人気YouTuberの“一途すぎる行動”に山本舞香胸キュン「いいですね～」 イケメン経営者の大胆な2股行動に見取り図・リリー苦笑「こいつすごいな…」

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、2025年10月21日（火）夜9時より、“真実の愛”か“欲望の金”か、究極の選択の中で人間の本性が暴かれる恋愛リアリティーショー『ラブキャッチャージャパン2』（全8話）の第6話を「ABEMA SPECIAL」チャンネルにて放送いたします。

『ラブキャッチャージャパン』シリーズは、グローバルIPパワーハウスである韓国の大手総合エンターテインメント企業「CJ ENM」傘下の音楽チャンネル「Mnet」が制作・放送した『ラブキャッチャー』を日本版にリメイク。『ラブパワーキングダム～恋愛強者選挙～』など、数々の恋愛リアリティーショーを手がける「ABEMA」と、様々なヒットコンテンツを世に生み出す吉本興業がタッグを組んで制作しています。2023年12月に放送した、シーズン1となる『ラブキャッチャージャパン』では、最後まで読めない心理戦に多くの関心を集め、このたびシーズン2となる『ラブキャッチャージャパン2』を放送いたします。

本番組では、“真実の愛”か“欲望の金”を求める男女10人が共同生活を送ります。参加者たちは事前に、“愛”か“金”か、自らの欲しいものを選択。選んだ“正体”を隠したまま生活を共にし、互いが何を本当に求めているのか、恋愛感情と駆け引きの中で探り合っていきます。『ラブキャッチャージャパン2』では、前シーズンを大幅に超える賞金1000万円を懸けた戦いとなり、駆け引きはさらに熾烈に。最後に愛を、あるいは金を手に入れるのは誰なのか？恋模様と葛藤の中で、人間の本性が浮き彫りになる恋愛リアリティーショーです。スタジオMCは、見取り図の盛山晋太郎、リリー、木村昴、山本舞香、とうあが務めます。

■人気YouTuberの“一途すぎる行動”に山本舞香胸キュン「いいですね～」

今夜放送の第6話では、女性メンバーが希望する男性を指名してデートを行うことに。カフェデートやショッピングデートなど、それぞれが気になる相手との時間を過ごす中、唯一デートに誘われなかったのは、人気YouTuberのいぶき。そんな中、デートから戻ってきたえみりに対し、いぶきは意外な“行動”を決意します。「男の子でこういう人がいいなってある？」とさくらに尋ねたときの何気ないひと言を思い出し、その言葉を胸に想いを寄せている“さくらのために”大胆なイメチェンを敢行。えみりから「女の子だったらキュンとするかも」と背中を押されたいぶきの姿に、スタジオの山本も思わず笑顔で「いいですね～！」と歓喜の声を上げます。

■イケメン経営者の大胆な2股行動に見取り図・リリー感心「こいつすごいな…」

一方で、レースアンバサダーのうららと距離を縮めつつある経営者・まさおは、第5話に続き、えみりと “ただならぬ展開”を迎えることに。うららとのデートでもお互いの気持ちを確かめ合うようなそぶりを見せながらも、その直後、再び2ショットルームでえみりと向き合うまさお。手を握り合い、距離が近づく2人の様子に、スタジオの見取り図・リリーも思わず苦笑いしながら「こいつすごいな…」とポツリ。

参加者たちの想いと駆け引きが揺れ動く第6話は、10月21日（火）夜9時より放送となります。どうぞお楽しみに。

■『ラブキャッチャージャパン』とは

「愛」を求めるか、「金」目当てか。

相手の本心を見極める、禁断の恋愛リアリティーショー

■ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー『ラブキャッチャージャパン2』番組概要

放送日：2025年10月21日（火）夜9時

放送チャンネル：ABEMA SPECIALチャンネル

第6話URL：https://abema.tv/channels/abema-special/slots/8nLk5WMQ68mZ6o

番組トップページ：https://abema.tv/video/title/90-1904

『ラブキャッチャージャパン2』特報映像URL：https://youtu.be/k4lIVLViMXo

制作:吉本興業

制作協力:CJ ENM

製作著作：ABEMA

※放送日時、放送チャンネルは予告なく変更になる場合もございます。予めご了承ください。

※画像をご使用の際は、【（C）CJ ENM CO., LTD. All Rights Reserved】【（C）AbemaTV,Inc.】のクレジット表記をお願いいたします。