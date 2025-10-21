８０年間、美を追求し続けてきた山野美容から「ニュー・トライザー」という新たな発想の頭髪美容を提案。まるでスキンケアを施すように、やさしく、しなやかに。１０月２１日 発売！！

山野美容商事株式会社なぜ今、山野から～開発についての想い

創業者・山野愛子の理念を受け継ぎ、美容師として40年以上の経験を持つ代表・山野光夫は、現代の高機能アイテムを最大限に活かすためには「髪と頭皮の環境づくり」が不可欠だと考えました。

美容の現場では次々と高機能アイテムが登場していますが、日々のケアやスタイリング剤の蓄積が、かえって施術効果を妨げてしまうことがあります。髪もまた、カラーやパーマ、トリートメントといった施術の前に余分な付着物を除去し整えることが大切です。

そうした経験から、「こんなアイテムがあれば施術の仕上がりをもっと良くできる」という想いを形にしたのが、2つのニュー・トライザーです。

髪の美しさは、日々の積み重ねの中で育まれるもの。その基盤を支えるために、自然由来の成分※1にこだわりました。

ヘアカラーやパーマは美しさをもたらす一方で、髪や頭皮に負担を与えることもあります。だからこそ、化学的なものから可能な限り距離を置き、こだわりの自然由来成分※1で頭皮環境を整えることが必要だと考えました。

茶葉※2やフルーツ酸※3、白キクラゲ※4などを組み合わせた処方で髪をニュートラルな状態に整える「ピーリングヘアパック」と、18種類のハーブ由来成分※5をブレンドし頭皮と髪をやさしく洗浄する「ヘア＆スカルプ洗浄美容液」。ニュー・トライザーはこの2つのアイテムから成ります。

ニュー・トライザーは、プロの技術をさらに高めるための下地づくりと、日常ケアの両面を担う存在。開発者がこの想いを形にし、お客様の髪をより良い状態へ導くために生まれた、特別なラインナップです。

茶葉※2やフルーツ酸※3、白キクラゲ※4などを組み合わせた処方で、 髪をニュートラルな状態に整える 「ピーリングヘアパック」

ニュー・トライザー

ピーリング ヘア パック

700g

茶葉とフルーツの力※2、 3で整える。髪のピーリング＆補修ケア

茶葉エキス※2を配合したピーリングヘアパック。余分な油分や不純物をやさしく取り除き、髪表面をなめらかに整えます。さらに、7種類のフルーツ由来有機酸※6を組み合わせることで、コンディションを均一に保ち、指通りのよい素髪へ。カラーやパーマ、トリートメント施術前の前処理として取り入れ、髪を最適な状態に整えることで、美しい仕上がりへと導きます。

［成分について］チャ葉エキス※2 ： 緑茶(宇治茶)から抽出された茶葉エキスを配合。毛髪表面に残る余分な油分や皮膜をすっきりと整え、キューティクルをなめらかに導きます。フルーツ酸 &白キクラゲ多糖体※3、4 ： 7種類のフルーツ由来有機酸※6が髪表面をやさしく整え、白キクラゲ多糖体※4がうるおいを与えて指通りなめらかに仕上げます。※2 チャ葉エキス(整肌成分) ※3 リンゴ酸(整肌成分) ※4 シロキクラゲ多糖体(整肌・保湿成分)※6 サンザシエキス、タイソウエキス、リンゴ果実エキス、グレープフルーツ果実エキス、オレンジ果汁、レモン果汁、ライム果汁(全て整肌成分)

［全成分］ 水、BG、酸化ケラチン、チャ葉エキス、サンザシエキス、タイソウエキス、リンゴ果実エキス、グレープフルーツ果実エキス、オレンジ果汁、レモン果汁、ライム果汁、アラントイン、ポル

フィリジウムクルエンタムエキス、リンゴ酸、乳酸、クエン酸、プルラン、シロキクラゲ多糖体、キサンタンガム、ヒドロキシプロピルメチルセルロース、ニオイテンジクアオイ油、カラメル、ラウ

リン酸ポリグリセリル-10、 PEG-20水添ヒマシ油、カプリリルグリコール、 1,2-ヘキサンジオール、イソペンチルジオール、カルボマー、EDTA-2Na、水酸化Na、フェノキシエタノール

18種類のハーブ由来成分※5をブレンドし頭皮と髪をやさしく洗浄する「ヘア＆スカルプ洗浄美容液」

ニュー・トライザー

ヘア&スカルプ洗浄美容液

700mL

18種類のハーブブレンド※5配合、泡立たない洗浄美容液。

髪と地肌をやさしく洗う、泡立たないクリームタイプの洗浄美容液。18種類のハーブ由来成分※5

を独自にブレンドし、美容液で洗うような新感覚の仕上がりを実現。汚れをしっかり落としつ

つ頭皮や髪への負担を抑え、サロンではヘッドスパのマッサージ時に洗浄と同時に髪をなめら

かに整えます。毎日の自宅ケアにも取り入れやすく、美しい髪と健やかな頭皮を育みます。

［成分について］300種類以上の自然由来ハーブから、7年かけて選び抜いた18種類を独自にブレンド。※5果実・葉・花・根など多彩な植物エキスを組み合わせ、頭皮と毛髪をやさしく整え、清潔感を保ちます。それぞれのハーブが持つ保湿・コンディショニング作用を活かし、髪に自然なツヤとうるおいを与える処方。整肌成分に加え、アロエベラ葉エキスや植物由来の保湿成分を加えることで、なめらかな指通りと扱いやすさをサポートします。

※5 Ayucelra(R)-SC （頭皮・毛髪をすこやかに保つ18種類のアーユルヴェーダハーブ） アンマロク果実エキス、タカサブロウエキス、クマノギクエキス、ユウガオ果実エキス、ツボクサエキス、インドマツリ根エキス、ベンガルカラタチ根エキス、ビャクダンエキス、セイロンニッケイ樹皮エキス、カンゾウ茎エキス、ヨルソケイ葉エキス、チレッタセンブリエキス、セイタカミロバラン果実エキス、ブッソウゲ葉エキス、トゲバーレリア茎エキス、セイヨウメギ茎エキス、ニンファエアステラタ花エキス(以上整肌成分)、アロエベラ葉エキス(保湿成分)アムラ タカサブロウ クマノギク ユウガオ ツボクサ インドマツリ ベンガルカラタチ ビャクダン シナモンカンゾウ ヨルソケイチレッタセンブリ セイタカミロバラン ブッソウゲ トゲバーレリア セイヨウメギ スイレン アロエベラ

［全成分］ 水、ポリソルベート８０、イソペンチルジオール、ベヘニルアルコール、グリセリン、加水分解ケラチン（羊毛）、アンマロク果実エキス、タカサブロウエキス、クマノギクエキス、ツボクサエキス、インドマツリ根エキス、 ユウガオ果実エキス、ベンガルカラタチ根エキス、ビャクダンエキス、セイロンニッケイ樹皮エキス、カンゾウ茎エキス、ヨルソケイ葉エキス、チレッタセンブリエキス、セイタカミロバラン果実エキス、ニンファエアステラタ花エキス、ブッソウゲ葉エキス、 トゲバーレリア茎エキス、セイヨウメギ茎エキス、 アロエベラ葉エキス、 ヘマチン、アーモンド油、ホホバ種子油、ウイキョウ果実油、チョウジ葉油、ラベンダー油、オレンジ油、アルギニン、アスパラギン酸、グリシン、アラニン、セリン、バリン、イソロイシン、 トレオニン、プロリン、 フェニルアラニン、ヒスチジン、ジラウロイルグルタミン酸リシンＮａ、 ポリクオタニウム-６４、ポリクオタニウム-１０７、コカミドＤＥＡ、 ＢＧ、 ＰＣＡ-Ｎa、 ＰＣＡ、乳酸Ｎａ、 ＰＥＧ-１６０Ｍ、 エタノール、キサンタンガム、トコフェロール、クエン酸、クエン酸Ｎａ、 ＥＤＴＡ-２Ｎａ、フェノキシエタノール、 メチルパラベン、水酸化Al

［ 使用方法 ］

ニュートライザー メニュー

（ピーリングヘアパック ＆ ヘア＆スカルプ洗浄美容液）

１. 髪の下地作り ピーリングメニュー

https://youtu.be/VuoBF2MWxrs

２. スカルプ洗浄美容液メニュー

https://youtu.be/gqPO-ZLGizo

３. NEWTRALIZER MIX MENU

ピーリング＆スカルプ組み合わせメニュー

https://youtu.be/mnVU0LnIyHw

