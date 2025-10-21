【ニトリ デコホーム】おうちを飾ろう！オシャレでかわいいクリスマスインテリア特集が公開されました

株式会社ニトリホールディングス

株式会社ニトリ（本社：札幌市北区 代表取締役会長兼社長：似鳥 昭雄 以下：ニトリ）は、2025年10月上旬に、お部屋が華やかになる大人かわいいアイテムを揃えたデコホームの「クリスマスインテリア特集」をニトリネットにて公開いたしました。

【特集ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/brands/decohome/feature/christmas-collection/

デコホームでは、定番のグリーンツリーのみならず、大人かわいいインテリアにぴったりのピンクツリーをご用意しています。オーナメントは、フェミニンな雰囲気を演出するリボンやビーズのガーランドに加え、デコホームで大人気のシマエナガのボールオーナメントもご用意しております。

家族や友人と過ごすクリスマスを、お好みの組み合わせで自由にお楽しみください。

クリスマスツリー ※価格は全て税込み表記

定番のグリーンツリーは、赤系のオーナメントで王道スタイルを演出。

ゴールド系のオーナメントで揃えれば、華やかなスタイルに！

ピンクのツリーは、白のオーナメントを基調にフェミニンに。セットミニツリーもおススメです。

※店舗では単品での販売となります。各199円

シマエナガがかわいいオーナメントに。グリーン・ピンクどちらのツリーにもおすすめのオーナメントです。

【商品名】ボールオーナメント(シマエナガ) 5点セット

【価格】995円

【商品ページ】

https://www.nitori-net.jp/ec/product/2117300016834-0000000000005/

ピンクツリーは置くだけで存在感のあるアイテムです。

【商品名】ヌードツリー(ピンク 150cm D n5HH)

【価格】4,990円

【サイズ（約）】幅80×奥行80×高さ150cm 重量約1.2kg

【商品ページ】

https://www.nitori-net.jp/ec/product/2117300024846/

ミニピンクツリーは、セットでオーナメントがあるので、これだけで一気にかわいらしいクリスマス空間に！

【商品名】セットツリー(ピンク 45cm D n5HH)

【価格】1,990円

【サイズ(約)】31×31×45cm

【商品ページ】

https://www.nitori-net.jp/ec/product/2117300024839/

お部屋を彩るクリスマスアイテム ※価格は全て税込み表記

リビングもダイニングもクリスマスアイテムが勢ぞろい。

ジンジャーブレッドマンをモチーフにしたクッションです。

お部屋に置くだけで、クリスマスムードが高まります。

クリスマスギフトやお子様へのプレゼントにも最適。

【商品名】クッション(ジンジャーブレッド Dn5UF)

【価格】1,490円

【サイズ（約）】40×30×8cm

【商品ページ】

https://www.nitori-net.jp/ec/product/2113300024152/

※店舗では単品での販売となります。各199円

クリスマスモチーフの食器を並べれば、

パーティー気分も盛り上がります。

【商品名】クリスマスミニボウル 3点セット

【価格】597円

【仕様】

食洗機・レンジ・熱湯:使用可

オーブン・直火・急熱急冷:使用不可

【商品ページ】

https://www.nitori-net.jp/ec/product/2111100023368-2111100023382/

※一部離島でのお買上げまたはお届けの場合は、 別途手数料を頂戴します。

デコホームとは

ニトリから生まれたインテリア雑貨のお店「デコホーム」。 普段使いの日用品からお部屋のアクセントになるような アイテムまで女性目線でセレクト。 品質・デザインはもちろんお手頃な価格を実現しています。

【デコホーム公式ホームページはこちらから】

https://www.nitori.co.jp/decohome/index.html