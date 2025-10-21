『ゼルダ無双 封印戦記』を特別付録と巻頭特集でイチ押しの『電撃Nintendo 2025年12月号』は、『カービィのエアライダー』など期待の新作がそろった特集も読みごたえ満点で本日10月21日発売！

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA Game Linkage（本社：東京都文京区、代表取締役社長：豊島 秀介）は、Nintendo Switch / Nintendo Switch 2 ゲーム情報誌『電撃Nintendo 2025年12月号』を、2025年10月21日（火）に刊行いたしました。

今号は、『ゼルダ無双 封印戦記』を特別付録と巻頭特集でイチ押し！ さらに『カービィのエアライダー』、『Pokemon LEGENDS Z-A（ゼットエー）』、『スーパーマリオギャラクシー + スーパーマリオギャラクシー 2』と、期待の新作ソフト4タイトルを特集！

まずは発売日まであと2週間ちょっとに迫った『ゼルダ無双 封印戦記』（コーエーテクモゲームス）。特別付録は、本作で封印戦争に挑むゼルダはじめハイラル王国の英雄たちが描かれたメインビジュアルをオモテ面に、剣を持つゼルダのイラストをウラ面に、特大のB2サイズ（51.5ｃｍ×72.8ｃｍ）にフィーチャーした、本誌オリジナルの特大両面ポスターです！

ポスター表ポスター裏

そして特集では、主要キャラクターの紹介と、本作の無双アクションについて解説しています。

『カービィのエアライダー』（任天堂）の特集では、今までのレーシングゲームとはひと味違うシステムを搭載した、本作の魅力に8ページで迫ります。

「ライダー＆マシン」のページでは、本作で登場する個性豊かなライダーや多彩なエアライドマシンを紹介。そして「ゲームモード」のページでは、レースが中心となる「エアライド」と、育成＆バトルが中心となる「シティトライアル」の、遊び方が大きく異なる2つのモードについて解説しています。

『スーパーマリオギャラクシー + スーパーマリオギャラクシー 2』（任天堂）では、 Nintendo Switch版で追加された新要素とともに、両作品のストーリーやアクション、ステージなどの詳しい情報を、こちらも8ページでお届け。

『Pokemon LEGENDS Z-A（ゼットエー）』（発売:ポケモン 販売:任天堂 制作:ゲームフリーク）の特集では、戦闘に注目。昼の時間帯での「ワイルドゾーン」における野生ポケモンとの戦闘、および夜の時間帯での「バトルゾーン」におけるトレーナーとの戦闘、そして暴走メガシンカポケモンとの戦闘について詳しく紹介。さらに新たに発見されたメガシンカポケモンのイラストも大公開！

好評連載「インディーズ＆ダウンロードタイトル最前線」で今回取り上げるゲームは、『ShapeHero Factory』（アソビズム）。敵の襲撃から拠点を守るタワーディフェンスゲームと、工場でヒーロー（兵士）を作り出すシミュレーションゲームを融合させた本作。このユニークなゲームの概要とディレクターのmamiya氏（アソビズム）へのインタビューをお届け。

Nintendo Switch / Nintendo Switch 2 ユーザーならぜひとも押さえておきたい情報が満載の『電撃Nintendo 2025年12月号』にぜひご注目ください。

(C)Nintendo (C) コーエーテクモゲームス All rights reserved. Licensed by Nintendo

(C) Nintendo / SORA (C) Nintendo / HAL Laboratory, Inc.

(C) Nintendo

(C)2025 Pokemon. (C)1995-2025 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

ポケットモンスター・ポケモン・Pokemonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。Nintendo Switch のロゴ・Nintendo Switch は任天堂の商標です。

※画面は開発中のものです。

(C) 2024 Asobism Co., Ltd. All Rights Reserved.

概要

【誌 名】電撃Nintendo 2025年12月号

【発 売 日 】2025年10月21日（火）

【仕 様】オールカラー・AB判・84ページ＋B2判ポスター

【特別定価】950円（本体864円＋税）

【発 行】株式会社KADOKAWA Game Linkage

【発 売】株式会社KADOKAWA

※本誌は2025年10月7日時点の情報に基づいて制作しています。

●詳細・購入はこちら

（KADOKAWAオフィシャルサイト）

https://www.kadokawa.co.jp/product/322503000020/

（Amazon）

https://www.amazon.co.jp/dp/B0FSHXCVG3/

『電撃Nintendo』について

『電撃Nintendo』は、KADOKAWA Game Linkageの「ゲームの電撃」ブランドにおける専門誌です。ゲーム好きの10代後半～20代の男性向けに、Nintendo Switch / Nintendo Switch 2 のゲーム情報を発信しています。「特集主義」が特徴で、人気作・注目作の情報を徹底的に掘り下げた特集企画に高い評価をいただいています。

公式サイト： https://dengekionline.com/nintendo/

公式X（Twitter）： https://twitter.com/dengekinintendo

株式会社KADOKAWA Game Linkageについて

株式会社KADOKAWA Game Linkage（代表取締役社長：豊島 秀介）は、株式会社KADOKAWAの100％子会社です。「ファミ通」「ゲームの電撃」ブランドをはじめとする情報誌の出版、Webサービス運営、動画配信といったゲームメディア事業を展開しています。そのほか、グッズ制作やイベント企画・運営、eスポーツマネジメントなど、ゲームにまつわるあらゆる分野で新しい価値の創出に挑戦。ゲームとユーザーの熱量を高め、ゲームの面白さや楽しさをさらに広げてまいります。



公式サイト： https://kadokawagamelinkage.jp