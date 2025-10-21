SalesNow、日本最大級のDX総合展「Japan IT Week 秋 2025」に出展（10/22-24 幕張メッセにて開催）

株式会社SalesNow

株式会社SalesNow（本社：東京都渋谷区、代表取締役：村岡功規、以下「当社」）が提供する「SalesNow」 は、2025年10月22日(水) ～24日(金)に開催するRX Japan株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：田中 岳志、以下「RX Japan」）が主催するオフライン展示会「Japan IT Week 秋 2025」に出展します。

開催概要

名称 ：Japan IT Week 秋 2025

開催日時：2025年10月22日(水)～2025年10月24日(金) 各日10:00-17:00

会場 ：幕張メッセ

主催 ：RX Japan株式会社

公式サイト：https://www.japan-it.jp/hub/ja-jp/about.html

株式会社SalesNowについて

AI企業データクラウド「SalesNow」は、1,400万件超の企業情報を収録し、法人網羅率100%を誇る日本最大級の企業・組織データベースです。AIとデータの力で、「売れる組織」を構築することができます。

現在のBtoBセールス活動には、企業情報の手作業での収集やローラー架電といった非効率な業務が数多く残されています。SalesNowを活用すれば、営業担当者全員があらゆるシーンで“データ“と”AI”を使った意思決定・行動を実践でき、成果につながる営業活動を加速。結果として、高い生産性を誇る次世代型の営業組織へと変革することが可能です。

当社は本展示会にて、AI企業データクラウド「SalesNow」を展示し、ご来場者さまのBtoBセールスにおける非効率な業務の課題を解消し、AIとデータの力で、「売れる組織」を構築するご支援内容をご紹介します。

会社概要

会社名 ：株式会社SalesNow

所在地 ：東京都渋谷区桜丘町1-4 渋谷サクラステージSHIBUYAサイドSHIBUYAタワー7F

代表者 ：代表取締役 村岡 功規

設立 ：2019年8月

事業内容：SalesNowの企画・開発・運営

会社HP ：https://salesnow.jp/

サービス：

- AI搭載 企業データベースクラウド「SalesNow」 https://top.salesnow.jp/

- 日本最大級の企業データベースメディア「SalesNow DB」 https://salesnow.jp/db