品価格：各990円(税込)


BOX販売価格：6,930円(税込)


サイズ：約H51.5×W75mm


素材：アクリル・鉄


ラインナップ：［全7種］









商品名：トレーディング缶バッジ


単品価格：440円(税込)


BOX販売価格：4,400円(税込)


サイズ：約φ56mm


素材：ブリキ、紙、PP


ラインナップ：［10種］








商品名：カードセット


単品価格：各990円(税込)


サイズ：約H55×W91mm


素材：PET


ラインナップ：業平 猛/ツキミヤ/安倍晴明［全3種］








商品名：アクリルボード


販売価格：3,300円(税込)


サイズ：約H148×W210mm


素材：アクリル


ラインナップ：［全1種］



〈ご案内〉


※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。


※商品の発売時期・仕様などは諸般の事情により、変更・延期・中止になる場合がございます。予めご了承ください。


※トレーディング商品は、商品の性質上、同じ絵柄が出る事がございますので、予めご了承ください。



◆権利表記◆


(C)作乃藤湖／「陰陽廻天 Re:バース」製作委員会



会社概要


■イーディスについて


https://edith.co.jp/


『こんなことが、できるんだ！』の企業スローガンをもとに、誰もが知る有名なIPからコアな領域のIPまで幅広く活用し、大手商業施設・テーマパークなどの集客プロモーション、地方創生に貢献するフィールド・エリアプロモーション、外食クライアントからのニーズにお応えした店舗プロモーションなどを手掛けております。


最新のオンラインシステムを活用したデジタルイベントや、カフェやレストランを利用するフードサービス事業、コラボグッズ販売など多種多様な事例・実績多数。


大切な商品やサービスに意外性のある楽しさをプラスして、もっとエキサイティングに、もっと驚きのあるものへ進化させるお手伝いをしております。


社名：株式会社イーディス


代表者 ：代表取締役 森　俊平


所在地：東京都豊島区東池袋1-23-13


■「EDITH ONLINE」について


https://edith-online.com/


自社での企画商品や、自社企画イベントグッズなど様々なグッズを取り扱い中。


期間限定商品やここでしか購入できない商品も取り扱っております。


■「E-DINER」について


【池袋本店】


所在地：ソシアルビル１F


住所：〒170-0013　東京都豊島区東池袋1丁目23-1


イーディスが手掛けるIPコラボショップです。コラボ作品の公式グッズや、ここでしか購入できない描き下ろしイラストを使用した限定グッズや、オリジナルフードを販売。店内は作品をイメージした装飾やフォトスポットを設け、ご来店いただきました皆様に楽しんでいただける空間でお迎えいたします。


※展開内容はコンテンツによって異なります。


■「イーアニ -EDITH ANIME SHOP-」について


所在地：HEP FIVE内 6階


住所：〒530-0017 大阪府大阪市北区角田町5-15


イーディスが手掛ける、オリジナルグッズを販売しているショップです。


E-DINERとのコラボと連動し、E-DINERで取り扱いしている


グッズをイーアニ内でPOP UPし販売いたします。


主に、弊社ECサイト「EDITHONLINE」で販売している


オリジナルグッズを取り扱い中。


店内はPOP UP作品をイメージした装飾やフォトスポットを設け、


皆様に楽しんでいただける空間でお迎えいたします。




■問い合わせ先


本件に関するお問い合わせは、以下までお願いいたします。


発売元：株式会社イーディス


E-mail：info@edith.co.jp