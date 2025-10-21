「意識」の世界を40年研究して見つけた、誰にでもできるスーパー引き寄せ

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛）は、2025年10月21日（火）に、『悩みが消えるミラクル意識革命 ５次元「神意識」で人生うまくいく！』を刊行しました。

心理セラピストYASUKOが8000人の人生を好転させたメソッドが1冊に！

40年以上潜在意識、脳科学、意識科学、西洋神秘学、古神道を勉強して、「意識」の世界を研究し、たどりついたのが本書で解説している「神意識」です。

神意識は誰にでも手に入れることができます。

「怒り」「罪悪感」「執着」「嫉妬」「不安」「悲しみ」などの

ネガティブな感情を持つことは悪いことではありません。

潜在意識に刻み込まれたネガティブな感情（＝悩みの原因）を無視せず

リセットすることで、意識だけを５次元という高次の世界まで到達させることができるのです。

すると、今ある３次元の現実を変えていくことができます。

本書では、長年、心理セラピストとして多くの方々と向き合ってきた著者が

実例紹介や神意識に目覚めるワークを交え、あなたが本来持っている無限の可能性を引き出す方法を解説しています。

今までどんな引き寄せの法則でもうまくいかなかった方にこそ試していただきたいスーパー引き寄せ！

人間関係が好転したり、どんな問題も乗り越えられる勇気が湧いてきたり、不思議なシンクロニシティが起き始めたり……ミラクルが起きる日々に驚くでしょう。

【目次】

■神 意 識 の こ こ が す ご い

＜第1章：短 期 間 で 人 生 が 劇 的 に 変 わ る し く み＞

■「 意 識 」を ３ 次 元 か ら ５ 次 元 に フ ォ ー カ ス す る と 現 実 が 一 気 に 好 転 す る

■神 意 識 と の 出 会 い が 私 の す べ て を 変 え て く れ た

■日 本 人 と 神 意 識 の 深 い 関 係

＜第2章：潜 在 意 識 を 整 え 神 意 識 に 目 覚 め る＞

■神 意 識 に 目 覚 め る に は 潜 在 意 識 が 鍵 と な る

■ま ず は 潜 在 意 識 の 持 つ 力 を 理 解 す る こ と か ら 始 ま る

■潜 在 意 識 を 整 え る た め の 心 構 え

■あ な た の 潜 在 意 識 の ど こ で エ ラ ー が 発 生 し て い る か 原 因 を 探 る

■ 「 神 意 識 」が“ エ セ ”引 き 寄 せ の 法 則 と は 違 う わ け

＜第3章：神意識に目覚めて起きたミラクル＞

■神 意 識 に 目 覚 め 、 ５ 次 元 の 扉 を 開 く と ど ん な 感 覚 に な る の か

■神 意 識 への 目 覚 め で 起 き た ミ ラ ク ル 実 例

■神 意 識 に 目 覚 め た 後 の 人 生 設 計

＜第4章：５ 次 元「 神 意 識 」に ワ ー プ ！ 実 践 ワ ー ク 編 ＞

■神 意 識 への 目 覚 め が す べ て を 一 変 さ せ る 実 践 ワ ー ク の 始 め 方

■ま ず は 神 意 識 への 道 を 阻 む あ な た の 習 慣 を 見 直 す

■神 意 識 に 目 覚 め る 基 本 の ワ ー ク

■神 意 識 に 近 づ く ！ ＋ α で 行 い た い 潜 在 意 識 に 働 き か け る ワ ー ク

■ 「 神 意 識 」に 目 覚 め た と き の 記 録

【書籍概要】

『悩みが消えるミラクル意識革命 ５次元「神意識」で人生うまくいく！』

著者：YASUKO

定価：1,650円（本体1,500円＋税）

発売日：2025年10月21日（火）

判型：四六版

総ページ数：176ページ

ISBN：978-4046074034

発行：株式会社KADOKAWA

【Amazon】

【著者】

YASUKO

心理セラピスト。心理学、自己啓発、脳科学、意識科学、西洋神秘学、原始仏教、古神道など古今東西の叡智をトータル40年以上研究。 28年間、心理セラピスト・心理トレーナー・ビジネスコンサルタントとして、8000名に30000回以上のセッション・コンサルティングを提供してきた。アメリカ最先端の臨床心理学を６年間学び、心理メソッドの基礎を体系化。原始仏教や古神道という悟りの教えを10年以上学び、『神意識』（超意識）という高次元意識を体得。

・「YASUKOの神意識チャンネル」

