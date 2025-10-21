Faber Company¡¢¡Ö¥ß¥¨¥ë¥«SEO¡×¤¬ITreview Grid Award 2025 Fall¤Ç3ÉôÌç¡ÖLeader¡×¼õ¾Þ
¡¡³ô¼°²ñ¼ÒFaber Company¡Ê¥Õ¥¡¥Ù¥ë¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¡¿ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§°ð¼¡Àµ¼ù¡¢¸Åß·Äª±û¡Ë¤¬Äó¶¡¤¹¤ëSEO¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡Ö¥ß¥¨¥ë¥«SEO¡×¤Ï¡¢¥¢¥¤¥Æ¥£¥¯¥é¥¦¥É¼Ò¼çºÅ¤Î¡ÖITreview Grid Award 2025 Fall¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡ÖLeader¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¥ß¥¨¥ë¥«SEO¤Ë¤Ï¥ー¥ïー¥ÉÊ¬ÀÏ¤ä¶¥¹çÊ¬ÀÏ¤Î¤Û¤«¡¢À¸À®AI¤Ë¤è¤ë¼«Æ°¥é¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¡¢ChatGPT¡¦Gemini¤Ê¤É¤ÎÀ¸À®AI¾å¤Ç¼«¼ÒÏª½Ð¾õ¶·¤ò²Ä»ë²½¤¹¤ë¡ÖLLM¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¡×¡¢¤ª¤è¤Ó GEO¡ÊAI SEO¡¿LLMO¡Ë¤ËÂÐ±þ¤·¤¿·×Â¬¡¦Ê¬ÀÏ¤Ê¤É¡¢Web½¸µÒ¡¦¥³¥ó¥Ðー¥¸¥ç¥ó³ÍÆÀ¤Î¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Êµ¡Ç½¤¬ËÉÙ¤Ë¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¼õ¾Þ¤·¤¿ÉôÌç¤Ï¡ÖSEO¥Äー¥ë¡×¡Ö¥¢¥¯¥»¥¹²òÀÏ¥Äー¥ë¡×¡Ö¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥Äー¥ë¡×¤Î3ÉôÌç¤Ç¤¹¡£
¡¡¡ÖSEO¥Äー¥ë¡×¡Ö¥¢¥¯¥»¥¹²òÀÏ¥Äー¥ë¡×¤Ç¤Ï25´üÏ¢Â³¼õ¾Þ¡¢¡Ö¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥Äー¥ë¡×ÉôÌç¤Ç¤Ï15´üÏ¢Â³¼õ¾Þ¤ò¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£Â¿¤¯¤Î¥æー¥¶ーÍÍ¤«¤é¹âÉ¾²Á¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤Ë´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢º£¸å¤âµ¡Ç½³È½¼¡¦¥µー¥Ó¥¹¸þ¾å¤ËÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
ÌµÎÁ¥È¥é¥¤¥¢¥ë¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤ªµ¤·Ú¤Ë¤´ÁêÃÌ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ITreview Grid ¤È¥æー¥¶ー¤Î¹âËþÂÅÙ¤Î¾Î¹æ¤Ç¤¢¤ë Leader ¤È¤Ï
¡¡¥Ó¥¸¥Í¥¹¸þ¤±ITÀ½ÉÊ¡¦¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹¤Î¥ì¥Ó¥åー¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖITreview¡Ê¥¢¥¤¥Æ¥£¥ì¥Ó¥åー¡Ë¡×¤Ç¤Ï¡¢½¸¤Þ¤Ã¤¿¥ê¥¢¥ë¥æー¥¶ー¤Î¥ì¥Ó¥åー¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¸ÜµÒËþÂÅÙ¤ä»Ô¾ì¤Ç¤ÎÀ½ÉÊÇ§ÃÎÅÙ¤¬ÇÄ°®¤Ç¤¤ëÆÈ¼«¤Î»Í¾Ý¸Â¥Þ¥Ã¥×¡ÖITreview Grid¡×¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡10·î¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡ÖITreview Grid Award 2025 Fall¡×¤Ç¤Ï¡¢ITreview¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿Ìó14.6Ëü·ï¤Î¥ì¥Ó¥åー¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¸ÜµÒËþÂÅÙ¤ÈÇ§ÃÎÅÙ¤ÎÁÐÊý¤¬Í¥¤ì¤¿À½ÉÊ¤ò¡ÖLeader¡×¤È¤·¤ÆÉ½¾´¡¢¥Ð¥Ã¥¸¤¬È¯¹Ô¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ITreview¤ÎLeader¤Ï¡¢Â¿¤¯¤ÎÍøÍÑ¼Ô¤«¤é»Ù»ý¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¾Ú¤Ç¤¢¤ê¡¢Ì¾ÍÀ¤¢¤ë¾Î¹æ¤Ç¤¹
¤Ê¤ª¡¢Âç´ë¶È¤äÃæ·ø´ë¶È¡¢Ãæ¾®´ë¶È¤È¤¤¤Ã¤¿³Æ´ë¶Èµ¬ÌÏ¤Î¥æー¥¶ー¤«¤é¹âÉ¾²Á¤À¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë¤â¡¢Âç´ë¶ÈÉôÌç¤ÎLeader¡¢Ãæ¾®´ë¶ÈÉôÌç¤ÎLeader¤Ê¤É¤È¾Î¹æ¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢3Ç¯´ÖÏ¢Â³¤ÇLeader¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ëÀ½ÉÊ¤Ë¤Ï¡Ö3Ç¯Ï¢Â³Leader¡×¡¢5Ç¯´ÖÏ¢Â³¤ÎÀ½ÉÊ¤Ë¤Ï¡Ö5Ç¯Ï¢Â³Leader¡×¤Î¥Ð¥Ã¥¸¤¬È¯¹Ô¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£Àä¤¨´Ö¤Ê¤¯¥æー¥¶ー¥ì¥Ó¥åー¤ò¼ý½¸¤·¥æー¥¶ー¤ÎÀ¼¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¤Ä¤Ä¡¢É¾²Á¤µ¤ìÂ³¤±¤¿À½ÉÊ¤¬¼õ¾Þ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¢¥ïー¥É¤Î¾ÜºÙ¤Ï²¼µÀìÍÑ¥Úー¥¸¤â¤´»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥ß¥¨¥ë¥«SEO¤Î¼õ¾Þ¥«¥Æ¥´¥ê
¥ß¥¨¥ë¥«SEO¤È¤Ï
¡¡Faber Company¤¬15Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ë¸¡º÷¥¨¥ó¥¸¥ó¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎÃÎ¸«¤ò¤â¤È¤Ë¡¢AI¤ò³èÍÑ¤·¤Æ³«È¯¤·¤¿SEO¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡£(1)¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä´ë²è¡¦À©ºî¡¦É¾²Á¡¦²þÁ±¤Ë²Ã¤¨¡¢¶¥¹ç¥µ¥¤¥È¤ò´Þ¤àSEO¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹·×Â¬¤¬¤Ç¤¤ë¥Äー¥ë¡¢(2)¥»¥ß¥Êー¤äÆ°²è¤Ê¤É¼«Î§Åª¤Ë³Ø¤Ù¤ë³Ø½¬¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡¢(3)¸ÄÊÌ¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¡¤Î»°°Ì°ìÂÎ¤Ç¡¢¥¤¥ó¥Ï¥¦¥¹¡ÊÆ³Æþ´ë¶ÈÆâ¡Ë¤Ç¤ÎSEO¡¦¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä»Üºö¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¡£2015Ç¯3·î¥ê¥êー¥¹¡£
³ô¼°²ñ¼ÒFaber Company(https://www.fabercompany.co.jp/)¡Ê¥Õ¥¡¥Ù¥ë¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¡Ë¤È¤Ï
¡¡¡ÖÊÕ¶¤ÎÃÎ¤«¤é¡¢¡È¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥¼¥í¡È¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢´ë¶È¤ÎWeb¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ò»Ù±ç¡£2005Ç¯¤ÎÁÏ¶È°ÊÍè¡¢¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È´ë¶È¤ÎSEO»Üºö¡¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÀ©ºî¤Ê¤É¤Î»ö¶È¤òÅ¸³«¡£2013Ç¯¤«¤éSEO¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡Ö¥ß¥¨¥ë¥«SEO¡×¤Î¼«¼Ò³«È¯¤ò³«»Ï¤·¡¢2015Ç¯¥ê¥êー¥¹¡£³«È¯¥á¥ó¥Ðー¤Ë¤Ï¡¢¥¦¥§¥Ö¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÇÅö¼ÒCAO¡ÊChief Analytics Officer¡Ë¡¦¾®ÀîÂî¤Ë²Ã¤¨¡¢ÃÞÇÈÂç³Ø¥Ó¥¸¥Í¥¹¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹·Ï¤ÎµÈÅÄ¸÷ÃË½Ú¶µ¼ø¡¢ÌÀ¼£Âç³Ø¤Î¹âÌÚÍ§ÇîÌ¾ÍÀ¶µ¼ø¤é¡¢AI¤Î¸¢°Ò¤¬²Ã¤ï¤ë¡£¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢ÆÃµöÅÐÏ¿ºÑ¡£
²ñ¼ÒÌ¾¡¡¡¡¡§¡¡³ô¼°²ñ¼ÒFaber Company
½êºßÃÏ ¡¡ ¡§¡¡¢©105-6923¡¡ÅìµþÅÔ¹Á¶è¸×¥ÎÌç4-1-1 ¿ÀÃ«Ä®¥È¥é¥¹¥È¥¿¥ïー23F¡Ê¼õÉÕ¡Ë
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¡¡°ð¼¡Àµ¼ù¡¢¸Åß·Äª±û
»ñËÜ¶â ¡¡ ¡§¡¡1²¯±ß
ÀßÎ© ¡¡¡¡ ¡§¡¡2005Ç¯10·î24Æü
»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡¡§¡¡¥ß¥¨¥ë¥«»ö¶È¡¢¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°»ö¶È¡¢¥á¥Ç¥£¥¢»ö¶È¡¢¥ß¥¨¥ë¥«¥³¥Í¥¯¥È¡ÊDX¿Íºà¾Ò²ð¡Ë»ö¶È
