学園アイドルマスター×gladgarb 第三弾が登場！花海咲季をモチーフとしたコラボレーションアパレル 全6アイテムを発表

株式会社バンダイと株式会社Laugh Valleyが運営するファッションブランド〈gladgarb（グラッドガーブ）〉は、2024年に誕生した『アイドルマスター』シリーズの最新作『学園アイドルマスター』とのコラボレーション第三弾の予約受注を2025年10月20日より開始いたしました。

アイテムは全6型、ユニセックスの4サイズ展開となります。

予約期間は10月20日から11月10日までgladgarb公式オンラインショップとプレミアムバンダイにて行い、2026年3月のお届けを予定しています。

予約期間 ：2025年10月20日（月）20時～2025年11月10日（月）13時

商品お届け予定：2026年3月予定

【gladgarbとは】

日本人のみならず世界の人々の生活にとって欠かすことのできないカルチャーとなっているゲームやアニメといったコンテンツ。スクリーンやディスプレイの中に登場する衣装やコスチュームを現実世界に置き換え、それらの意匠は残したままにリアルクローズとして提案することを企図し、本年1月にglambとバンダイによって立ち上げられたコラボレーションプロジェクト、〈gladgarb〉。

本件は、プロジェクト始動にあたり発表された『学園アイドルマスター』とのコラボレーション第三弾となります。今回は「花海咲季」が制作のモチーフ。本人の衣装のエッセンスを抽出し、ミリタリーやスポーツなど様々なテイストを掛け合わせながら大胆なデザインワークにより再構築することで二次元と三次元の垣根を取り払った新たなスタイルを生み出しました。本コラボレーション発表に伴い、各商品を花海咲季が着用するオリジナルビジュアル3点（上記バナーに掲載）も公開となります。

【アイテムラインナップ】

Saki Blouson

35,200円(税込み)/全2色/全4サイズ（S～XL）展開

楽曲『初』における花海咲季の衣装をミリタリーのアプローチでリアルクローズに再現したSaki Blouson。右身頃や左腕に見られるニットのテクスチャはプリントで表現したトロンプ・ルイユ(騙し絵)。それでいてワッペン部分は実際の刺繍になっているという、ウィットあるデザインになっています。トレンチコートとフライトジャケットをつなぎ合わせてリメイクしたかのようなボディは、パーツごとに生地も使い分け。袖のディテールに見立てたシガレットポケットに付属するリボンには、負けず嫌いであるパーソナリティを表すメッセージを乗せました。2つのカラーバリエーションのうちWhiteはSaki ShirtのWhiteと合わせれば作品を再現するコンセプチュアルな着こなしをお楽しみいただけます。

Fighting My Way Track Jacket

22,000円(税込み)/全2色/全4サイズ（S～XL）展開

花海咲季の第一弾ソロ楽曲『Fighting My Way』の衣装コーディネートをスポーティなトラックジャケットに落とし込んだFighting My Way Track Jacket。元アスリートというパーソナリティに迫る本作は本人の手首やスカートの腰に見られる2本ラインをリブで表現。さらにはヴィンテージスカーフを思わせるパッチワークで衣装のワッペンを再現しています。プリズム生地を用いたボディのラインはオリジナルに見られる稲妻状のシャイニーな意匠をトラックジャケットらしくアレンジしたもの。特徴的な巻きスカートは取り外し可能バンダナキーホルダーへとアレンジ、細部までデザインをすくい上げてgladgarbらしい解釈を込めました。

Fighting My Way Tee

7,150円(税込み)/全2色/全4サイズ（S～XL）展開

花海咲季をパンキッシュなコラージュアートに落とし込んだFighting My Way Tee。バックプリントにあしらったのは、第一弾ソロ楽曲『Fighting My Way』をモチーフとしたアートワーク。アシッドグラフィックを思わせる構図に花海咲季と楽曲のエッセンスを散りばめました。フロント胸元には花海咲季のレッスン着に見られるフレーズと、彼女のパーソナリティを表すメッセージをコラージュしてロゴ使い。ストリートのムードを持たせました。

Boom Boom Pow Cardigan

18,700円(税込み)/全2色/全4サイズ（S～XL）展開

花海咲季の第二弾ソロ楽曲『Boom Boom Pow』の衣装をモチーフにVネックカーディガンを編み上げたBoom Boom Pow Cardigan。ボディをラグジュアリーに彩るのは、本人が着用するキャップに見られるエンブレムと要所に配されたジュエリーパーツのデザイン。全面にジャカード編みで表現することでストリートファッションへの解釈を込めています。前合わせにあたる部分はストライプ生地で切り替え。1枚で花海咲季の着こなしを再現したギミックとなっております。ボディは着丈と身幅にゆとりを持たせたルーズフィット。リラックスとエレガンスが同居した佇まいを演出します。

Saki Shirt

20,900円(税込み)/全2色/全4サイズ（S～XL）展開

花海咲季のベーシックコスチュームを1枚のシャツへと再構築したSaki Shirt。上下で切り替えたボディは、トップスを表現した部分にパイピングをあしらってボウリングシャツを思わせるストリートなムードに。ワッペンを模したパーツは敢えて無地であしらうことでモードな印象を持たせています。フェイクレイヤードしたスカート部分には初星学園の校章をアレンジした柄を散りばめて、作品へのリスペクトを込めました。2つのカラーバリエーションはPinkはオリジナルの配色、WhiteはSaki Blousonと合わせることで楽曲『初』における花海咲季の着こなしを再現するものとなっております。

Saki Bangle

9,350円(税込み)/全2色/1サイズ展開

花海咲季のエッセンスが手元を飾るSaki Bangle。バングルを形作るアルファベットは花海咲季の第一弾ソロ楽曲『Fighting My Way』とレッスン着に見られる『Vincitrice』を合わせたもの。その中に現れる2つの「g」を強調し、初星学園のエンブレムもあしらうことでコラボレーションを表現しました。

gladgarb×学園アイドルマスター特設サイト

【学園アイドルマスター】

2024年に誕生した、『アイドルマスター』シリーズの最新作。プレイヤーはアイドル養成学校『初星学園』に入学し、プロデューサーとして様々な問題と魅力を抱えたアイドルの卵たちをプロデュースします。2024年5月16日にリリースされたアプリゲームを皮切りに、CD、グッズ、ライブイベントなど様々なコンテンツを展開中！

■「学園アイドルマスター」公式サイト

■「学園アイドルマスター」公式X（旧:Twitter）

【gladgarb】

公式X：gladgarb_X(https://x.com/gladgarb_X)、公式Instagram：gladgarb_official(https://www.instagram.com/gladgarb_official?igsh=MTgzZ2ZhNzE5c3Zibw==)

創設から20年以上を数えるストリートファッションブランドglamb(グラム)が株式会社バンダイと共同で始動したコラボレーションプロジェクト、gladgarb。ブランド名にあるgarb(ガーブ)とは、兵士の鎧や宮廷で着用されるドレスといった特定の職業や場面で着用される衣類の意。ゲームやアニメに見られるコスチュームを、glambが培ってきたファッションとポップカルチャーのエッセンスによりストリートフレンドリーなアイテムとして提案する。

THE IDOLM@STER(TM)& (C)Bandai Namco Entertainment Inc.

【注意事項】

・対象年齢 ：15才以上

・販売ルート：プレミアムバンダイ内キャラクターグッズショップ「バンコレ！」他

・予約期間 ：2025年10月20日(月)20時～2025年11月10日(月)13時予定

・商品お届け：2026年3月予定

・企画 ：株式会社バンダイ

・最新の情報・詳細は商品販売ページをご確認ください。

・準備数に達した場合、販売を終了させていただくことがあります。

・ページにアクセスした時点で販売が終了している場合があります。

・商品仕様等は予告なく変更になる場合があります。

・掲載している写真は開発中のため、実際の商品とは多少異なる場合があります。

・日本国外で販売する可能性があります。

■キャラクターグッズ・ファッションサイト「バンコレ！」とは

バンダイのキャラクターファッションアイテムや雑貨を取り扱うショップです。

キャラクターが大好きなあなたへ、普段使い出来るグッズや、なりきりファッションアイテムなどを提案します。

特撮からアニメ、マンガ、ゲームなどあらゆるキャラクターファッションアイテムを取り揃えています。

公式Twitterでは最新の商品情報のほか、プレゼントキャンペーンなどもお知らせしています。

■バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」とは

「プレミアムバンダイ」は今ここでしか買えないメーカー公式の限定商品、アニメ・コミックなどに登場する人気キャラクターのグッズを多数取り扱っています。

ガンプラなどのプラモデルやフィギュア、ガシャポン、食玩からファッションまで豊富な品揃えです。

※商標の関係からglamb は「グラム」というカナ表記を使用できません。

紙媒体やSNS など、ご掲載頂く場合は全て、ブランド名表記はアルファベット小文字「glamb」に統一をお願い致します。