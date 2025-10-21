【新連載】『破滅ルートを目指して完璧な悪役令嬢になってみせますっ！～推しのため当て馬をやり遂げたいのに、無愛想な護衛騎士様がやたらと絡んできます～』本日より連載スタート！

株式会社竹書房

株式会社竹書房（所在地：東京都千代田区、代表取締役社長：宮田 純孝）は、『破滅ルートを目指して完璧な悪役令嬢になってみせますっ！～推しのため当て馬をやり遂げたいのに、無愛想な護衛騎士様がやたらと絡んできます～』（漫画：桜井しおり　原作：琴乃葉）を「竹コミ！」で2025年10月21日(火)12：00より、連載開始いたします。



『破滅ルートを目指して完璧な悪役令嬢になってみせますっ！～推しのため当て馬をやり遂げたいのに、無愛想な護衛騎士様がやたらと絡んできます～』作品バナー

【掲載サイト】


竹コミ！：https://takecomic.jp/



【あらすじ】


「なんだ、悪役令嬢って結構簡単じゃない！」


前世で孫から教えられ読んだ恋愛小説の世界に悪役令嬢として転生したサーシュナ。


推しである小説ヒロインのハッピーエンドを守るため、悪役令嬢を演じきることを心に決めた！はずだったのだが……。


転生前の優しいおばあちゃんの性格が抜けず、知らず知らずのうちにサーシュナの評判は上がりまくり！？


しかも婚約者の護衛騎士・ジョスナーにサーシュナの正体がバレてしまって――！？



【担当編集者からの見どころコメント】


ちょっとポンコツで暴走しがちなサーシュナを無愛想だけど優しくフォローしてくれるジョスナーとの関係が微笑ましい！でもそんなジョスナーにはなんだか秘密があるかもです…！？









【作家情報】


　漫画：桜井しおり


　著者X：https://x.com/shiori01251127



■「竹コミ！」について


毎日更新！株式会社竹書房が運営するWEBコミックサイト！


『メイドインアビス』『今泉ん家はどうやらギャルの溜まり場になってるらしい～DEEP～ 』『魔法少女にあこがれて』『ポプテピピック』などが好評連載中。


公式サイト：https://takecomic.jp/


編集部公式X


竹コミ！【公式】：https://x.com/takecomic_O


竹コミ！編集部【公式】：https://x.com/takecomic_hen



続きは『竹コミ！(https://takecomic.jp/)』でお楽しみください！：https://takecomic.jp/