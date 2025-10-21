Nintendo Switch(TM)用新作乙女ゲーム『ハンサムロンダリング -the mystic lover-』 2026年3月26日 発売決定！！

株式会社エディア

株式会社エディア（本社:東京都千代田区、代表取締役社長 :賀島 義成、以下:当社）は、子会社である株式会社ティームエンタテインメント（本社 :東京都千代田区、代表取締役社長 :賀島 義成、以下:ティームエンタテインメント）の女性向けCDレーベル「MintLip（ミントリップ）」より展開中のオリジナルドラマシリーズ『ハンサムロンダリング』から、コンシューマ向けブランド「MintLip+(Plus)」の新作乙女ゲームNintendo Switch『ハンサムロンダリング -the mystic lover-』を2026年3月26日に発売することを決定し、本日より予約受付を開始したことをお知らせいたします。

■「ハンサムロンダリング -the mystic lover-」製品情報

■本日より『ハンサムロンダリング -the mystic lover-』の予約受付を開始

[表: https://prtimes.jp/data/corp/21592/table/991_1_608ce5dd13910ea7aa8b7b2076db0ee5.jpg?v=202510220156 ]

全国の取扱店および各種プラットフォームのダウンロード販売ページにて、本日2025年10月21日（火）より予約受付を開始いたします。

【ラインナップ】

・通常版/DL版

希望小売価格：8,580円（税込）

・特装版

希望小売価格：14,080円（税込）

特装版冊子、DLカード1枚（ボイスドラマ音源、サウンドトラック）

L&L cafe space特製缶バッジ

L&L cafe spaceコースター

・初回生産限定特典

ボイスドラマDLカード

発売記念イベント先行抽選応募券

店舗特典では原画を担当する「わいあっと氏」による描きおろしや、シチュエーション＆ドラマのボイス特典も多数展開！！

さらに、本作初のリアルイベントがゲーム発売記念で実施決定！！

初回生産限定で申し込み用シリアルが封入されます。お見逃しなく！！

公式サイトのPRODUCTページにて各店舗特典の詳細も公開されました！

公式サイト：https://samudari.com/

■Introduction

僕らが識るのは、愛か悪意か――

都心で人気のランドリーカフェ『L&L cafe space』。

その店には、まことしやかに囁かれる噂があった。

『秘密の依頼を請け負い、困っている人の願いを叶えてくれる』

とある事件をきっかけに、L&Lの扉を叩くことになったアナタは、

そこに集う癖のあるスタッフ達と共に、事件解決に挑むことに……。

ドラマCDの物語を前日譚（エピソード0）とした、新たな物語が始まる！

謎が絆を繋ぐ、恋愛ミステリーADV。

■『ハンサムロンダリング -the mystic lover-』キャスト/スタッフ（敬称略）

【Cast】

花丘槙尾 ：CV.山下誠一郎

善知鳥全 ：CV.中島ヨシキ

風見琉佳 ：CV.伊東健人

月城茅 ：CV.木村良平

海瀬隼人 ：CV.鈴木崚汰

日向野駿 ：CV.石川界人

月城葦夜 ：CV.阿座上洋平

空閑巴 ：CV.岡本信彦

【Staff】

ディレクター・原案 ：新井菜津美

キャラクターデザイン・原画 ：わいあっと

ミニキャラクター ：しまだまるめ

シナリオ ：雨宮うた／結望はるか

音楽 ：折倉俊則／mao／尾澤拓実

■『ハンサムロンダリング』とは

『ハンサムロンダリング』は2023年に（株）ティームエンタテインメントより発売された、8人のワケアリ男子達と多彩なゲストキャラクターとの群像劇を描いたボイスドラマ作品。

ゲーム版ではボイスドラマを前日譚（エピソード０）とし、ミステリー×恋愛をテーマに新たな物語が展開！

没入感の高いノベルアドベンチャー形式でお届けします。

■関連サイト

「ハンサムロンダリング -the mystic lover-」公式サイト

https://samudari.com/

「ハンサムロンダリング」公式サイト

https://www.team-e.co.jp/mintlip/samudari/

「ハンサムロンダリング」公式SNS

https://x.com/samudari_ml

（@ samudari_ml）

