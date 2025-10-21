【徳島市】徳島城博物館 子どもかるた教室（全3回）の参加者募集！
徳島市
百人一首を覚えていなくても大丈夫！日本の伝統的な遊び、かるたの世界にふれてみませんか？かるたが楽しく強くなるコツを県かるた協会の有段者が分かりやすく教えます。
[とき]
11月30日（日）、12月14日（日）・21日（日）各13：00～16：00（受け付け開始12：40～）
やむを得ない事情がある場合には１回のみの参加でも大丈夫です。申し込みの際にご連絡ください。
[内容]
- 百人一首かるたのルール解説
- イメージで覚えるらくらく札暗記
- ライバルに差をつける早取りの方法
[指導]
徳島県かるた協会
[対象]
小学校３～６年生
[定員]
30人（先着）
[参加料]
無料（別途入館料が必要）
[申し込み方法]
電話で、名前・電話番号・学校名・学年を徳島城博物館まで
[入館料]
大人300円、高校・大学生200円、中学生以下無料
[問い合わせ先]
徳島市立 徳島城博物館
〒770-0851 徳島市徳島町城内1番地の8
電話：088-656-2525
ファクス：088-656-2466