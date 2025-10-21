スーパーでは関西初！日常的に新幹線で新鮮な食品が届けられるスーパーが新大阪駅アルデ新大阪2階に登場！【新大阪Fresh MK Station】通勤帰りや旅行帰りに寄ってみて！

エムケイホールディングス株式会社

エムケイ株式会社（本社：京都市南区、社長：前川博司、「MK」という）は、2025年10月21日よりJR新大阪駅に隣接する商業ビル「アルデ新大阪」2階で営業している手荷物預かり所「新大阪Luggage Station」の一部売り場面積を改装し、ミニスーパー「新大阪Fresh MK Station（新大阪フレッシュMKステーション）」を新規オープンします。生鮮品やお土産物のほか、JR西日本の荷物輸送サービス「荷もっシュッ！」をはじめJR各社の荷物輸送事業と連携し、新幹線で運ばれた各地の野菜、果物、鮮魚など鮮度抜群の食品を販売します。

ミニスーパーの売り場全景。向かって右側には従来の手荷物預かり所がある。

背景

MKが2025年4月に開設した手荷物預かり所「新大阪Luggage Station」はお陰様で大阪・関西万博期間中には延べ7万個を超える荷物のお預けがありました。ベビーカーと車椅子の貸し出しサービスも行い、万博へ行かれる方の便利な旅の拠点として多くの方にご利用いただきました。

新大阪駅の新幹線駅と地下鉄駅を結ぶ利便性の高い立地を活かし、万博会期終了後もこの場所を通過する通勤客や旅行者に付加価値あるサービス提供の継続を検討し、手荷物預かりやベビーカー・車椅子の貸し出しサービスは売り場面積を縮小し、新たに生鮮食品を販売するミニスーパーの業態を自社運営することにいたしました。加えて新幹線の停車駅という立地を生かし、新幹線で運んだ各地の野菜、果物、鮮魚など鮮度抜群の食品を販売することにいたしました。新幹線で運んだ新鮮食材を常設で販売するミニスーパーは新大阪駅構内では他になく「新大阪Fresh MK Station」の看板となります。新幹線輸送を使ったスーパーマーケットでの日常的な食品の販売は関西初になります。

野菜が並ぶ売り場新幹線で届く新鮮食材が魅力（写真は一例です）

１．新大阪Fresh MK Stationの概要

（１）開始日

2025年10月21日（火）

（２）営業時間

毎日9時～21時30分 無休

（※手荷物預かり、ベビーカー・車椅子貸出し部分は朝7：00～夜22：00）

（３）売り場面積

約20坪

（４）取扱商品

１.常時販売：野菜、果物、御菓子、お土産物、飲料、日用品等

２.特別販売：新幹線で届いた野菜、果物、鮮魚

※陳列、販売は概ね午後以降になります

※天候等により食材の販売が出来ないこともあります

新大阪Fresh MK Station

２．新幹線による荷物輸送について

JR各社が新幹線を使った即日輸送の荷物輸送サービスは、JR西日本「荷もっシュッ！」、JR九州「はやっ！便」、JR東海「東海道マッハ便」として運用されています。

この度、弊社が新大阪駅のミニスーパーで地元の採れたての食材を販売したいと相談したところ快くお受けいただきましたグランドオープンとなる10月21日には第一弾としてJR九州「はやっ！便」とJR西日本「荷もっシュッ！」との連携により九州の採れたて食材が店頭に並びます。





３．新大阪Fresh MK Stationへのアクセス

新幹線中央改札（3階）を出て下りエスレーターで2階へ降りると目の前。地下鉄御堂筋線の改札口へもすぐ。

新幹線中央口改札駅構内の案内板の地下鉄御堂筋線への誘導にしたがう中央口の改札を出て左手へ2階への下りスカレーターにのる

エスカレーターで降りると目の前に店舗店舗から地下鉄御堂筋線の改札はすぐ

担当者のコメント

この度スーパーでは初となる各地から新幹線で届けられる新鮮な食材を日常的に販売します。全国各地の旬の食材や珍しい食材をお届けし、新大阪駅を通るのが毎日楽しみと思っていただけるよう取り組みます。地下鉄、新幹線、JRそれぞれの改札からも近い便利な立地で、手荷物預かり所やベビーカー貸し出し、車椅子貸し出しも継続して運営しています。MKグループのホスピタリティを感じていただけるよう笑顔でお客様をお迎えします。

■MKグループについて

全国9都市で運行するハートのマークのMKタクシーを中心にハイヤー、観光バス、運行管理事業、レンタカー、ガソリンスタンド、アミューズメント等を運営する企業グループ。質の高い接客サービスとハイグレード車両で国内外から評価される。エムケイホールディングスグループ、MK西日本グループ、東京エムケイ株式会社の3グループで経営。

エムケイホールディングスグループはエムケイホールディングス株式会社が持株会社となり傘下にはエムケイ株式会社、滋賀エムケイ株式会社、名古屋エムケイ株式会社、札幌エムケイ株式会社、エムケイ石油株式会社、エムケイ観光バス株式会社、ベストバリューエネルギー株式会社がある。MK西日本グループは大阪エムケイ株式会社、神戸エムケイ株式会社、関空エムケイ株式会社、福岡エムケイ株式会社、沖縄エムケイ株式会社からなる。

社名 : エムケイ株式会社

本社所在地 : 〒601-8432 京都市南区西九条東島町63-1

代表者 : 代表取締役社長 前川 博司

事業内容 : タクシー、ハイヤー、トラベル、整備、アミューズメント

