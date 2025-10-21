【パテレアワード2025】選手ゲストとして4選手の出演が決定！さらにMCとして南原 清隆さんの出演も決定！

パシフィックリーグマーケティング株式会社

パシフィックリーグマーケティング株式会社（本社：東京都港区、代表取締役CEO：新井 仁）は、2025年12月7日(日)に開催する「パテレアワード2025」にパテレ名誉アンバサダーとして外崎 修汰 選手（埼玉西武ライオンズ）、選手ゲストとして山田 陽翔 投手（埼玉西武ライオンズ）、山口 航輝 選手（千葉ロッテマリーンズ）、若月 健矢 選手（オリックス・バファローズ）の出演が決定したことをご案内いたします。さらに既報の五十嵐 亮太さん、菊池 柚花さんとともに、MCとして南原 清隆さんの出演も決定いたしました。

「パテレアワード2025」は、今年のプロ野球パ・リーグを振り返りつつ、パーソル パ・リーグTVで2025年に公開した動画の中から、様々な角度の「パテレらしい動画」＝「パテレアワード」に輝く動画を発表するイベントです。パテレアワードはリアルイベントとして昨年初めて開催。チケットは即完売となり、ファンの皆様より大きな反響をいただいたことから、2年連続2回目となる今年も開催する運びとなりました。

「パテレアワード2025」のチケットは11月7日(金)12:00より、パーソル パ・リーグTV有料会員向けに先行抽選申込を開始いたします。また当日はパーソル パ・リーグTVおよびパーソル パ・リーグTV公式YouTubeチャンネルでのライブ配信も実施予定です。ぜひ今年のプロ野球パ・リーグを振り返りながら、球団の垣根を越えたそれぞれの選手のトークが楽しめるパテレアワードにご注目ください！

パテレアワード2025開催概要

・日時：2025年12月7日(日) 15:00開演予定

・場所：恵比寿ガーデンプレイス「The Garden Hall」（東京都目黒区三田1-13-2）

・MC：南原 清隆さん、五十嵐 亮太さん、菊池 柚花さん

・パテレ名誉アンバサダー：外崎 修汰 選手（埼玉西武ライオンズ）

・ゲスト：山田 陽翔 投手（埼玉西武ライオンズ）、 山口 航輝 選手（千葉ロッテマリーンズ）

若月 健矢 選手（オリックス・バファローズ）

※その他ゲストも近日発表予定です。

※時間は前後する可能性があります。また出演者は予告なく変更となる可能性があります。

出演者コメント

南原 清隆さん

「野球ファンとして、みなさんとイベントを心から楽しみたいと思います！選手たちの熱いプレーを振り返りながら、最高の時間を過ごしましょう。会場でお待ちしております！」

外崎 修汰 選手（埼玉西武ライオンズ）

「パテレアンバサダーの外崎修汰です。今年も参加できることを嬉しく思います！2年目を迎えるパテレアワード、さらにパワーアップしたイベントとなるよう、アンバサダーとして精一杯頑張ります！アップルパーンチ！」

山田 陽翔 投手（埼玉西武ライオンズ）

「パテレアワードに出場できることをとてもうれしく思います！トークでも、投球スタイルと同じようにビシビシとストライクゾーンに投げ込めるよう頑張ります！」

山口 航輝 選手（千葉ロッテマリーンズ）

「千葉ロッテマリーンズの山口航輝です。パテレアワード初参戦ですが、後悔なきようフルスイングでイベントを盛り上げていきたいと思います！」

若月 健矢 選手（オリックス・バファローズ）

「パ・リーグファンの皆さん、こんにちは”若月”です。昨年からパテレがヤバいイベントを実施しているのは知っていました。今年、参加出来ることを嬉しく思います！」

パテレアワード2025チケット販売概要

・販売スケジュール

１.パーソル パ・リーグTV有料会員先行申込（抽選）

受付期間：11月7日(金) 12:00～11月9日(日) 23:59

当選発表：11月13日(木) 18:00

※パーソル パ・リーグTVのパ・リーグ見放題パックに申込時点でご登録いただいている方が対象です

２.一般申込（抽選）

受付期間：11月13日(木) 18:00～11月17日(月) 23:59

当選発表：11月21日(金) 18:00

３.一般申込（先着）

受付期間：11月26日(水) 20:00～12月6日(土) 23:59

※１.、２.の抽選販売で予定枚数に達した場合は、３.一般申込（先着）の実施はございません。あらかじめご了承ください。

※席種等のその他詳細は特設サイト（ https://pacificleague.com/contents/ptv_awards2025 ）にて後日発表いたします。

パテレアワード2025配信概要

・配信サービス：パーソル パ・リーグTV(https://pacificleague.com/ptv) / パーソル パ・リーグTV公式YouTubeチャンネル(https://www.youtube.com/c/PacificLeagueTVofficial/videos)

・対象：どなたでも無料でご視聴いただけます

・配信内容：パテレアワード2025 全編ライブ配信