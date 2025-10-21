【Samansa Mos2 blue】人気のDisney Collectionから新作登場！「ディズニーヴィランズ」が主役の魅惑的なコレクションを10月25日(土)発売

株式会社ストライプインターナショナル

株式会社キャン（本社：岡山県岡山市、代表取締役社長：川部将士）が展開する主力ブランド「Samansa Mos2 blue（サマンサモスモス ブルー）」は、Disney Collectionの新作を10月25日（土）に全国のSamansa Mos2店舗および、自社ECサイト「CAN ONLINE SHOP」にて発売いたします。

「Samansa Mos2 blue」は、自然で気取らないスタイルに、トレンド感のあるアイテムを加えたミックスコーデで表現する大人のベーシックカジュアルを提案しています。

今回はハロウィーンシーズンにぴったりなディズニー作品の悪役キャラクター「ディズニーヴィランズ」のコレクションが登場。 「ディズニーヴィランズ」が大集合した、日常使いにぴったりなカジュアルなアイテム全5型を取り揃えました。

これからのシーズンに欠かせないニットには、 『白雪姫』の「女王（魔女）」、『リトル・マーメイド』の「アースラ」、『眠れる森の美女』の「マレフィセント」の名場面をモノトーンカラーでプリントし、クールな印象に仕上げました。また、フロントのヴィランズが目を惹くスウェットは、世界観に合わせてダークカラーで展開。そのほかポスターアートのようなプリントロンTもラインアップ。

雑貨アイテムは、そうそうたる顔ぶれヴィランズたちを総柄でプリントしたフリルポーチと、キャラクターがスタイリッシュに描かれたトートバッグをご用意しております。

「ディズニーヴィランズ」の魅惑をふんだんに取り入れた、Samansa Mos2 blueだけの特別なコレクションをぜひお楽しみください。

■Samansa Mos2 blue『Disney VILLAINS』販売概要

発売日：10月25日（土）

販売場所 ：全国のSamansa Mos2店舗 ※アウトレット店除く

「CAN ONLINE SHOP」（https://bit.ly/4ngKlu0） ※同日10時から発売開始

取扱い店舗はこちらにてご確認ください。（https://www.canshop.jp/shoplist?bd=blue）

■Samansa Mos2 blue『Disney VILLAINS』アイテム詳細

※価格はすべて税込

【Disney】ヴィランズ/ニット

カラー：オフ/ネイビー/グレー

価格：\5,390

『白雪姫』の「女王（魔女）」、『リトル・マーメイド』の「アースラ」、『眠れる森の美女』の「マレフィセント」の名場面をプリントしたニット。

モノトーンプリントでクールな印象に。

【Disney】ヴィランズ/裏毛スウェット

カラー：ホワイト/ボルドー/チャコール

価格：\4,950

フロントのプリントが目を引くゆるシルエットの裏毛スウェット。

ダークカラーでヴィランズの魅力引き立つデザインに。

【Disney】ヴィランズ/ロンT

カラー：オフ/ネイビー/チャコール

価格：\3,190

『ライオン・キング』の「スカー」、『リトル・マーメイド』の「アースラ」、『眠れる森の美女』の「マレフィセント」のプリントが魅力的なロンT。

スリーブプリントがデザインポイント◎

【Disney】ヴィランズ/トートバッグ

カラー：オフ/パープル/ブラック

価格：\4,950

そうそうたる顔ぶれのヴィランズがスタイリッシュに描かれたデザインのトートバッグ。

キーホルダーを付けられるリング付き。

※本商品のみ店舗・ECともに10月29日(水)発売

【Disney】ヴィランズ/ポーチ

カラー：ブルー/パープル/ブラック

価格：\4,290

総柄プリントにフリルをあしらった立体ポーチ。

ヴィランズらしいダークカラー展開で大人らしいデザインが嬉しいポイントです◎

※株式会社キャンは、株式会社ストライプインターナショナルのグループ会社です