Nintendo Switch(TM)用新作乙女ゲーム『ハンサムロンダリング -the mystic lover-』 2026年3月26日 発売決定！！

株式会社エディア


株式会社エディア（本社:東京都千代田区、代表取締役社長 :賀島 義成、以下:当社）は、子会社である株式会社ティームエンタテインメント（本社 :東京都千代田区、代表取締役社長 :賀島 義成、以下:ティームエンタテインメント）の女性向けCDレーベル「MintLip（ミントリップ）」より展開中のオリジナルドラマシリーズ『ハンサムロンダリング』から、コンシューマ向けブランド「MintLip+(Plus)」の新作乙女ゲームNintendo Switch『ハンサムロンダリング -the mystic lover-』を2026年3月26日に発売することを決定し、本日より予約受付を開始したことをお知らせいたします。


■「ハンサムロンダリング -the mystic lover-」製品情報


■本日より『ハンサムロンダリング -the mystic lover-』の予約受付を開始


全国の取扱店および各種プラットフォームのダウンロード販売ページにて、本日2025年10月21日（火）より予約受付を開始いたします。



【ラインナップ】


・通常版/DL版


　希望小売価格：8,580円（税込）



・特装版


　希望小売価格：14,080円（税込）


　特装版冊子、DLカード1枚（ボイスドラマ音源、サウンドトラック）


　L&L cafe space特製缶バッジ


　L&L cafe spaceコースター



・初回生産限定特典


　ボイスドラマDLカード


　発売記念イベント先行抽選応募券



店舗特典では原画を担当する「わいあっと氏」による描きおろしや、シチュエーション＆ドラマのボイス特典も多数展開！！


さらに、本作初のリアルイベントがゲーム発売記念で実施決定！！


初回生産限定で申し込み用シリアルが封入されます。お見逃しなく！！



公式サイトのPRODUCTページにて各店舗特典の詳細も公開されました！


公式サイト：https://samudari.com/


■Introduction


僕らが識るのは、愛か悪意か――



都心で人気のランドリーカフェ『L&L cafe space』。


その店には、まことしやかに囁かれる噂があった。



『秘密の依頼を請け負い、困っている人の願いを叶えてくれる』



とある事件をきっかけに、L&Lの扉を叩くことになったアナタは、


そこに集う癖のあるスタッフ達と共に、事件解決に挑むことに……。



ドラマCDの物語を前日譚（エピソード0）とした、新たな物語が始まる！



謎が絆を繋ぐ、恋愛ミステリーADV。


■『ハンサムロンダリング -the mystic lover-』キャスト/スタッフ（敬称略）


【Cast】


　花丘槙尾　　　　　　　　　　：CV.山下誠一郎


　善知鳥全　　　　　　　　　　：CV.中島ヨシキ


　風見琉佳　　　　　　　　　　：CV.伊東健人


　月城茅　　　　　　　　　　　：CV.木村良平


　海瀬隼人　　　　　　　　　　：CV.鈴木崚汰


　日向野駿　　　　　　　　　　：CV.石川界人


　月城葦夜　　　　　　　　　　：CV.阿座上洋平


　空閑巴　　　　　　　　　　　：CV.岡本信彦



【Staff】


　ディレクター・原案　　　　　：新井菜津美


　キャラクターデザイン・原画　：わいあっと


　ミニキャラクター　　　　　　：しまだまるめ


　シナリオ　　　　　　　　　　：雨宮うた／結望はるか


　音楽　　　　　　　　　　　　：折倉俊則／mao／尾澤拓実


■『ハンサムロンダリング』とは


『ハンサムロンダリング』は2023年に（株）ティームエンタテインメントより発売された、8人のワケアリ男子達と多彩なゲストキャラクターとの群像劇を描いたボイスドラマ作品。



ゲーム版ではボイスドラマを前日譚（エピソード０）とし、ミステリー×恋愛をテーマに新たな物語が展開！


没入感の高いノベルアドベンチャー形式でお届けします。


■関連サイト


「ハンサムロンダリング -the mystic lover-」公式サイト


https://samudari.com/



「ハンサムロンダリング」公式サイト


https://www.team-e.co.jp/mintlip/samudari/



「ハンサムロンダリング」公式SNS


https://x.com/samudari_ml


（@ samudari_ml）



