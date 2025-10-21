元NMB48白間美瑠写真集タイトル、表紙解禁のお知らせ
NMB48の1期生として11年間グループを牽引し、圧倒的な存在感と華やかな笑顔で多くのファンを魅了してきた白間美瑠。
2021年の卒業後はモデル・女優として活動の幅を広げ、その凛とした美しさと洗練された表現力で、今もなお輝きを増し続けています。
そんな彼女の４冊目となる写真集が、11月14日（金）に発売されることが決定いたしました。タイトルは『MERCI』に決まり、あわせて表紙ビジュアルも公開されました。
写真集の見どころ
今作のロケ地は、“エキゾチックな香り漂うリゾート地”として注目を集めるベトナム・ダナン。
異国情緒あふれる街並みや洗練された都市空間など多彩なロケーションを舞台に、「時を重ねることで生まれる美しさ」をテーマに、彼女の2作目を手がけたND CHOW氏と、4年ぶりの再タッグで挑んだ最新作です。
真っ白な砂浜が続くミーケービーチや、活気あふれるナイトマーケットなど非日常感あふれるシーンに加え、ラグジュアリーなホテル空間やプールサイドでは大人の女性らしい艶やかな姿を披露。緑深き木々に包まれた自然の中ではリラックスした素顔をのぞかせ、さらに古都ホイアンではランタンの灯りと市場の活気に包まれ、幻想的でロマンティックな雰囲気を映し出しています。
また、白間美瑠史上“過去最大級の露出”に挑んだセンセーショナルなカットから、思わず心を奪われるナチュラルな表情までを余すことなく収録。
大人の女性として新たな一歩を踏み出した彼女の姿が、鮮烈かつ繊細に刻まれた渾身の一冊となりました。
【本人コメント】
４冊目の写真集ということで、また一つ、大切な作品を残せることができて、とても幸せです！
今回の写真集は、10月に誕生日を迎えて28歳になる私の、ナチュラルな大人の魅力が詰まった一冊です。背伸びをして無理をして大人っぽく見せるのではなく、28歳という大人の年齢だからこそ自然にあふれ出る色気や美しさ、そして無邪気さも…、さまざまな表情を楽しんでいただけると思います！
またこの写真集の発売を記念してイベントの開催が決定しております。
ご本人による写真集お渡し会を都内で2回、地元・大阪で1回、オンラインサイン会1回の計4回のイベントを予定しております。
イベント情報
■発売記念オンラインサイン会
11月14日（金）18：00～
詳細・お申し込みは「MUVUS」HPにて
https://muvus.jp/muvus/cmdtyList.php?cat=kNrgD71Pz05S
■発売記念お渡し会
【HMV&BOOKS SHIBUYA】
11月15日（土）第1部13:00～、第2部16:00～
https://l-tike.com/st1/hmvbooks-25100301
【書泉ブックタワー】
11月16日（日）第1部14:00～、第2部17:00～
https://t.livepocket.jp/e/y8a1g
【TSUTAYA EBISUBASHI】
11月22日（土）第1部13:00～、第2部16:00～
https://ameblo.jp/tsutaya-4900/entry-12934960096.html
プロフィール
白間美瑠（しろま・みる）
1997年10月14日生まれ
大阪府出身
身長＝159cm
趣味＝サウナ、韓国
特技＝スノーボード、サーフィン
公式X：@shiromiru36
公式Instagram：@shiro36run
■タイトル：白間美瑠写真集 MERCI
■発売日：2025年11月14日（金）
■発売：秋田書店
■判型：A4判／128ページ
■予価：本体3,400円（税別）
■撮影：ND CHOW
オリジナルチェーン購入特典一覧
・セブンネットショッピング（生写真1種）
・ヨドバシカメラ（生写真1種）
・楽天ブックス（生写真1種）
・駿河屋（生写真1種）
