くずれ・変色・にごり…爪周りの悩みの原因は、菌や加齢！？「タイガーショット 薬用クリアゲル」で、密着殺菌の新習慣。

株式会社ウィルミナ

株式会社ウィルミナ（本社:東京都新宿区、代表取締役:幸村潮菜、以下ウィルミナ）は、足爪周りを菌から守る、指定医薬部外品ジェルクリーム「タイガーショット 薬用クリアゲル」を、2025年10月21日（火）より生活協同組合およびECモール公式店にて順次販売開始いたします。

◆開発背景

足の爪や爪まわりは、見た目の印象や清潔感を左右する大切なパーツです。しかし、ウィルミナが実施した足の爪に関する調査*では、「爪の変形」（36.4%）や「巻き爪」（33.3%）、「爪が厚い」（31.8%）といった加齢に伴うトラブルに加え、「爪の色が悪い」（25.8%）や「にごり・黄ばみ」（12.1%）など、見た目に関する悩みを多くの方が抱えていることが明らかになりました。

一方で「誰かの手元・足元・爪を見て、不快に感じたこと」として質問をすると、「他人の足元を見て爪が黄ばんでいると不衛生に感じる」、「爪が厚く変形していると病気のように見えてしまう」、「割れや巻き爪は痛々しく見える」といった声が多く寄せられました。つまり、足爪の悩みは自分自身の不快感や生活上の困りごとにとどまらず、他人からの印象や対人関係にも影響を与えていることがわかります。

こうした背景を踏まえ、私たちは「足爪を守るケア」の必要性に着目しました。そこで開発したのが、清潔感を損なう悩みの原因となる菌に着目し、殺菌効果を持つ有効成分「ベンザルコニウム塩化物」を配合した薬用ジェルクリームです。菌によるトラブルを防ぎながら、界面活性剤不使用の保湿成分による乳化技術で凹凸爪にも均一にピタッと密着し、効果を持続。蒸れやすい靴環境下でも落ちにくく、加齢とともに増える爪の悩みをケアしながら、見た目にも清潔感ある印象をサポートします。

◆商品説明

タイガーショット 薬用クリアゲル

価格：2,288円（税込）

容量：20g

販売名：薬用消毒剤ＢＣ１１ 【指定医薬部外品】

発売日：2025年10月21日（火）

取扱い：かがやくコスメ公式店（楽天市場(https://item.rakuten.co.jp/otohadalabo/z607001/)、Yahoo!ショッピング(https://store.shopping.yahoo.co.jp/otohadalabo/z607001.html)）、生活協同組合にて順次販売

【特長】

カサつき・くずれ・変色・にごり・年齢を重ねるごとに気になってきた爪周りの悩みの原因は、菌や加齢！？

足爪周りの肌に潜む菌に効く、有効成分「ベンザルコニウム塩化物」配合の薬用密着ジェルクリーム。

界面活性剤不使用の保湿成分で乳化した落ちにくい特殊技術で作られたクリームで、水に強いだけでなく、凸凹爪にも均一にピタッと密着。ティーツリーオイルのすっきりした香り。

ポイント1：有効成分配合

殺菌効果を持つ有効成分「ベンザルコニウム塩化物」を配合。

足爪周りを菌から守る、指定医薬部外品ジェルクリームです。

ポイント2：爪に密着

保湿成分で乳化する技術（モイスチャーナノ乳化）により凸凹爪へもピタッと密着、効果が持続。

水にも強く、蒸れやすい靴や靴下を履いても取れにくい！

お風呂上がりに1日1回の使用でもOK！

（より効果を求める方は、1日2回の使用をおすすめします）

ポイント3：美容成分配合

2種の美容成分、ヒアルロン酸ナトリウム（保湿成分）・オリブ油（基剤）を配合。肌に潤いを与えます。

天然精油のティーツリーオイル（着香剤）配合ですっきりとした香り。

※イメージ図

* 「ネイルケアについての調査」調査時期：2024年3月、対象人数：自社モニター66名、対象条件：30代以上の生活協同組合の組合員女性、調査手法：インターネットアンケート、ウィルミナ調べ

■かがやくコスメ公式店

楽天市場店：https://www.rakuten.ne.jp/gold/otohadalabo/

Amazon店：https://www.amazon.co.jp/s?me=A1LXH5WQNRR9BZ&marketplaceID=A1VC38T7YXB528(https://www.amazon.co.jp/s?me=A1LXH5WQNRR9BZ&marketplaceID=A1VC38T7YXB528)

Yahoo！ショッピング店：https://store.shopping.yahoo.co.jp/otohadalabo/

■株式会社ウィルミナについて

ウィルミナは、1984年にニチメン株式会社(現 双日株式会社)の一事業部門としてスタート。その後、約 3,000 万人もの組合員を擁する生活協同組合の化粧品カテゴリーにおいてトップベンダーとして、化粧品・ヘアケア・オーラルケア・健康食品などの「安全・安心」な商品を提供。現在はECサイト、ドラッグストア等でも販売を行っている。また、日本におけるフェムケア製品のパイオニアブランド“イビサビューティー”(2015年誕生）も展開。Well-Being & Beauty Company として、あらゆる女性が自分らしく、晴れやかに生きる社会の実現を目指している。

■ウィルミナ代表取締役 略歴

幸村 潮菜 (ゆきむら しおな)

楽天市場にてコスメ・ウェルネス・マタニティ等の女性向け商材の事業責任者を経て、デジタルマーケティングのスタートアップ経営に参画。その後は商社にてウェルネス領域・医療分野等への投資を伴う事業開発に従事。2022年、株式会社ウィルミナの代表取締役社長に就任。EYが提供する、社会課題を解決しスケールアップを目指す女性起業家サポートプログラム「EY Entrepreneurial Winning Women(TM) Asia-Pacific class of 2024」日本代表。広島大学オープンイノベーション・アドバイザー。慶応義塾大学大学院経営管理研究科修了。

【会社概要】

会 社 名 : 株式会社ウィルミナ

所 在 地 : 本社- 東京都新宿区新小川町 4-1 KDX飯田橋スクエア 3階

代 表 者 : 代表取締役 幸村 潮菜

事業内容 : 生協向け企画・開発事業、生協向け卸事業、ブランド事業、OEM事業

URL : https://www.willumina.co.jp/

【ブランドサイト】

かがやくコスメ：https://kagayaku-cosmetics.com/

Ibiza Beauty ：https://ibizabeauty.net/

大人肌研究所 ：https://otohadalabo.jp/

【ウィルミナのOEMサービス】

40年にわたる化粧品開発の歴史に裏打ちされたノウハウの蓄積と、幅広いパートナー企業との深いコネクションから、マーケティング～企画・製造・販売戦略までを一気通貫で行い、スピーディかつ最適な商品提案で、お客様のご要望を最大限に実現します。

サービスについてはこちら：https://willumina.co.jp/service/oem/

お問い合わせはこちら：wm_oem@willumina.co.jp