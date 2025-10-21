＜事後レポート＞「#ブラックサンダーの日」トレンド1位！9月6日「ブラックサンダーの日」に合わせた企画「ブラックサンダー断面モンスター」キャンペーンを実施

有楽製菓株式会社

有楽製菓株式会社（本社：東京都小平市、代表取締役社長 河合辰信）は、2025年9月1日（月）より「ブラックサンダー断面モンスター」キャンペーンを実施いたしました。

本キャンペーンで実施した、断面モンスターを見つけて撮影して応募いただくXキャンペーン（2025年9月1日～30日実施）には2,000件以上の応募をいただき、盛り上がりを見せました。

特設サイト：https://www.yurakuseika.co.jp/blackthunder_danmen_monster

有楽製菓は、「クロ」と読めることから9月6日を「ブラックサンダーの日」として2021年に制定し、毎年ユニークな企画を展開しています。今年は“ブラックサンダー断面モンスター”をテーマにした参加型キャンペーンを実施いたしました。

本企画は、ブラックサンダーを割ったときに偶然現れる模様を「ブラックサンダー断面モンスター」として楽しんでいただくものです。X上では「#断面モンスター」をつけてSNSに投稿される様子が見られ、「断面モンスター発見！」「顔に見えてくる」などのコメントとともに盛り上がりを見せました。

今回の狙いについて、当社マーケティング部担当は「ブラックサンダーは長年ご愛顧いただいている定番商品だからこそ、購入のきっかけを生み出すことが重要です。本企画を通じて新しい楽しみ方に触れていただき、日常的に召し上がっている方にも改めて魅力を感じていただければと考えています。」と述べています。

今後もブラックサンダーの世界観を活かした参加型キャンペーンを積極的に展開し、SNSを通じてより多くのお客様に新しい楽しみ方を提供してまいります。

●代表取締役社長 河合辰信からのコメント

日頃よりブラックサンダーをご愛顧いただき誠にありがとうございます。私はこの企画のおかげで、自分が食べるブラックサンダーの断面が気になって仕方がないのですが、多くの皆さんも同じ魅力に取り憑かれたことでしょう。周囲の方からは「出演動画見ました（笑）」という反応を多くいただいたので、認知拡大にはそれなりに貢献できたのではないでしょうか。これからも世界に一つだけのブラックサンダー断面モンスターを見つけて楽しんでください。

● ブラックサンダー断面モンスターとは

ブラックサンダー断面モンスターとは、ブラックサンダーの中に潜む個性豊かなモンスターたちのことです。

普段はチョコバーの中で眠っていますが、ブラックサンダーを割ることで見つけることができます。ただし、見つけられるかどうかは、あなたの運と想像力、そしてブラックサンダーへの愛にかかっています。これまでに確認された全40種類におよぶ“ブラックサンダー断面モンスター図鑑”を特設サイトで公開しています。どんなモンスターたちに出会えるでしょうか。“もう顔にしか見えない”奇跡の断面に出会えたあなたは、もしかするととても運がいいのかもしれません。ぜひ、自分だけの“ブラックサンダー断面モンスター”に名前をつけて、SNSでシェアしてみてください。

ブラックサンダーは、ココアクッキーとプレーンビスケットをチョコレートと混ぜて成型しており、1本の中にビスケットが不均一に存在することで、ブラックサンダーの独特なザクザク感が生まれています。このプレーンビスケットがチョコレートの中に点在することで、まるで顔のような模様が断面に現れることがあります。ビスケットの砕け方や配置はランダムで、同じものは二つと存在しません。

そこで「今日はどんなモンスターが現れるだろう？」という小さなワクワクを楽しんでいただきたいと考え、「ブラックサンダー断面モンスター」キャンペーンを実施しました。

● WEB動画

全40種一覧

本キャンペーンにあわせて、特別WEB動画を、YouTubeやX、TikTokにて公開しています。「ブラックサンダー断面モンスター」たちが動き回り、「もう顔にしか見えない」という楽曲がクセになる楽しい動画で、総再生数は200万回を突破しました。ブラックサンダーの断面にモンスターがいるかどうかを探したくなる、ユーモラスな内容となっています。有楽製菓社長河合辰信もノリノリで踊る姿にもご注目ください。

URL：https://youtu.be/OtBJfVw60fA

● 「#ブラックサンダーの日」トレンド1位

今年実施したブラックサンダーの日Xキャンペーン第1弾でトレンド1位を獲得し、見事4年連続のトレンド1位を達成しました。さらに、第2弾では「ブラックサンダーの好きなところ」をコメントいただく建付けにて4,500件以上のコメントを記録しました。「ザクザク食感が好き！」と言うコメントを多くいただき、ブラックサンダーの唯一無二の食感をお楽しみいただいていることがうかがえました。

● 商品概要、会社概要

■商品概要

ブラックサンダーは1994年に誕生したチョコレートバーです。食感の異なる2種のココアクッキーとプレーンビスケットが生み出す「圧倒的ザクザク感！」が特長のロングセラー商品です。

■会社概要

社名：有楽製菓株式会社（YURAKU CONFECTIONERY CO.,LTD.）

本社所在地：東京都小平市小川町1-94

代表者：河合 辰信

創業：1955年3月

URL：https://www.yurakuseika.co.jp/

事業内容：「夢のある安くておいしいお菓子を創造する企業」を目指し、安心安全な菓子作りによって世界中の人々の活き活きとしたライフスタイルに貢献いたします。基幹ブランドである「ブラックサンダー」は、1994年に誕生したロングセラーブランドです。

【ブラックサンダーの情報はこちらから！】

ブラックサンダー断面モンスター特設サイト ：https://www.yurakuseika.co.jp/blackthunder_danmen_monster

X（旧Twitter） ：https://x.com/Black_Thunder_

Instagram ：https://www.instagram.com/black_thunder_0906/

ブラックサンダーブランドサイト ：https://www.yurakuseika.co.jp/blackthunder/

ブラックサンダー黒い秘密基地（コミュニティサイト） ：https://blackthunder.yurakuseika.co.jp/

YouTube ：https://www.youtube.com/channel/UCpsd9rt0xO9o5OYpqmkLo3Q