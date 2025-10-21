【代官山T-SITE】フランスの蚤の市を再現した「代官山 蚤の市」を11/5(水)、6(木)に開催

カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社詳細情報 :https://store.tsite.jp/daikanyama/event/t-site/49546-1602380831.html

代官山T-SITE（東京都渋谷区）は2025年11月5日（水）、6日(木）に、「第24回 代官山 蚤の市」を開催します。アンティーク、ブロカント、家具、古着、花などを扱う、初登場7店を含む約50店が全国から一堂に会します。また、魅力的なフード・ドリンクのお店も登場します。秋空の下、アコーディオンの音色に身を任せ遠い時代へ想いを馳せながら、ここでしかない逸品との出合いをどうぞお楽しみください。

PICK UP

■本場・フランスで買い付けられたこだわりの一品

蚤の市の本場・フランスで買い付けられた、たった一つだけのアンティークが豊富に揃います。素敵な出合いがありますように。

■魅力的なお菓子が楽しめるメインストリート

メインストリートには、おしゃれでかわいいお菓子のお店が並びます。「代官山 蚤の市」が初めての方はもちろん、何度も来たことがある方にもおすすめです。ブース巡りの合間にぜひお立ち寄りください。

出店者紹介

出店者は予告なく変更する場合がございます。（アルファベット順。★は初出店。）

<アンティーク・ブロカント>

antique Salon/bijou/BLEU CURACAO FRANCE/BOLT antique＆brocante＋design/BROCANTE DE LA COCOTTE/C'est la vie!/Robin et B.R. Antiques/Clair de Lune クレール・ド・リュヌ/COLORS/COVIN/Eggplant/ek Vintage&Design atelier Paris /EMUPARIS/Eureka/Float Gallery Antiques /France Quilt & Brocante Sari/gris-bleu/JOGLAR/La Grasse Matinee/L'atelier Brocante Antiquite FR/le gouter/Madame de Paris/Majorelle/mememe BROCANTE/Mon Antique Favori/MOTHER LIP/NORTH6 Antiques/PetitMusee/piikaAntiquitesBrocante/PT.junk.style/quoideneuf/shanachie★/Sibora/sucre/Torico-lore/アンサンブル★/アンティークドボタンキコ★/グルニエヴォヤージュ/フランスアンティークショップTrianon/フランス古道具RITA brocante/粋気者

＜フード＆ドリンク＞

Christmas Santa/Le Petit Citron/MYRTEN/Petit cafe de NAO★/traiteur patisserie Leirion★/WERKA/サニーガレット★/シーブリーズ/ブーシェリーゴキタトーキョー★/花と紅茶専門店 JUL et SWAN/洋菓子 Moiira

イベント概要

第24回 代官山 蚤の市

日程 2025年11月5日（水）、11月6日（木）

時間 10:00～17:00

場所 代官山T-SITE

主催 代官山 蚤の市 運営事務局

お問い合わせ先 Tel.03-3770-1888／Mail: daikanyama_nominoichi@ccc.co.jp

URL https://store.tsite.jp/daikanyama/event/t-site/49546-1602380831.html

※入場無料（チケット不要）

●お客様へのお願い

・混雑時には、安全確保のため予告なく入場制限を実施する場合がございます。

・無断での撮影、配信、メディア掲載は固くお断りします。撮影は個人の範囲内でお楽しみください。（他のお客様が映り込まぬようご配慮ください。）

●イベントの最新情報は、代官山T-SITEのホームページやSNSにてお知らせします。

ホームページ https://store.tsite.jp/daikanyama/event/t-site/49546-1602380831.html

Facebook https://www.facebook.com/DAIKANYAMA.ANTIQUE.MARKET/

Instagram https://www.instagram.com/antiquemarket_daikanyama/

店舗情報

代官山T-SITE

代官山 蔦屋書店を核として、いくつもの小さな専門店が気持ちのいい遊歩道で結ばれる商業施設。代官山 蔦屋書店は「大人のための文化の牙城」がコンセプト。成熟した大人の感性をインスパイアする建築デザインや空間設計に加え、人文、車、建築、アート、旅行、料理を知りつくしたコンシェルジュが、経験に裏打ちされた独自の「提案力」で、大人の知的好奇心に応えます。

住所 〒150-0033 東京都渋谷区猿楽町16-15

電話番号 03-3770-2525

営業時間 フロアにより異なります。詳しくはホームページをご確認ください。

ホームページ https://store.tsite.jp/daikanyama/

X https://x.com/DAIKANYAMATSITE

Instagram https://www.instagram.com/daikanyama.tsutaya

オンラインストア https://store.tsite.jp/shopping/