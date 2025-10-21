Perfume ZO/Z5 Anniversary ″ネビュラロマンス″ Episode TOKYO DOME ディレイ・ビューイング 開催決定！

Perfume結成25周年、メジャーデビュー20周年の集大成、5年ぶりの東京ドーム公演の模様を全国47都道府県の映画館で上映！

2025年9月にPerfumeが結成25周年、メジャーデビュー20周年の締めくくりとして開催した東京ドーム2DAYS公演「Perfume ZO/Z5 Anniversary "ネビュラロマンス" Episode TOKYO DOME」。その2日目にあたる9月23日（火・祝）の最終公演の模様を全国47都道府県の映画館で上映することが決定した。



Perfumeにとって5年ぶりとなったこの東京ドーム公演は、支えてきてくれたファンへの愛と、Perfumeが歩んできた軌跡が緻密な演出で表現され、多くのファンの感動を呼んだ。

公演を目前にしたメジャーデビュー20周年記念日、9月21日（日）には、2026年からコールドスリープに入ることを発表したPerfume。コールドスリープ前、最後のライブとなったこのステージの熱気を、全国、そして海外の映画館で上映する。

Perfumeが、すべての活動の中心にあると語るライブ。グループの歴史に刻まれる夢の一夜の感動を、映画館の大スクリーンで堪能しよう！

Perfume ZO/Z5 Anniversary "ネビュラロマンス" Episode TOKYO DOME 公式サイト

https://www.perfume-web.jp/20x25-anniversary/tokyodome/(https://www.perfume-web.jp/20x25-anniversary/tokyodome/)

【実施概要】

＜タイトル＞

Perfume ZO/Z5 Anniversary "ネビュラロマンス" Episode TOKYO DOME ディレイ・ビューイング

＜日時＞

2025年11月25日（火）19:00開演

2025年11月26日（水）11:00開演/19:00開演

2025年11月27日（木）15:00開演/20:00開演

※各回、定刻より本編の上映開始となります。

＜会 場＞

全国各地の映画館

・映画館はこちら＞＞https://liveviewing.jp/perfume-nebularomance/(https://liveviewing.jp/perfume-nebularomance/)

※開場時間は映画館によって異なります。

※大阪府では条例により、16歳未満の方は終了時間が19:00を過ぎる上映には、保護者同伴でないとご入場いただけません。

※【11月27日（木）20:00開演】は、上映終了時刻が22時を超えるため、以下の地域では条例によりチケットのご購入及びご入場いただける年齢に制限がございます。ご購入前に必ずご確認ください。

〈群馬県、大阪府〉18歳未満の方は保護者同伴に関わらず入場不可。

〈岐阜県、三重県、沖縄県〉18歳未満の方は保護者同伴の場合に限り入場可。



＜料 金＞

4,500円（税込／全席指定）

※3歳以上有料／3歳未満で座席をご使用の場合は有料

※プレイガイドでチケットをご購入の際は、チケット代以外に各種手数料がかかります。



＜チケットスケジュール／お申込み＞

【「P.T.A.」チケット先行受付（抽選）】

2025年10月22日（水）12:00 ～ 10月26日（日）23:59

◎「P.T.A.」チケット先行：https://fc.perfume-web.jp/(https://fc.perfume-web.jp/)

※お申込みは、おひとり様につき4枚までとなります。

【一般発売（先着）】

2025年11月14日（金）19:00 ～ 11月20日（木）18:00

◎チケットぴあ：https://w.pia.jp/t/perfume-dlv/(https://w.pia.jp/t/perfume-dlv/)

◎セブン-イレブン店内のマルチコピー機

※お申込みは、おひとり様につき4枚までとなります。

※一般発売は先着順となりますので、予定枚数に達し次第受付を終了いたします。



《チケットに関する注意事項》

※先行（抽選）受付期間終了後は、抽選結果確認期間前であっても、変更・取消しはできません。

※チケット購入後はチケットの発券の有無に関わらず、上映中止等の案内事項を除き、お客様都合による変更・取消し・払戻しはできません。

※未成年のお客様は、必ず保護者の承諾を得てから、チケットのご購入とご来場をお願いいたします。

※営利を目的としたチケットの購入、譲渡・転売行為は、いかなる場合も固くお断りしております。転売されたチケットは無効となり入場をお断りさせていただく場合がございます。

※チケットはいかなる場合（紛失・盗難・破損・持ち忘れ等）でも再発行いたしません。また、ご入場前に半券を切り離したチケットは無効となる場合がございます。管理・保管には十分にご注意ください。



《プレイガイドチケットに関するお問い合わせ》

◎チケットぴあ ヘルプページ：https://t.pia.jp/help/

※インターネットでのお申込みには、事前にプレイガイドの会員登録（無料）が必要になります。

※プレイガイドでは、システムメンテナンスのため、お申込み・お支払い・お受取り等の手続きをご利用いただけない時間がございます。詳しくはプレイガイドのホームページにてご確認ください。

Perfume ZO/Z5 Anniversary "ネビュラロマンス" Episode TOKYO DOME ディレイ・ビューイング

情報サイト https://liveviewing.jp/perfume-nebularomance/(https://liveviewing.jp/perfume-nebularomance/)

主催：アミューズ

配給：ライブ・ビューイング・ジャパン

【注意事項】

《上映について》

※通常の公演と同様に、お客様に楽しんでいただく上映です。拍手などが起こる場合もございますので、ご理解の上、チケットをご購入ください。

※配信中継イベントのため、映像・音声の乱れが生じる場合がございます。

※カメラや携帯などのいかなる機器においてもスクリーンの録音/録画/撮影を禁止しております。また、インターネット上などに無断転載・共有を行った場合、法的責任に問われる場合がございます。なお、映画館でこのような行為が行われた場合は、記録された内容を削除の上ご退場いただきます。その際のチケット代金などの払い戻しは一切いたしません。

※地震発生時や災害警報等を受信した場合、安全確保のため、上映を中断させていただく場合がございます。

《映画館について》

※各映画館で表示されている上映時間は前後する可能性がございます。

※映画館に、記録や取材のための撮影が入る場合がございます。また撮影した映像や写真はメディア等にて使用する可能性がございます。予めご了承ください。

《座席について》

※映画館の座席配置によって、お客様同士の席が離れる場合がございます。

《車いすについて》

※車いすをご利用のお客さまは車いすスペースでのご鑑賞となります。車いすスペースには限りがありますので、チケット発券後、ご鑑賞予定の映画館へご連絡をお願いいたします。



※映画館にご来場予定の方は、HP記載の＜映画館鑑賞マナーのお願い＞をご確認・ご了承の上、チケットご購入・ご参加をお願いいたします。

※発表内容は状況に応じて、予告なく変更となる場合がございます。