「欧州プラスチック産業最新動向K2025速報」と題して、小松技術士事務所 所長 ものづくり名人 小松 道男氏によるセミナーを2025年11月17日(月)に開催!!

欧州プラスチック産業の最新動向～K2025速報

-新素材、成長分野、プラスチック成形技術＆金型技術等の注目技術

-ヨーロッパ主要国の樹脂材料、生産技術の方向性と世界戦略

小松技術士事務所 所長 ものづくり名人 小松 道男 氏

２０２５年１１月１７日（月） 午後１時～３時

■会場受講

ＳＳＫ セミナールーム

東京都港区西新橋２-６-２ ザイマックス西新橋ビル４Ｆ

■ライブ配信 (Zoomウェビナー)

■アーカイブ配信（２週間、 何度でもご都合の良い時間にご視聴可）

本年10月、ドイツ・デュッセルドルフにて、世界最大規模のプラスチック展示会K2025（会期：10／8～15）が3年ぶりに開催されました。世界各国から選りすぐられた最新のプラスチック素材、成形技術や金型技術、EV・バッテリー関連技術、メディカル用途、包装、スポーツ、バイオプラスチック、品質評価技術、AI応用技術等が広大な展示スペースで出展され、生産システムを多数実演、今後の近未来ビジネスを示唆する競演が予定されています。本セミナーでは世界各国から集まった企業がリリースした最新動向を速報します。

欧州ではロシア・ウクライナ戦争が未解決の状態でエネルギーコストや物価の上昇が続いています。また、アメリカ合衆国のトランプ大統領の関税政策との対峙も求められ、プラスチック産業もその影響を多大に受けている状況です。そのような経済情勢であってもプラスチック製品の世界需要は旺盛で、今後の新たな展開を目指して素材開発や生産技術高度化へたゆまぬ努力が重ねられています。

講師が直接現地に出向き、肌で感じなければわからない「生きた情報」を、27年に渡る欧米最新技術の公式記者としての調査経験から得た慧眼と現地でのエピソードを交えながら画像を多数上映し、解説させて頂きます。

１．K2025メインテーマ「The Power of Plastics! Green- Smart-Responsible」

２．欧州のプラスチック・サーキュラーエコノミーの動向

３．「ケミカルリサイクル」「メカニカルリサイクル」の方向性

４．飛躍的に進化したリサイクル素材の品質評価技術

５．EV関連部品、スーパーエンプラ、シリコンの最新情報

６．射出成形機の高度化「複合成形」「高精度」「AI活用」

７．ホットランナーの性能向上

８．バイオプラスチックは第２ステージへ突入

９．サイエンスキャンパスから得られた兆候

