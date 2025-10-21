～日本の風物詩を取り入れたレシピでほっこりおいしいエールを～　冬限定「野菜生活100 Smoothieみかん＆ゆずＭｉｘ」新発売

カゴメ株式会社※グラスカットイメージ

カゴメ株式会社（社長：山口聡、本社：愛知県名古屋市）は、冬限定の「野菜生活100 Smoothieみかん＆ゆずＭｉｘ」を2025年11月18日（火）から2026年2月上旬まで期間限定にて全国で発売いたします（在庫がなくなり次第、販売終了）。

「野菜生活100 Smoothie」シリーズは、野菜や果実を活かした味わいと飲みごたえが特長の濃厚スムージーです。砂糖を使用せず、ヘルシーな間食、家事や仕事、勉強の合間の小腹満たしやリフレッシュにもおすすめです。キャップは環境に配慮して植物由来素材のプラスチックを使用しています。

スムージーの季節限定シリーズは、世界各地の知恵やレシピを取り入れながら、おいしさと元気をサポートする飲料へと進化を続けています。春・夏・秋・冬、それぞれの季節にぴったりの味わいをお届けし、季節ごとのおいしさを楽しめるラインアップとして展開してまいります。

“こたつにみかん””ゆず湯”は日本の冬の風物詩。このたび発売する「野菜生活100 Smoothie みかん＆ゆずＭｉｘ」は、日本のレシピを活用した、みかんのまろやかな甘みに、柚子のすっきりとした酸味と香りをほのかに感じる野菜と果実の冬限定スムージー。寒い季節の元気を応援します。本品では、１食分の野菜（１２０ｇ分）を使用※1し、１日分のビタミンＣ※2とビタミンＡ、食物繊維を摂ることができます。

※1 厚生労働省推進・健康日本２１の目標値（１日３５０ｇ）の約１/３である野菜１２０ｇ分。野菜飲料は原料野菜の全成分を含むものではありませんが、不足しがちな野菜を補うためにお役立てください。

※2 栄養素等表示基準値(2015)に基づく

カゴメは、野菜に関する様々な知見を活かした商品を展開することで野菜のおいしさや楽しさをお届けし、皆さまの健康に貢献してまいります。

- 商品概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/99065/table/345_1_e9aa04cdc204f18255c4d422531efc89.jpg?v=202510220156 ]

- 商品特徴

◇ みかんのまろやかな甘みと柚子のすっきりとした酸味と香り

◇ １食分の野菜（１２０ｇ分）※１使用

◇ １日分のビタミンC※2、ビタミンＡ使用

◇ しっかり食物繊維

◇ 砂糖不使用

◇ 冬限定

- 発売日

2025年11月18日（火） ※2026年2月上旬までの期間限定販売（在庫なくなり次第終了）

- 発売地区

全国

- 「野菜生活100 Smoothie」季節限定商品 ブランドサイト

URL： https://www.kagome.co.jp/products/brand/ys100/yssmoothie/seasonal/

- 商品に関するお問い合わせ先

カゴメお客様相談センター

0120-401-831 （土日祝日・年末年始を除く）