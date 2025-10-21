【ニトリ デコホーム】おうちを飾ろう！オシャレでかわいいクリスマスインテリア特集が公開されました
株式会社ニトリ（本社：札幌市北区 代表取締役会長兼社長：似鳥 昭雄 以下：ニトリ）は、2025年10月上旬に、お部屋が華やかになる大人かわいいアイテムを揃えたデコホームの「クリスマスインテリア特集」をニトリネットにて公開いたしました。
【特集ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/brands/decohome/feature/christmas-collection/
デコホームでは、定番のグリーンツリーのみならず、大人かわいいインテリアにぴったりのピンクツリーをご用意しています。オーナメントは、フェミニンな雰囲気を演出するリボンやビーズのガーランドに加え、デコホームで大人気のシマエナガのボールオーナメントもご用意しております。
家族や友人と過ごすクリスマスを、お好みの組み合わせで自由にお楽しみください。
クリスマスツリー ※価格は全て税込み表記
定番のグリーンツリーは、赤系のオーナメントで王道スタイルを演出。
ゴールド系のオーナメントで揃えれば、華やかなスタイルに！
ピンクのツリーは、白のオーナメントを基調にフェミニンに。セットミニツリーもおススメです。
※店舗では単品での販売となります。各199円
シマエナガがかわいいオーナメントに。グリーン・ピンクどちらのツリーにもおすすめのオーナメントです。
【商品名】ボールオーナメント(シマエナガ) 5点セット
【価格】995円
【商品ページ】
https://www.nitori-net.jp/ec/product/2117300016834-0000000000005/
ピンクツリーは置くだけで存在感のあるアイテムです。
【商品名】ヌードツリー(ピンク 150cm D n5HH)
【価格】4,990円
【サイズ（約）】幅80×奥行80×高さ150cm 重量約1.2kg
【商品ページ】
https://www.nitori-net.jp/ec/product/2117300024846/
ミニピンクツリーは、セットでオーナメントがあるので、これだけで一気にかわいらしいクリスマス空間に！
【商品名】セットツリー(ピンク 45cm D n5HH)
【価格】1,990円
【サイズ(約)】31×31×45cm
【商品ページ】
https://www.nitori-net.jp/ec/product/2117300024839/
お部屋を彩るクリスマスアイテム ※価格は全て税込み表記
リビングもダイニングもクリスマスアイテムが勢ぞろい。
ジンジャーブレッドマンをモチーフにしたクッションです。
お部屋に置くだけで、クリスマスムードが高まります。
クリスマスギフトやお子様へのプレゼントにも最適。
【商品名】クッション(ジンジャーブレッド Dn5UF)
【価格】1,490円
【サイズ（約）】40×30×8cm
【商品ページ】
https://www.nitori-net.jp/ec/product/2113300024152/
※店舗では単品での販売となります。各199円
クリスマスモチーフの食器を並べれば、
パーティー気分も盛り上がります。
【商品名】クリスマスミニボウル 3点セット
【価格】597円
【仕様】
食洗機・レンジ・熱湯:使用可
オーブン・直火・急熱急冷:使用不可
【商品ページ】
https://www.nitori-net.jp/ec/product/2111100023368-2111100023382/
※一部離島でのお買上げまたはお届けの場合は、 別途手数料を頂戴します。
デコホームとは
ニトリから生まれたインテリア雑貨のお店「デコホーム」。 普段使いの日用品からお部屋のアクセントになるような アイテムまで女性目線でセレクト。 品質・デザインはもちろんお手頃な価格を実現しています。
【デコホーム公式ホームページはこちらから】
https://www.nitori.co.jp/decohome/index.html