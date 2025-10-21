【2025年10月20日(月) より予約開始】地上250mの聖夜を彩る、至高のグリル・ガストロノミー「KEI Collection PARIS」の6日間限定のクリスマス特別コース

株式会社Plan・Do・See

フランス版ミシュランガイドで3つ星を6年連続獲得した小林圭シェフが手掛ける、⻁ノ門ヒルズ ステーションタワーの最上階49階のグリル ガストロノミーレストラン「KEI Collection PARIS(ケイ・コレク ション・パリ)」は、2025年12月20日(土)から25日(木)までの6日間、ランチ・ディナータイムに おいて、聖夜を彩るクリスマス特別コースをご提供いたします。また、クリスマスコースのご予約を10月20日(月)より開始いたしました。 ※ランチの提供は12月21日(日)のみ

「KEI Collection PARIS」では、パリの3つ星フレンチ「Restaurant KEI」のオーナーシェフ・小林圭のスピリットを受け継いで、素材の力を最大限に引き出すガストロノミックな前菜の数々と、「火入れ」に こだわり抜いた肉や魚・野菜の料理をお愉しみいただけます。普段は日によって変わる素材の“お品書き” の中からご自身で料理を選び、自分だけのコースを組み立てる「アラカルト形式」を採用しています。

この特別な期間は、小林圭シェフ監修のもと「KEI Collection PARIS」を率いる久保雅嗣(くぼ まさつぐ)シェフが旬の食材と「グリル」の技術を融合させた、珠玉のクリスマスコースをご用意いたしました。ディナーは2種のコースを展開。「Menu Noël “Découverte”」のコースでは、KEI Collection PARISのシグネチャーメニューの「最中 フォアグラ 林檎コンフィチュール いぶりがっこ」をはじめ、「100日熟成 熊本県産延寿牛 ソースジュドヴォー」や、Restaurant KEIのシグネチャー「ヴァシュラン」をKEI Collection PARIS仕様にアレンジしたデザートなど普段アラカルトで提供している品々を、シェフ考案のクリスマスコースとしてをお楽しみいただけます。「Menu Noël “Prestige”」のコースでは、KEI Collection PARISのシグネチャーメニューの最中に小林圭のオリジナルキャビアを融合させた「最中 兵庫県産香住蟹 キャビアクリスタル」をはじめ、香り豊かな冬トリュフと濃厚なフロマージュソースをマリアージュさせた「北海道産2年熟成じゃがいものニョッキ フロマージュソース 黒トリュフ」、フランスから届く希少なオマールブルーを贅沢に使用した「オマールブルー瞬間燻製 ソースエピス」など厳選された最高級食材をお楽しみいただける至高のコースとなっています。

地上250mの最上階から望む煌めく東京の夜景と共に、「KEI Collection PARIS」が贈る特別なガストロノミー体験で、忘れられないクリスマスをお過ごしください。

■クリスマスコースメニュー (一部紹介)

Menu Noël "Découverte"

最中 フォアグラ 林檎コンフィチュール いぶりがっこ

濃厚なフォアグラを滑らかなテリーヌに仕立て、甘味と酸味のバランスの優れた林檎の甘酸っぱいコンフィチュール、 香りや食感のアクセントにスモーキーな「いぶりがっこ」や香り豊かなハーブやエディブルフラワーを合わせたKEI Collection PARISを象徴するシグネチャーの最中です。

甘鯛 鱗焼き ソースマリニエール

その時期に水揚げされた物の中から最良の甘鯛を厳選し、鱗は残したまま高温で火入れをすることでクリスピーな食感とふっくらとした身の食感のコントラストをお楽しみいただける小林圭シェフを代表するお料理の鱗焼きを、蛤やフュメドポワソンなど魚介の旨みを存分に感じられる一品に仕上げました。

100日熟成 熊本県産延寿牛 ソースジュドヴォー

赤身の旨み、脂の甘みが優れた熊本県原田畜産の延寿牛 を、奈良県の熟成師による100日以上の熟成をかけることで、ナッツやチーズを思わせる熟成香をお楽しみいただけます。1°C単位の火入れにこだわり抜き、低温でじっくりと火入れをすることで、熟成牛のポテンシャルを最大限に引き出したメイン料理です。

ヴァシュラン フリュイルージュ

パリのRestaurant KEIのシグネチャーのヴァシュランをKEICollection PARIS仕様にアレンジ。食べた瞬間に赤い果実の香りが広がり、苺やベリーの酸味、ミルキーなクリームチーズパルフェと一体となり、特別なコースの余韻をお楽しみいただけます。

Menu Noël “Prestige”

最中 兵庫県産香住蟹 キャビアクリスタル

KEI Collection PARISのシグネチャーメニューの一つである最中に、小林圭シェフのオリジナルキャビア、Kaviari社の「KEI セレクション」を融合させた特別な最中です。 冬の味覚の代表格である、濃厚な甘味と旨みが特徴的な兵庫県産香住蟹と、クリーミーでリッチな味わいのキャビアのマリアージュをお楽しみください。

北海道産2年熟成じゃがいものニョッキ フロマージ ュソース 黒トリュフ

熟成させることで甘みが凝縮したじゃがいもと、濃厚なパルミジャーノクリームのソースを合わせたニョッキ。芳醇で濃厚な香りの最上の黒トリュフを贅沢にあしらった一皿です。

フランス産 オマールブルー瞬間燻製 ソースエピス

フランス ノルマンディ産のオマールブルーを低温で火入れし、藁の瞬間燻製にて仕上げ、⻭応えと海老の甘みをお楽しみいただけます。ソースには旨みが凝縮されたオマールディーヌに甜麺醤や豆板醤でスパイシーなニュアンスを加えました。お好みでナッツと柑橘の香りのコンディメン トを合わせてお召し上がりください。

兵庫県産 太田牛フィレ ソースヴァンルージュ

日本有数の和牛の産地である兵庫県但馬地方で育てられた太田牛のフィレを、1°C単位の火入れにこだわり抜き、 低温でじっくりと火入れをした後に牧草で燻して仕上げた KEI Collection PARISを象徴するグリル料理。脂の甘みと赤身の旨みがバランスよく溶け合う太田牛をコースのメイン料理としてお楽しみください。

■クリスマスコースの概要

【提供期間】

・ディナー 2025年12月20日(土)～25日(木)

※通常は火曜日・水曜日定休ですが、クリスマス期間は火曜日・水曜日も営業いたします。

・ランチ 2025年12月21日(日)のみ

【コース料金】

ディナー Menu Noël “Découverte” \29,500 ※12月20日(土)～23日(火)のみ提供

Menu Noël “Prestige” \42,000

ランチ Menu Noël “Déjeuner” \25,000

Menu Noël “Prestige” \42,000

※\18,000にてお料理に合わせたペアリングのドリンクを提供いたします

【予約受付】

2025年10月20日(月) TableCheck 他にて受付開始

TableCheck：https://www.tablecheck.com/shops/keicollectionparis/reserve

OMAKASE：https://omakase.in/ja/r/ex980772

※キャンセルポリシー：72時間前以降／50%、48時間前以降／100%

※お席のお時間：2時間30分制とさせていただきます。

■プロフィール

小林 圭 (Kei Kobayashi)

長野県諏訪市の自然豊かな場所で育ち、日本料理の料理人を父に持つことから、幼少期より料理に親しむ。地元・長野の「東急ハーヴェス トクラブ蓼科」でフランス料理の基礎を学び、21歳で渡仏。南仏の名店「オーベルジュ・デュ・ヴュー・ピュイ」で料理人ジル・グジョン氏の下で修業。その後、南仏やアルザス地方のレストランで地方料理を中心に学び、2003年にアラン・デュカスが手がけるパリの3つ星レストラン「プラザ・アテネ」に入社。2011年、世界的な料理人ジェ ラール・ベッソン氏から店を譲り受け、パリの一等地に自身の名前を冠した「Restaurant KEI(レストラン・ケイ)」を開く。翌年2012年には1つ星、2017年の2つ星を経て2020年のフランス版ミシュランガイドで、アジア人初の3つ星を獲得。2025年3月には6年連続で3つ星獲得の栄誉に輝く。類い稀な美意識と感受性、素晴らしいビジョンを繊細に皿の上で表現する料理が高く評価されている。

■店舗情報

KEI Collection PARIS

小林圭のスピリットを受け継いで、素材の力を最大限に引き出すガ ストロノミックな前菜の数々と、「火入れ」にこだわり抜いた肉や 魚、野菜の料理を愉しめるレストラン。コンセプトは“大人の遊び 場”で、地上250mから都会の夜景を見下ろすことができる。KEIブランドのレストランとしては初めて「アラカルト形式」を採用。日 によって変わる素材の“お品書き”の中から自分自身で料理を選び、 自分だけのコースを組み立てる感覚で愉しめる。

【所在地】東京都港区⻁ノ門2-6-2 ⻁ノ門ヒルズ ステーションタワーTOKYO NODE 49F

【最寄り駅】東京メトロ日比谷線「⻁ノ門ヒルズ駅」直結、東京メトロ銀座線「⻁ノ門駅」B2出口

【営業時間】

・レストラン

17:30 - 23:00 (L.O.21:30) *日曜のみランチ 12:00 - 15:00(L.O.13:30)

・バー

（木～土曜）17:30 - 26:00(FOOD L.O.25:00 / DRINK L.O.25:30)

（日～月曜）17:30 - 24:30(FOOD L.O.23:00 / DRINK L.O.24:00)

【定休日】火・水曜

※貸切利用等で変更となる場合がございます。詳細は店舗ホームページをご確認ください。

ホームページ：https://www.kei-collection.com

公式Instagram：https://www.instagram.com/keicollectionparis/

※画像はイメージです

※記載価格は税込(サービス料別)

※掲載内容は2025年10月20日(日)現在の予定です。内容は予告なく変更・中止する場合があります。

最新情報は店舗ホームページ( https://www.kei-collection.com )をご確認ください。