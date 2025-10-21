Xでの炎上リスクを初期検知する新機能「炎上アラート」をリリース｜SINIS for X

テテマーチ株式会社

企業向け SNSマーケティング支援を中心としたビジネス展開をする株式会社テテマーチ（本社：東京都目黒区、代表取締役：上田大介）は、X（旧Twitter）分析ツール「SINIS for X」において、SNS上の投稿数の急増を検知し通知する「炎上アラート機能」を追加しました。本機能は、SNS運用におけるリスク対策の一環として、異常な反応数の増加を早期に察知し、適切な初動対応をサポートすることを目的としています。

機能開発の背景

SNS運用において「炎上」は避けて通れないリスクのひとつです。多くの企業が予防策には取り組んでいるものの、発生後の“事後対応”までを想定しているケースは多くありません。

炎上を完全に防ぐことは困難であり、発生後の対応の遅れがブランド毀損や信頼の失墜に直結するリスクもあります。

一方で、SNS担当者が24時間体制でSNSを監視することは現実的に困難です。

そこでテテマーチでは、担当者が“異変に気づく”ためのサポートとして、SNS上の投稿数の変化を可視化し、設定した条件を超えた際に通知を行う「炎上アラート機能」として提供を開始しました。

「炎上アラート」機能の概要

「炎上アラート機能」は、ユーザーが設定した監視条件にもとづき、X（旧Twitter）上の投稿数をリアルタイムで検出します。

一定時間内に設定件数を超える投稿数の増加が確認された場合、登録メールアドレス宛に通知が送信されます。

これにより、SNS上での異常な反応を早期に把握し、事態の拡大を防ぐ初動対応を支援します。

監視条件設定：

含む／含まないキーワードを最大10件まで登録可能（AND／OR／NOT条件に対応）

アラート条件設定：

「◯時間以内に◯件以上の投稿があった場合」に通知が届くよう設定可能

*無料期間は2時間固定での運用とさせていただきます。（無料期間終了後は自由に設定いただけます。）

通知：

条件を超過した場合、登録メールアドレスに自動通知



投稿確認：

通知元のグラフから直接Xに遷移し、実際の投稿内容を確認可能

提供スケジュール・対象プラン

提供開始日： 2025年10月21日（火）

無料開放期間： 10月21日（火）～11月12日（水） 全プランで利用可能

無料期間終了後の対象：

STARTER：監視条件の設定数上限3件 BASIC：監視条件の設定数上限5件

LITEプランでの提供は終了予定

*無料期間中：LITE：1件 STARTER：3件 BASIC：5件

サービス詳細はこちら :https://sinis-x.tetemarche.co.jp/?utm_campaign=flaming_alert_20251021&utm_source=prtimes.jp&utm_medium=referral

炎上対策に関する人的サポートサービスについて

テテマーチでは、SNS分析ツール「SINIS」によるデータサポートに加え、

ガイドライン整備やリスクマネジメント設計など、人的支援による炎上対策サービスも提供しています。

10年以上にわたるSNS運用支援の知見をもとに、SNSの拡散構造や生活者心理を踏まえたリスク設計・監視体制づくり・社内マニュアルの整備など、専門スタッフが実情に合わせた支援を行います。

詳細はこちら：

SNS炎上対策・ガイドライン制作サービス

https://tetemarche.co.jp/download/sns_guideline(https://tetemarche.co.jp/download/sns_guideline?utm_campaign=flaming_alert_20251021&utm_source=prtimes.jp&utm_medium=referral)

■「SINIS for Ｘ」ではX運用のノウハウを無料で公開中！

当社では「サキダチ、ヤクダツ。」をミッションに掲げ、「これから世の中に広く普及するものをテテマーチが先立ってノウハウを習得し、世の中に役立てていこう」という願いを実現するべく、企業の SNSマーケティング活動を支援しています。「SINIS for Instagram」・「SINIS for X」でも、初心者向けの説明会や各投稿機能の活用・分析術に加え、運用担当者＝いわゆる「中の人」との交流会は、毎回大きな反響をいただいています。

各種セミナーの詳細・お申込みは以下よりご確認ください。

〇「SINIS for Instagram」セミナー一覧：https://sinis-i.tetemarche.co.jp/content/event

〇「SINIS for X」セミナー一覧：https://x.sinis.jp/seminar

テテマーチ株式会社とは

テテマーチ株式会社は企業向けにSNSマーケティング支援を中心としたビジネスを展開しています。「サキダチ、ヤクダツ。」をコンセプトに「これから世の中に広く普及するものをテテマーチが先立ってノウハウを習得し、世の中に役立てていこう」という願いを実現すべく活動をしています。2015年の創業時より、SNS領域に注目し、700社以上のサポートを実施。アカウントのコンサルティング、分析ツール開発など、さまざまなサービスをもって企業のSNS活用を支援しています。 今後も、企業のマーケティング活動を一気通貫してサポートすべく、プロダクトやサービスの開発に注力しています。



会社概要

〇社名 ：テテマーチ株式会社

〇所在地：東京都目黒区目黒1-24-12 オリックス目黒ビル6F

〇代表者：代表取締役 上田 大介

〇設立 ：2015年6月12日

〇社員数：87名（パート・アルバイト含む）（2025年5月末時点）

〇事業 ：SNSマーケティング支援／プロダクト開発／プロモーション支援／ブランドプロデュース

〇URL ：https://tetemarche.co.jp