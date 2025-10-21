【AVIOT】AVIOT ×『ブルーアーカイブ』コラボ完全ワイヤレスイヤホンが発売決定！AVIOT ONLINE MALLにて本日10月21日(火)より予約開始

プレシードジャパン株式会社

コンシューマーエレクトロニクス製品の製造・販売を行うプレシードジャパン株式会社(本社:東京都渋谷区、代表取締役:土山 裕和)が運営する「AVIOT」は、完全ワイヤレスイヤホン「TE-V1R」をベースモデルとし、「アビドス対策委員会」をイメージしたオリジナルデザインと、5キャラクター、計100種類以上の完全新録スペシャルボイスを収録した、『ブルーアーカイブ』とのコラボモデル「TE-V1R-BLA」を、AVIOT ONLINE MALLにて本日2025年10月21日(火)より予約開始することをお知らせいたします。

また、当コラボモデルの発売を記念したPOPUPショップを2025年12/13(土)から2026年1/5(月)まで実施いたします。

▽製品ページ

https://aviot.jp/product/te-v1r-bla/

累計出荷台数約19万台*のAVIOTのヒットモデル”Vシリーズ”の最新機種をベースモデルに採用。『ブルーアーカイブ』の魅力を堪能できる特別仕様の完全ワイヤレスイヤホンが登場します。

今回のコラボでは「アビドス対策委員会」のモデルを展開。

「シロコ」「ホシノ」「セリカ」「ノノミ」「アヤネ」計5名の完全新規録りおろし音声を収録しました。

パッケージはイラストレーター安曇アキタケ氏による完全新規描きおろしイラストを採用し、チャージングケースは「アビドス対策委員会」をイメージした特別仕様のデザインとなっております。

イヤホンの起動/終了や端末との接続状況を告知する「ボイスガイダンス」に加え、メンバーが先生に話し掛ける「ランダムボイス」も搭載。モードはアプリで切り替え可能で、5モードで計100種類以上のオリジナルボイスが収録された特別仕様となっています。

製品特徴

■ベースモデル

累計出荷台数約19万台*のAVIOTのヒットモデル、 “Vシリーズ”の最新機種「TE-V1R」をベースモデルに採用。イヤホン単体で19時間/充電ケース併用で62時間の超ロングスタミナ。周囲の状況に応じて騒音抑制の強度を自動的に調整する“アダプティブハイブリッドノイズキャンセリング”を搭載。2つのドライバーによる圧倒的表現力が魅力の“ハイブリッドデュアルドライバー2.0”、ハイレゾ再生を実現するLDAC(TM)対応、ワイヤレス充電機能を採用した、高音質と機能性を両立するハイグレードモデルです。

* 2025年4月末時点

■スペシャルボイス

イヤホンの起動/終了や端末との接続状況をお知らせする「ボイスガイダンス」だけでなく、

メンバーが先生に話し掛ける「ランダムボイス」を完全新録で計100種類以上収録。

「アビドス対策委員会」メンバー計5モードを搭載しており専用アプリで好きなメンバーのモードに切り替えてお楽しみいただけます。

その他のメンバーのボイスは、製品ページをご確認ください。

■スペシャルデザイン

チャージングケースは「アビドス対策委員会」がある、アビドス高等学校をイメージしたカラーリングに。立体感のあるメタリックカラーを採用し高級感を演出。

チャージングケース側面とイヤホン本体のメタルパーツにはアビドス高等学校の校章をあしらい、作品の世界観を表現しつつタウンユースにも馴染む仕上がりです。

■スペシャルパッケージ

パッケージにはイラストレーター安曇アキタケ氏による完全新規描きおこしイラストを採用。

「アビドス対策委員会」メンバーがイヤホンを楽しむ姿や表情が魅力の、特別仕様のデザインとなっています。

＜安曇アキタケ氏プロフィール＞

【プロフィール】

イラストレーター/デザイナー。

ライトノベル挿絵、Vtuberなどのキャラクターデザインや、ゲームの公式イラストなどを制作。

ゲームやVtuberのキャラクターデザイン、ラノベ挿絵、グッズイラストなど実績多数。

【コメント】

キャラクターの印象を一番大切にしながら、スポーティテイストを取り入れ、

イヤホンとともに軽やかに行楽に出かけるイメージで、爽やかなイラストになるよう心がけました。

先生との待ち合わせを感じさせるような、一瞬の切り抜きを感じて頂けたら嬉しいです。

■スペシャルチューニング

「TE-V1R」の優れた音響性能を最大限にお楽しみ頂ける『Music Mode』に加え、AMSRコンテンツの試聴に最適化された『ASMR Mode』を搭載。メンバーたちの吐息のひとつひとつまでリアルに感じることが出来るスペシャルチューニングです。

2つのモードはアプリでいつでも切り替えが可能な仕様です。

■ゲーミングモード

音声と映像との音ズレを最小限に抑えるゲーミング（低遅延）モードを搭載＊。動画試聴やゲームプレイもストレスフリーにお楽しみいただけます。

＊ゲーミング（低遅延）モードの利用には、専用アプリ「AVIOT Connect」（無料）が必要です。

販売基本情報

■イヤホン

・TE-V1R-BLA

・販売価格：22,880円(税込)

・予約開始：2025年10月21日(火) 12時～

・お届け予定日：2025年12月中旬以降順次

※イヤホンの予約分のお届けがPOPUPショップ開始後になる可能性がございます。

・取り扱い店舗：

AVIOT ONLINE MALL ： https://shop.aviot.jp/products/te-v1r-bla

■POPUPショップ情報

当コラボイヤホンの他、描きおこしイラストを使用したアクスタなどのグッズを販売します。

・開催期間：2025年12月13日(土)～2026年1月5日(月)

・開催場所：渋谷モディ7F イベントスペース

※イヤホンの予約分のお届けがPOPUPショップ開始後になる可能性がございます。

※その他の情報は確定次第AVIOT NEWSページにてお知らせいたします。

▽AVIOT NEWSページ

https://aviot.jp/news/bla-popup

※近日公開予定

■TE-V1R-BLA

【基本仕様】

・ドライバー:φ10mmダイナミック型及びバランスドアーマチュア型ドライバーによるハイブリッドタイプ

・通話用マイク：MEMSマイク

・バッテリー容量：イヤホン片耳85mAh / ケース600mAh

・通話時間*:最大9時間

・連続再生時間*：最大19時間 (充電ケース併用時:最大62時間)

・イヤホン本体 充電時間:約1.5時間

・充電ポート：USB Type-C

・防水レベル**：IPX4相当

・重量：イヤホン片耳 約6.5g

・その他：マルチポイント対応、片耳使用可能、イヤホン単体ON / OFF 可能、急速充電対応(約10分 の充電で最大120分再生)、ワイヤレス充電対応

・付属品：USB Type-Cケーブル、ユーザーマニュアル、

シリコンイヤーピース(S/M/L各サイズ1ペア ) ※Mサイズは購入時に装着済み

*再生時間は使用環境により変動する可能性があります。

**イヤホン本体のみ

【Bluetooth規格】

・対応コーデック：SBC、AAC、LDAC

・対応プロファイル：A2DP、AVRCP、HFP、HSP

・Bluetooth version:5.3

・Bluetoothマルチペアリング登録可能デバイス数：8

■AVIOT

AVIOT(アビオット)は、2018年に誕生したプレシードジャパン株式会社のオリジナルブランド。

日本メーカーとしての高い品質が伝わる音づくり、繊細で美しいデザイン、IoTをもっと身近に誰でも簡単にお使いいただける製品を目指す、と言う思いのもとに、「Audio-Visual・Internet Of Things」のそれぞれの頭文字を取り命名しました。

2023年からは、ブランド名に新たに「A Visionary Innovation On Technology」の意味を込め、オーディオビジュアル製品の枠にとらわれない、エレクトロニクスのトータルブランドとして再スタートを切りました。

テクノロジーの力で革新をもたらし、お客様の理想を具現化するブランドでありたい、と言う理念のもとに、皆様に “あると人生変わるモノ”をお届けしていきます。

■会社概要

商号 : プレシードジャパン株式会社

代表者 : 代表取締役 土山 裕和

所在地 : 〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-16-7 北参道DTビル3F

■事業内容:

コンシューマーエレクトロニクスの製造・販売

■AVIOT 公式サイト

https://aviot.jp/

■AVIOT 公式X（旧twitter）

https://twitter.com/AVIOT_JP

■AVIOT 公式Instagram

https://www.instagram.com/aviotjapan/

■AVIOT 公式TikTok

https://www.tiktok.com/discover/AVIOT