HeRIN.CYE(ヘリンドットサイ)が、タレント平野ノラさんとコラボレーションしたアイテムを発売。「特別ではないけど大切な日常」をテーマに、バブリーにアップデートできるラインナップが揃いました。

株式会社バロックジャパンリミテッド

株式会社バロックジャパンリミテッド（本社：東京都目⿊区、代表取締役社長：村井博之）が展開するファッションブランド「HeRIN.CYE（へリンドットサイ）」はお笑いタレントの平野ノラさんとのコラボレーションアイテムを2025年10月25日(土)より発売いたします。

この度、HeRIN.CYEは、お笑いタレントの平野ノラさんとのコラボレーションアイテムを発売いたします。コラボレーションのきっかけは、ノラさんが以前からプライベート・仕事でHeRIN.CYEを愛用し、SNSにて発信。その後、2024年にHeRIN.CYEのインスタライブに出演。ディレクター寿浦まどかと交友を深め、ノラさんが構想していた洋服の話をしたエピソードから始まります。お互いにママであり、働く女性として日々を駆け抜ける中で頑張る女性たちに寄り添う服を届けたいという想いが重なり「大人が着られる品格のある着心地の良いジャージとワンピースを作ろう！」という想いが一致して生まれたのが今回のコレクションです。ノラさんがブランドをイメージし、日常シーンで使えるワンピース・ブルゾン・パンツの3型を展開します。

今回のコラボレーションアイテムの制作に関しての想いをインタビューにて答えていただきました。

その内容をSHEL’TTER WEBSTOREにて公開中です。

NORA x HeRIN.CYE COLLABORATION(https://www.ec-store.net/sws/secure/her_251021bubbly.aspx)

【平野ノラさんメッセージ】

仕事や子育て中で奮闘する全ての女性に捧げたい服です。

特に体型の変化や忙しさの中でワガママBODY、オシャレ迷子になっている40代の方に！オシャレも諦めず、でも心地よく日常を過ごしてほしい。そんな想いを込めました。自分らしい着こなしを楽しんで、まだ見ぬ「新しい自分」に出会ってほしいです。

私自身、仕事で大体は現場に着いたらそのまま衣装に着替えることが多く、着心地の良さや動きやすさ、扱いやすさをいつも求めていました。長時間の移動やハードな日々の中でもシワにならずストレスなく過ごせる服。それがあるだけで、1日が少し軽やかになります。この洋服は、そんな日々を支えてくれる“相棒”のような存在。ママはもちろん、移動や着替えの多いお仕事の方にもとてもおすすめです。

さらに私は断捨離もライフワークなのですが、ミニマリストや「服はたくさんあるけど着たい服がない」と感じている方にも、ぜひ手に取ってほしいシリーズです。長年思い描いていた「こんな服があったらいいな」を、大好きなHeRIN.CYEと一緒に形にすることができました。

特別じゃない日常の中で、ふと心が晴れるような一着。忙しい日々でも、自分を心地よく、そしてオシャレにして特別じゃないけど大切な毎日を味方してくれる服です。

ワガママ40代シリーズからの「おったまげ女優ワンピース」「上品バブリージャージ」をぜひ手に取ってみて下さい。

■商品詳細

NORA x HeRIN manyway bubbly dress

カラー：柄BEG,柄GRY,柄BLK

サイズ：FREEサイズ

価格：\19,800(税込)

【平野ノラさんメッセージ】

前後着用可能にし、カラーリングを変えられるようにしました。

また、袖に隠しカラーを閉じ込めました。ワンピース・ロングカーディガンと一着で4wayです！世界初！ではないでしょうか。作るからには1wayではなく着回しも重視しました。

カラーリングの面積が広いので、冷静に考えて皆さんが手を伸ばしやすい、気負わず着られるカラーにしました。定番の手に取りやすいブラック x ネイビーから、馴染みのある大人ベージュからの元気が出て顔写りが良いベージュ x オレンジ！オレンジを背負って太陽のように周りを照らすのもバブリー！笑

グレー x ブルーは当初考えていなかったのですが、まどかさんの提案で作ってみたらとても素敵で。グレーに憧れはあったのですが上級者のイメージでした。娘はこの色を見てお姫様みたい、かわい～って目をハートにしていました。お姫様は品の塊ですからね。笑

冬はアウターが暗めになりがちなので色見せするのもオススメです。どの日常でも使えますが、一軍として使い回し可能ですから、ぜひたくさん着回して自分のお気に入りスタイリングを見つける過程を楽しんでいただきたいです。旅行もこれ一着とインナーでOKバブリー！

NORA x HeRIN bubbly jersey BZ

カラー：O/WHT,GRY,BLK

サイズ：FREEサイズ

価格：\17,600(税込)

NORA x HeRIN bubbly jersey pants

カラー：O/WHT,GRY,BLK

サイズ：36,38サイズ

価格：\14,300(税込)

【平野ノラさんメッセージ】

私は基本、セットアップが好きです。だって考えなくていいし、簡単にオシャレに見える。笑

セットでも十分、抜け感は出せます！自分の好きなその日その時の気分で着こなしを楽しんでいます。

HeRIN.CYE代表服の一つとお見受けして「ポンチ素材」の商品を以前から着用していて、その魅力も体感していましたし、この素材があったからこそ、今回のセットアップジャージを形にできました。今までのジャージの概念をぶっ壊して、まったく新しいジャージを作りたかったし、無ければ生み出すのみ！と思っていたので、皆さんの知っている、またはイメージするジャージの良さ、動きやすい、楽ちん、手軽さっていうのは活かしつつも、圧倒的な可愛さとジャージとの共存が難しいとされた「品」を追求しました。40代の中年ワガママBODYのワガママを包み込んで、楽ちんなまま簡単にキマる令和のジャージを生み出しました。子どもの送り迎えや習い事や運動会、公園遊びなど子どもと一緒に居る時の日々に大活躍できる服を作りたかったのでこのセットアップでどこにでも行く予定です。シーンを選ばずにフレキシブルにたくさん着て元を取って欲しい！笑

【平野ノラ プロフィール】

1978年、東京都出身。お笑いタレント。2010年

デビュー。2017年結婚し、2021年3月に第1子となる女の子を42歳で出産。日本バレーボール協会評議員や、芸能人バレーチーム「KANORA JAPAN」の代表も務める。片づけ本『部屋を片付けたら人生のミラーボールが輝きだした。』（KADOKAWA）が発売中。

【 商品取扱店舗、ONLINE STORE 】

2025年10月25日（土）～ 順次発売予定

■HeRIN.CYE直営店

■SHEL’TTER WEBSTORE

【 “HeRIN.CYE” BRAND CONCEPT 】

“HeRIN.CYE” （へリン ドット サイ）

HER・・・女性

凛（RIN）・・・洗練されている、清らかで美しい、強い意思のある

彩（CYE）・・・色彩豊かで華やか

現代を生きる女性の毎日を最高にしたい

女性である事の喜びを感じる服

HeRIN.CYEらしい色彩豊かなバリエーション

いつもの着こなしにエレガントな要素を取り入れ、絶妙なバランスやポイントを加える

オリジナリティのあるアイテムを提案し続けます

HeRIN.CYE HP(https://www.herincye.com/)

HERIN.CYE WEB STORE(https://www.ec-store.net/sws/r/rSHERIN/)

HeRIN.CYE Instagram(https://www.instagram.com/herin.cye/?hl=ja)

<会社概要>

・名称:株式会社バロックジャパンリミテッド(東証プライム・証券コード 3548)

・創業:2000年3月

・代表者:代表取締役社長 兼 最高経営者責任者 村井 博之

・所在地:所在地:〒153-0042 東京都目黒区青葉台4-7-7 住友不動産青葉台ヒルズ

(企業サイト):https://www.baroque-global.com(https://www.baroque-global.com/)