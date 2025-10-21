¡ØÌÚÍË JUNK ¤ª¤®¤ä¤Ï¤®¤Î¥á¥¬¥Í¤Ó¤¤¤¡Ù¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¦¥£ー¥¯¡¦10·î23Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤Ï¡Ä¡Ø¥Ñ¥ó¥µー¸þ°æ¤è¡ª²¦ÍÍ¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Á¡ª¡Ù¥Ñ¥ó¥µー¤Î¸þ°æ·Å¤µ¤ó¤¬¥²¥¹¥È¡ª¡ª
¤ª¤®¤ä¤Ï¤®¤¬¥Ñー¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÌ³¤á¤ëTBS¥é¥¸¥ª¡ØÌÚÍËJUNK ¤ª¤®¤ä¤Ï¤®¤Î¥á¥¬¥Í¤Ó¤¤¤¡Ù¡ÊËè½µÌÚÍËÆü25»þ¤«¤éÊüÁ÷Ãæ¡Ë¡£
¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¦¥£ー¥¯¤Î10·î23Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤Ï¡¢TBS¥é¥¸¥ª¡Ø¥Ñ¥ó¥µー¸þ°æ¤Î#¤Õ¤é¤Ã¤È¡Ù¤Ç¤â¤ªÆëÀ÷¤ß¡Ä¥Ñ¥ó¥µー¤Î¸þ°æ·Å¤µ¤ó¤¬¥²¥¹¥È¡ª¡ª
°ìºòÇ¯¡¢2023Ç¯¤Ë¤Ï¡ÖÈè¤ì²Ì¤Æ¤Æ¡¢¤â¤¦ÀÞ¤ì¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¡Ä¡×¸þ°æ¤µ¤ó¤ò³§¤ÇÌþ¤·¡ÄºòÇ¯¡¢2024Ç¯¤Ë¤ÏÆ´¤ì¤Æ¤¤¤¿ÆÁ¸÷ÏÂÉ×¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò¼êÅÁ¤Ã¤Æ¤¢¤²¤¿¤ê¡Ä¤³¤Î2Ç¯´Ö¡¢²¿¤«¤é²¿¤Þ¤ÇÌÌÅÝ¤ò¤ß¤Æ¤¢¤²¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡ª²¿¤ÎÀ®²Ì¤â¤¢¤²¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡ª¸þ°æ¤µ¤ó¤Ï¤â¤Ã¤È¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¡ª¸þ°æ¤µ¤ó¤Ï¤â¤Ã¤ÈÀ¨¤¤¤ó¤À¡ª¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤âçÓ¤á¤é¤ì¤Ê¤¤²¦ÍÍ¤Ë¤Ê¤ë¤Ù¤¤À¡ª¡ª²¦ÍÍ¤Î¥Ö¥é¥ó¥Á¤Ê¤é¤Ì¡Ä²¦ÍÍ¤Î¸þ°æ¤À¡ª¡ª¡ª
¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡ª10·î23Æü¤Î¡Ø¤ª¤®¤ä¤Ï¤®¤Î¥á¥¬¥Í¤Ó¤¤¤¡Ù¤Ç¡¢¥Ñ¥ó¥µー¡¦¸þ°æ¤µ¤ó¤ò¿¿¤Î²¦ÍÍ¤Ë¤·¤Þ¤¹¡ª¡ª¤ß¤ó¤Ê¤Ç¸þ°æ¤µ¤ó¤ò²¦ÍÍ¤Ë¤¹¤Ù¤¯¡¢¥ê¥¹¥Êー¤«¤é¥Ñ¥ó¥µー¸þ°æ¤¬²¦ÍÍ¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë¡Ö¤À¤«¤é²¦ÍÍ¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤¤ó¤À¡ª¡×¥áー¥ëÊç½¸¤·¤Þ¤¹¡ª
megane@tbs.co.jp¤Þ¤ÇÁ÷¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¤ß¤ó¤Ê¤Ç¥Ñ¥ó¥µー¸þ°æ¤µ¤ó¤ò¡Ä²¦ÍÍ¤Ë¤¹¤ë¤ó¤Á¡ª
¢¡¡ØÌÚÍËJUNK ¤ª¤®¤ä¤Ï¤®¤Î¥á¥¬¥Í¤Ó¤¤¤¡Ù
ÊüÁ÷Æü¡§2025Ç¯10·î23Æü¡ÊÌÚ¡Ë25»þ00Ê¬～27»þ00Ê¬
½Ð±é¡§¾®ÌÚÇîÌÀ¡Ê¤ª¤®¤ä¤Ï¤®¡Ë¡¢Ìðºî·ó¡Ê¤ª¤®¤ä¤Ï¤®¡Ë¡¢¸þ°æ·Å¡Ê¥Ñ¥ó¥µー¡Ë
¿ä¾©¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#meganebiiki