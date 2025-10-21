Faber Company、営業・デジタルマーケティングWeekに出展

株式会社Faber Company

株式会社Faber Company(本社：東京都港区、代表取締役：稲次正樹・古澤暢央、証券コード：220A)は、2025年10月22日(水)から10月24日(金)までの3日間、幕張メッセにて開催される「営業・デジタル マーケティングWeek（主催：RX JAPAN株式会社）」の「デジタルマーケティング EXPO【秋】」に出展いたします(ブース番号：A34-36)。

当社ブースでは、SEO支援・GEO/LLMO支援・ローカルSEO・UI/UX改善・Web接客・マーケティング人材支援といった多様なソリューションを一挙に展示します。

生成AI時代のユーザー行動を踏まえた具体的な改善手法を、豊富な導入事例とデモを通じてご紹介します。

■ 出展概要

● Japan IT Week／営業・デジタルマーケティング Week

● 会期：2025年10月22日（水）~24日（金）

● 会場：幕張メッセ（千葉市美浜区中瀬2-1）

● ホール：7ホール

● 小間番号：A34-36

● 主催：RX JAPAN 株式会社

■展示会セミナーにも登壇します【参加無料・事前申込み不要】

● タイトル：「SEOは終わるのか？AIで変わる新たな検索・購買体験。いま必要なGEO施策」

● 日時：10月22日（水）12:50~13:20

● 会場：幕張メッセ内 会社の営業力・マーケティング力 向上セミナー（8ホール）

● 登壇者：株式会社Faber Company 執行役員 / エグゼクティブマーケティングディレクター 月岡 克博（つきおか かつひろ）

ChatGPTなどの生成AIの普及により、生活者の情報探索・購買行動は急速に変化しています。本セミナーでは、AI時代の検索構造変化を踏まえ、企業が取り組むべきGEO・SEO・CV改善施策について解説します。

株式会社Faber Company(https://www.fabercompany.co.jp/)（ファベルカンパニー）とは

「辺境の知から、“マーケティングゼロ“を実現する」をコンセプトに、企業のWebマーケティングを支援。2005年の創業以来、クライアント企業のSEO施策、コンテンツ制作などの事業を展開。2013年からSEOプラットフォーム「ミエルカSEO」の自社開発を開始し、2015年リリース。開発メンバーには、ウェブアナリストで当社CAO（Chief Analytics Officer）・小川卓に加え、筑波大学ビジネスサイエンス系の吉田光男准教授、明治大学理工学部情報科学科・高木友博教授ら、AIの権威が加わる。ソフトウェア特許登録済。2024年7月31日、東京証券取引所スタンダード市場上場。

会社名 ：株式会社Faber Company （東京証券取引所スタンダード市場上場 証券コード：220A）

所在地 ：〒105-6923 東京都港区虎ノ門4-1-1 神谷町トラストタワー23F（受付）

代表取締役：稲次正樹、古澤暢央

資本金 ：1億円

設立 ：2005年10月24日

事業内容 ：ミエルカ事業、コンサルティング事業、メディア事業、ミエルカコネクト（DX人材紹介）事業、デキルカ（オーダーメイドDX研修事業）事業

